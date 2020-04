Desescalada Los peluqueros no tienen claro si van a poder abrir el lunes y los clientes ya les están pidiendo cita Algunos ya tienen una lista completa de las personas a las que avisar para cuando puedan hacerlo, «pero todavía no les hemos dicho nada»

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer cómo sería la desescalada en España y cuáles serían sus etapas. La primera, la fase 0, llegará el 4 de mayo a todo el país y se avanzará a la siguiente si la provincia en cuestión cumple los criterios de Sanidad aún desconocidos.

En la etapa que comienza el próximo lunes, se permite al comercio minorista y a aquellos que prestan servicios la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Sin embargo, entre los peluqueros hay dudas sobre si se podrán o no abrir las peluquerías.

«Todavía no hay nada publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y hasta que eso no ocurra no podemos asegurar que podamos abrir este lunes. Lo más seguro es que se retrase hasta el 11 de mayo», explica a ABC Fernando Pérez, presidente de la Asociación Profesional Provincial Peluqueros y Peluquerías de Alicante.

Pérez asegura que ya tiene una lista completa de clientes a los que avisar para cuando pueda abrir, «pero todavía no les hemos dicho nada porque no está claro». Además, el peluquero señala que de poder abrir, algunas medidas de seguridad no se podrían cumplir al no disponer de mascarillas: «Llevo un mes intentando comprar y es imposible», se queja.

Según publicó ayer el Gobierno, para poder abrir el 4 de mayo, los locales deberán contar con mostrador, mampara o, cuando esto no sea posible, garantizar el máximo de protección individual. Y cuando el servicio profesional requiera tener contacto con el cliente será obligatorio el uso de medidas de protección como mascarilla o guantes.

Para que no haya un colapso en las peluquerías, José Pérez, presidente de la Asociación de Peluqueros Unidos de Madrid, apuesta por priorizar los servicios para personas que tienen necesidades más urgentes como un corte o un tinte, y dejar los moldeados, mechas y otros servicios para más adelante.

Sobre el trabajar bajo cita previa, indica que es una manera de organizarse que muchas peluquerías han adoptado desde siempre, por lo que no lo ve como algo problemático. «Es algo muy cómodo y te asegura que no haya mucha gente esperando innecesariamente. Las que no trabajen de esta manera se verán obligadas a cambiar su logística de trabajo», explica.