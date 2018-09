Pedro Duque defiende que el control «existe» en la Universidad, pero quiere que sea más eficiente El presidente de los rectores ve «impecable» la actuación de la Camilo José Cela en el «caso tesis»



«Impecable». «No hay tema, la Camilo José Cela ha actuado conforme a la legalidad». Con estas aseveraciones tan contundentes, el presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha despejado esta tarde a preguntas de los periodistas la polémica en torno al «caso tesis» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Camilo José Cela. Fernández tampoco observa ninguna irregularidad en el tribunal que concedió el doctorado con nota sobresaliente «cum laude» al dirigente socialista en 2012.

La CRUE ha elaborado un comunicado en nombre de los 80 rectores que se reúnen desde las 16.00 horas en el Consejo de Universidades con el ministro del ramo, Pedro Duque, en el que exigen a los políticos desligar a las instituciones académicas de su refriega diaria. «Rechazamos que se utilice a la Universidad como arma arrojadieza en la contienda política, elevando a categoría general casos particulares, sin duda absolutamente lamentables, condenables y que deben corregirse con contundencia», señala la CRUE en su nota. Roberto Fernández, en declaraciones previas a la reunión realizadas a los medios, sí habló de la Universidad Rey Juan Carlos y del Instituto de Derecho Público de donde han salido casos «mediáticos», como los de la exministra Carmen Montón, el líder del PP Pablo Casado y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Duque ha querido tranquilizar a los alumnos de la Rey Juan Carlos: «Les digo que no se dejen llevar por el ruido que pasará porque esta Universidad sigue siendo de calidad»

Tanto Fernández como Duque han reivindicado los controles que existen en las universidades, aunque el ministro de Ciencia y Universidades sí ha admitido que si surgen deficiencias, entonces habrá que idear algún sistema de control «más eficiente». «No estamos hablando de que los controles no funcionen, sino de que sean más eficientes. No se puede pensar que la calidad de la Universidad sea menor que antes», ha señalado Duque. De hecho, él mismo ha confirmado que esta mañana ha hablado dos veces con el consejero de la Comunidad de Madrid para certificar los controles más rigurosos en la Universidad Rey Juan Carlos, como la eliminación de la autonomía financiera y la existencia a partir de ahora de una auditoría externa en la entidad. Duque se ha dirigido a los alumnos de la institución y ha querido tranquilizarlos, al señalar que «no se preocupen y que no se dejen llevar por este ruido que pasará porque esta universidad sigue siendo una universidad de calidad».

En este sentido, Duque ha reiterado que son las mismas universidades las que están de acuerdo en «cambiar el marco» con la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno.

«Entre 200.000 trabajadores que hay en la Universidad, hablamos de un caso único en un Instituto, que además está sub iudice. Parece un exceso la generalización sobre todo el conjunto universitario, que durante 40 años ha sido uno de los principales motores de crecimiento económico, del desarrollo social y del progreso cultural de España», ha desligado Roberto Fernández. «Un caso no puede mancillar el prestigio de la Universidad que debe ser motivo de orgullo para los españoles», ha dicho el también rector de la Universidad de Lérida.

Fernández ha señalado que hay más de 8.000 grados y másteres, y todos ellos se obtienen conforme a un procedimiento exhaustivo y riguroso. Además, como señaló el pasado viernes en un acto en Pamplona, considera que el hecho de que «no haya un rector, un gerente, un vicerrector, un decano un jefe de departamento imputado» exonera a las universidades de los casos que están salpicando a algunos centros.

En opinión del ministro Duque, tampoco estos casos están «empañando» la imagen de la Universidad o su proyección internacional. Fernández ha incidido en que «no parece responsable como país» que se ponga en entredicho el prestigio «del mejor sistema universitario» que ha habido en la «historia de España» y que se ponga en duda su funcionamiento porque «pueda haber, entre 200.000 trabajadores que hay en la universidad, un caso en un instituto, con NIF propio, de una universidad».

En la reunión de esta tarde, los rectores han trasladado al ministro la necesidad de que haya una nueva Ley de Universidades y más financiación. Según las palabras a la prensa del ministro, se va a abordar en un diálogo con los 80 rectores la formación de tres mesas de trabajo: en concreto, una para definir el Estatuto de Personal Docente Investigador; otra sobre la regulación de los títulos y el tipo de certificación; y una tercera mesa sobre internacionalización.