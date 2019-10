El periodismo como compromiso

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 07/10/2019 19:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al Foro Arekuna y en especial a Antonio Casado, desde las lágrimas

Para definir a Pepe Oneto no hay mejor palabra que el nombre de este oficio: Periodismo. Con la mayúscula que corresponde a uno de los más grandes periodistas españoles del último medio siglo. Periodista total, puro, genuino, de todos los medios, de todos los registros. Un director excepcional, un analista lúcido de espíritu independiente y crítico, un cronista político imprescindible, un icono televisivo que alcanzó enorme popularidad con sus americanas imposibles y su peculiar cortina de pelo amarillo. Y para los que tuvimos el privilegio de tratarlo, un irremplazable amigo, atento, afectuoso, paternal, cabal cumplidor de los códigos de la lealtad y el compañerismo. No hay colega que lo haya conocido que no guarde anécdotas de su talante cálido, cercano, burlón, expansivo.

Oneto estuvo en todas partes: en la tele, en la radio, en la prensa clásica y en la digital. Su «Cambio16» fue el paradigma periodístico de la Transición, cuyo apasionante relato dejó también escrito en varios libros, y bastaría para consagrarlo en la historia de la profesión. Luego «Tiempo», los informativos de Antena 3, el boom de las tertulias: siempre estuvo en la vanguardia de los proyectos que han dejado huella. Por fuera de su intensa raza, de su poderoso instinto, creó un divertido personaje de sí mismo. Su flequillo, con el de Hermida, ha sido el más famoso de la televisión en España. Su coquetería transgresora era un rasgo de estilo, como su guasa gaditana, una ironía que dejaba un poso de ternura, de humanidad comprensiva, bajo su envoltorio satírico.

Y la vocación, indesmayable. Nunca hubo tarea que sintiera pequeña o ajena: desde poner un titular de portada hasta colgar un «tweet» en su inseparable iPad de bolsillo. Yo lo he visto –¡¡en Ucrania!!–, abandonar un partido de la selección de fútbol, cuando ya era una gloria a la que los aficionados pedían autógrafos, para redactar una crónica y enviarla al digital en que colaboraba, con la disciplina de un redactor de infantería, con la humildad de un miembro de la tribu. Siempre jovial, siempre desenfadado, siempre seductor, siempre ameno, siempre entretenido, pero siempre alerta ante la noticia con el olfato vigilante y los dedos listos para cumplir con su sagrado compromiso, el único ámbito de la vida en que nunca dejó sitio a su peculiar escepticismo.

Pepe Oneto es parte de la memoria de la libertad de este país. Parte activa porque vivió y contó la etapa más brillante del tiempo contemporáneo. Y no se resignó a quedarse atrás, a momificarse como un símbolo o un modelo. Ejerció hasta final, se adaptó a las nuevas tecnologías y a los formatos modernos. Y se ha muerto como vivió, dando ejemplo de lo que debe ser un periodista todoterreno. Por eso será eterno.

Ignacio Camacho Articulista de Opinión