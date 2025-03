La patronal más grande de la concertada lamenta que los obispos no les consulten el currículo de Religión Desde Escuelas Católicas, con más de dos millones de alumnos y 2.000 centros en toda España, señalan que hubieran preferido ser llamados antes de que la Conferencia Episcopal elabore los currículos y no a posteriori, durante el periodo de consulta

Este lunes la Conferencia Episcopal ha publicado los borradores del currículo de la asignatura de Religión para las etapas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La elaboración del contenido de esta materia, una vez aprobada la nueva ley educativa ('ley Celaá') le corresponde a los obispos porque así lo determina el acuerdo existente entre el Estado y la Santa Sede .

El currículo se aborda en el caso de la ESO desde una «perspectiva cristiana» y también «inclusiva» y destacan, además, « la socialización de los niños y niñas en armonía con su autonomía personal, afectiva y emocional » en el caso de segundo ciclo de Infantil, así como la «construcción de la autonomía personal y el equilibrio emocional de niños y niñas ». También se pone énfasis en la «dignidad humana», además de «el conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia».

En esta ocasión, aunque no es habitual, los obispos han decidido someter los borradores a consulta pública desde este lunes hasta el próximo 21 de octubre. Sin embargo, la patronal más grande de la concertada, Escuelas Católicas, no ha visto con buenos ojos que se los invite a participar a posteriori, es decir, después de que los currículos hayan sido elaborados .

«Estamos ante una gran oportunidad de hacer un gran currículo que aproveche el conocimiento de la Conferencia Episcopal y la experiencia de Escuelas Católicas», señala Luis Centeno , secretario general adjunto de la patronal.

La Conferencia Episcopal argumenta que para elaborar el currículo, primero se organizó un foro para el que sí contaron con Escuelas Católicas, a lo que siguió la creación de una serie de grupos de trabajo en el que no se los contactó, informa L. Daniele . Desde Escuelas Católicas, sin embargo, señalan que al foro asistió su uno de sus miembros pero «a título personal».

Cómo quedará la asignatura

Aún quedan cuestiones importantes por definir con el ministerio, como el horario semanal, las actividades alternativas y el efecto o definitivo de la asignatura en el conjunto de materias.

Durante la tramitación de la Lomloe, más conocida como ' ley Celaá', e incluso antes de que llegara al Parlamento, la comunidad educativa, concretamente el sector de la concertada y asociaciones de padres como Concapa o Cofapa mostraron su preocupación respecto al nuevo 'destino' que correría la asignatura de Religión en la nueva norma.

En los centros españoles, la asignatura de Religión es de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la LOMCE, de 2013). Cuando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, publicaron el documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España» en diciembre de 2019, se señalaba que la materia mantendría este estatus pero perdería, por primera vez, su alternativa. ¿Esto qué significa? Que aquel alumno que decida no estudiar Religión no podrá elegir otra en su lugar , (asignatura espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa.

Mucho ha llovido desde aquel documento, empezando por el cambio de ministra de Educación. La sucesora de Isabel Celaá, Pilar Alegría, dijo en una entrevista a 'El Mundo' que si bien la materia no tendrá una asignatura espejo, le « corresponderá a los centros planificar actividades sin contenido curricular para que en ese tiempo no se pueda avanzar en otra materia ». Dicho de otro modo: los centros deberán organizar actividades para los alumnos que no quieran Religión no se vayan a casa y así no se genere desafección hacia esta materia.

El citado documento del Gobierno también señala que la nota de Religión no computará a efectos académicos. Esto ya ocurrió con la LOE: tanto en Primaria, ESO como en Bachillerato la calificación de Religión no contaba a efectos académicos (lo que incluye la nota media para entrar a la universidad u obtener becas). Por el contrario, la Lomce sí tiene en cuenta la Religión para estos fines. Pero lo que se sigue sin saber es si la asignatura seguirá teniéndose en cuenta para pasar o no de curso, es decir, si va a ser parte del máximo de suspensas que permitan la promoción o no, que tanto la LOE como la LOMCE sí contemplan.

El currículo de Religión es elaborado por la Conferencia Episcopal, tal y como marcan los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede . De hecho, este lunes han publicado el contenido de los borradores de la mencionada asignatura para Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. El de Bachillerato se dará a conocer, aseguran en su página web, cuando el Ministerio de Educación publique el borrador correspondiente a esta etapa.