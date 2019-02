La otra cara del frío polar en EE.UU.: experimentos con huevos o agua hirviendo Muchos norteamericanos han querido comprobar los efectos del frío extremo

ABC

Actualizado: 01/02/2019 02:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El frío polar que está azotando la mayoría de Estados Unidos ha conseguido congelar ríos, lagos o carreteras, pero no el humor de los norteamericanos. En Chicago, donde se han registrado temperaturas por debajo de los -25 grados, sus ciudadanos han empezado a llamarla «Chiberia», en alusión a Siberia, un apelativo que han popularizado ya en redes sociales junto a fotografías que muestran lo gélida que se ha vuelto la vida.

Las temperaturas extremas, que han obligado a tomar las máximas precauciones para preservar la salud, son similares en Milwaukee (Wisconsin), Sioux Falls (Dakota del Sur) y Minesota, donde este miércoles se registró una sensación térmica récord de 54 grados bajo cero.

Varios medios locales de noticias han decidido probar si las temperaturas son lo suficientemente bajas como para congelar un huevo en la acera, la versión opuesta a freirlo en condiciones de calor. La respuesta es que sí, se puede. Y apenas se tarda unos 15 minutos. En cambio, para congelar una botella de agua en la calle se tiene que esperar hasta una hora.

Only 1 degree at Hereford High School! Took about an hour to freeze a water bottle and 15 minutes to freeze an egg #Fox45#mdwxpic.twitter.com/AISArrpnwd — Amy Aaronson (@WBFFAmy) 31 de enero de 2019

Sin embargo, el experimento más popular entre los ciudadanos es el de lanzar agua caliente al aire y ver cómo al caer se convierte en nieve unos segundos después, antes de tocar el suelo.

At Alpha Bridge we do hard technical diligence. When I heard -50 degrees in Chicago meant boiling water turns to snow before it hits the ground, I sent @HowieDelicious to verify. Nothing is too dangerous or unpleasant for me to make Howie do it. Send your suggestions... pic.twitter.com/A9egAU1h4N — Jake Chapman (@runvc) 31 de enero de 2019

This is what happens when you throw boiling water in -53°F weather in Minnesota. Brrr! pic.twitter.com/WahOZfpwPM — ❄️ 🐺 Zaros 🐺 ❄️ (@ZarosTheFurry) 30 de enero de 2019

También se ha hecho viral la imagen de unos espaguetis congelados y un tenedor sostenido en el aire por la pasta. Aunque esta imagen no ha sido verificada, el primer usuario en subirla aseguraba que tardó unos 60 segundos en lograr que se congelasen.