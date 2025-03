Nuria Ramírez de Castro: Vacuna de AstraZeneca: Por qué lo llamamos cautela cuando queremos decir miedo

España ha decidido suspender de forma temporal la vacunación con el fármaco de AstraZeneca. La decisión se toma apelando un principio de cautela, después de que más de una docena de países en Europa optaran por el mismo camino. Pero cuando el Gobierno y ... otros países hablan de prudencia parecen decir miedo. El parón llega tras detectar un tipo muy raro de trombosis venosa cerebral , una condición que ha hecho saltar las alarmas de los sistemas de farmacovigilancia. No es un efecto secundario menor y conviene estudiarlo. Aunque el problema se debe ver con perspectiva. Que sepamos, solo se han detectado 15 casos entre 28 millones de dosis inoculadas en toda la Unión Europea y Reino Unido. Y mientras la alarma corre como la pólvora en Europa, Australia o Canadá, entre otros países, siguen adelante con la campaña de vacunación y la vacuna de AstraZeneca.

Hasta el 1 de marzo no se detectó nada extraño y es a partir de esa fecha cuando empiezan los problemas. Ahora toca revisar toda la información en profundidad. Caso a caso para encontrar una explicación alternativa a lo que ha ocurrido o, por el contrario, una relación causa-efecto. Con toda seguridad, los eventos de trombosis notificados se incrementarán y aflorarán problemas que antes se habían descartado y pasado desapercibidos. Solo entonces se podrá tomar una decisión.

En el mejor de los casos, toda esta polémica se habrá disuelto en los próximos días como un azucarillo en un café y solo habrá un ligero retraso en las campañas de vacunación europeas. Si se vincula este efecto secundario a algún problema de salud o condición previa que lo favorezca se incluirá como contraindicación en la ficha técnica del medicamento. En definitiva, se valorará ese riesgo-beneficio que se pondera en todos los medicamentos.

Otro dato a tener en cuenta es que el riesgo de trombosis venosa cerebral también se relaciona con el consumo de otros medicamentos de uso tan común como la píldora anticonceptiva o los corticoides y se siguen haciendo cada día miles de prescripciones. Bien pautados son seguros. Se asume el principio de que el beneficio supera a los posibles riesgos, el mismo que invocan la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento para la vacuna de AstraZeneca. Y si nos basamos en ese principio, conviene saber que en pandemia uno de los riesgos de sufrir un ictus u otro tipo de trombosis es precisamente infectarse con el nuevo coronavirus.

No sé si finalmente se descubrirá un problema en la vacuna de AstraZeneca que obligue a repensar su utilización . Mientras, mucha calma. No demos alas a los movimientos antivacunas ni estigmaticemos un fármaco que podría salvar muchas vidas. Que no se nos olvide que la vacuna es por ahora nuestra única llave para volver a la vida tal y como la conocíamos.