Las ocho noticias sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. En las últimas 24 horas se han registrado 7 fallecidos y 134 contagios, lo que elevan a un total de 28.322 los muertos y 245.938 contagiados por el patógeno desde el inicio de la pandemia.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro.

1. Sánchez clausura el estado de alarma con un mitin reivindicando «las miles de vidas salvadas»

Último día del estado de alarma y última comparecencia de Pedro Sánchez en este tiempo marcado por el dolor. La pandemia del coronavirus se ha cebado con España, tercer país del mundo con más muertos por habitante y sexto en el total, según los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno. Después de doce días con la cifra de fallecidos por Covid-19 congelada, aludió a los 28.315 fallecidos, la cifra actualizada el viernes. En una larga declaración sin preguntas, Sánchez ha reivindicado las luces en la gestión del Ejecutivo y ha ignorado las muchas sombras.Ha vuelto a incidir en que estado de alarma ha salvado 450.000 vida. Entre otros aspectos, ha olvidado a los sanitarios fallecidos por falta de material de protección, el cambio de criterio en conteo de las víctimas o en el uso de mascarillas. Lea la información completa aquí.

2. El Gobierno rechaza tomar medidas adicionales de control en Barajas como exige Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha venido reiterando al Gobierno central la necesidad de medidas adicionales de control para que el aeropuerto de Barajas no se convierta en un coladero de entrada del coronavirus en la región. La última fue el viernes en una carta dirigida a Pedro Sánchez. Este, en su respuesta reiteró que esas medidas «ya han sido y están siendo aplicadas» y no anunció más iniciativas que las que dicte, en el futuro, la Comisión Europea y los organismos internacionales. Para Sánchez, los controles se encuentran «entre los más rigurosos de los aeropuertos europeos pues incluyen un control primario para todos los pasajeros, con la toma de temperatura y un control documental a través de un cuestionario». Lo mismo reiteraron ayer su visita al aeródromo el titular de Fomento, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa. Lea la información completa aquí.

3. Todas las autonomías imponen sus normas al decaer el estado de alarma

A las doce de la noche de hoy dejará de estar en vigor el estado de alarma y toda España se sumará a Galicia y Cataluña, que ya están en la «nueva normalidad». Con este cambio, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad dejarán de tener el control total sobre el territorio y las autonomías retomarán sus competencias. A partir de ahora serán los ejecutivos regionales los encargados de controlar la pandemia y establecer las medidas que consideren oportunas para ello. Lo más destacado es que se reanuda la movilidad entre las distintas comunidades autónomas, una cuestión que también suscita preocupación y recelo sobre todo respecto a los lugares que han sufrido más contagios, por lo que se pide responsabilidad y cautela para evitar nuevos repuntes.

4. Ya son más de un millar los infectados por Covid-19 en el matadero de Alemania

Un total de 1.029 trabajadores se han contagiado de coronavirus por el brote detectado en el matadero Toennies en la localidad de Guetersloh, en Alemania, según el último balance publicado por la empresa. Hoy un centenar de personas se han concentrado frente al matadero para protestar contra la empresa. «Estamos aquí para denunciar que estáis robando los derechos de la gente», han coreado los manifestantes, según recoge la televisión pública alemana ARD. Las autoridades locales han pedido ayuda para realizar las pruebas a los más de 5.000 trabajadores y han solicitado el apoyo del Ejército, después de que las organizaciones no gubernamentales, incluida Cruz Roja, les negaran más ayuda. El matadero permanecerá cerrado al menos 14 días por decisión de las autoridades, que están intentando localizar a los trabajadores del centro.

5. Oklahoma: máxima tensión por el gran acto de campaña de Trump en un recinto cerrado

Tras casi cuatro meses sin actos de campaña, Donald Trump reaparecerá este sábado en un mitin multitudinario en Tulsa con el que quiere recuperar el terreno perdido en las encuestas por su gestión de la pandemia de coronavirus y por las protestas raciales, ocurridas tras la muerte de un hombre de raza negra bajo custodia policial. Pero, como suele ser habitual en este presidente, esta reaparición no está exenta de polémica. A las denuncias de sus opositores por saltarse las recomendaciones sanitarias, ya que no va a exigir mascarillas en un mitin que se va a celebrar en un recito cerrado con capacidad para 19.000 personas, se enfrenta a la amenaza de manifestaciones multitudinarias. Trump ha advertido a quien le haga un escrache de que «responderá con mano dura». En Tulsa se produjo uno de los peores linchamientos contra personas de raza negra de EE.UU. Lea la información completa aquí.

6. El foco más grave de coronavirus en Marruecos aparece en dos empresas españolas

El foco más grave de coronavirus aparecido en Marruecos se concentra en dos empresas españolas de tratamiento de fresas y otras frutas, ambas situadas en una rica región agrícola situada entre Larache y Rabat. El Ministerio marroquí del Interior confirmó esta noche que, según sus datos, solo en la planta de la empresa sevillana Frigodar han aparecido 457 casos positivos, mientras que en la de la navarra Natberry ascienden a 103. La situación es tan grave que el ministerio ha cerrado por completo los accesos a varias aldeas y poblados de la región frutícola donde operan Frigodar y Natberry, salvo casos de extrema necesidad, y esto precisamente en el día en que se anunciaba el paso de la mayor parte del país a medidas de desconfinamiento. Lea la información completa aquí .

7. España y Reino Unido, dos de los países que peor gestionaron la pandemia

España, Italia, Reino Unido y Bélgica son los cuatro países que gestionaron la pandemia de coronavirus, según un estudio elaborado por la revista británica The Economist que incluye a 21 países de la OCDE. El informe, que clasificó la calidad y la eficacia de las respuestas gubernamentales y fue elaborado por la Unidad de Inteligencia del semanario (EIU), señala que en el caso de España e Italia es «parcialmente comprensible» que la reacción no fuera la mejor, ya que fueron los primeros en Europa en ser afectados por el brote «y tuvieron poco tiempo para prepararse». No es el caso de Reino Unido, dado que tuvo más tiempo para preparse y tuvo una acumulación de casos más lenta. Con más de 60.000 muertes en exceso durante el brote, tiene el segundo mayor número de muertes por millón de personas. Lea la información completa aquí.

8. Fallece de coronavirus el gobernador cesado que demandó a Putin

Mijaíl Ignátiev, antiguo gobernador de la región rusa de Chuvashia, que presentó una querella contra el presidente Vladímir Putin por haberle destituido sin fundamento, falleció el jueves de coronavirus en un centro sanitario de San Petersburgo. Ignátiev, que tenía 58 años, enfermó de Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado el mes pasado con neumonía bilateral. Según el diario ruso Kommersant, había sido ingresado a finales de mayo en la UCI del Centro Médico Nacional Almázov de la antigua capital imperial rusa y conectado al aparato de respiración asistida. La muerte, según el parte médico, le sobrevino por insuficiencia cardiaca, afección que ya arrastraba de antes, pero que se agravó a causa de la neumonía. Lea la información completa aquí.