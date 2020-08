Madrid llama al Gobierno «desleal» y le acusa de dar datos erróneos Nuevo enfrentamiento por el número de PCR realizadas para detectar asintomáticos

El Gobierno y la Comunidad de Madrid escenificaron ayer su penúltimo desencuentro. Esta vez el frente lo abrió el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, al poner en duda la capacidad de la Comunidad para detectar nuevos casos. Mientras a nivel nacional se detectaba un 50% de positivos sin síntomas, en la comunidad la cifra durante la última semana se había quedado en un escueto 15%, la más baja de todo el país.

«No es un buen indicador», dijo y anunció una reunión técnica con la Consejería de Sanidad al día siguiente (por ayer) para analizar estos datos . El encuentro del ministerio con la comunidad, en realidad, estaba ya previsto desde hace semanas y no estuvo motivado por la inquietud de Sanidad por los datos madrileños, aunque por las palabras de Simón sí lo parecía. Tampoco estaba previsto que acudiera a la reunión técnica el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pero acudió para reprocharle a Simón la forma en la que decidió señalar a la comunidad madrileña. Le acusó de «deslealtad» y refutó los datos que comentó durante la rueda de prensa.

Su queja también se transmitió en un videocomunicado donde aseguró que el porcentaje de pruebas de diagnóstico PCR supera el 60% del total de la red epidemiología y asistencial. La comunidad cifra en 17.000 las PCR que se están realizando diariamente. En la reunión participó también la nueva secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

Confusión de datos

La confusión y la guerra de cifras entre las dos administraciones parte de unos datos preliminares que la propia consejera de Sanidad tenía en uno de sus informes epidemiológicos de vigilancia de Covid-19. Este informe, que publica semanalmente la Consejería de Sanidad, incluía algunos «datos no consolidados provisionales», ya actualizados, asegura su departamento. En base a sus conclusiones, en los últimos 14 días analizados el porcentaje de positivos asintomáticos era del 19,4 por ciento (768 casos) y en la última semana bajaba aún más, al descender al 7,6 por ciento (198 casos). En la nueva versión ya no figura esa referencia a los porcentajes de asintomáticos.

La información que se envió a Sanidad sí contenía los datos actualizados. De hecho, el ministerio muestra que el porcentaje de asintomáticos de Madrid es notablemente superior al ofrecido el jueves por Simón. La actualización del 6 de agosto de 2020 del Ministerio de Sanidad muestra 1.661 casos con síntomas de los 5.401 notificados en dicho periodo, lo que supone un 30,7% de casos sintomáticos y un 69,3%, asintomáticos.

Objetivo: generar alarma

Escudero asegura que los datos transmitidos por Sanidad «generan alarma» y «no se corresponden con la realidad», pese a que Madrid aporta la información sobre el coronavirus con «absoluta transparencia». «Actuamos con una estrategia y nos gustaría saber cuál es la del Gobierno central, algo que no conocemos», espetó. El consejero no perdió la oportunidad de recordarle al Ministerio de Sanidad que «algo tan sencillo» como incrementar las medidas de control para detectar casos importados en el aeropuerto de Barajas «aún no tienen solución» por parte del Ejecutivo estatal, pese a haberlo exigido en múltiples ocasiones.

La detección precoz de casos es crucial porque permite atajar la transmisión silenciosa de la infección. Es una de las lecciones aprendidas durante la primera oleada de la pandemia cuando solo se hacían pruebas a personas con síntomas. Los asintomáticos tienen la misma capacidad de infectar que aquellos que no tosen, tienen fiebre o alguna de las señales de alarma habituales. Si se detectan y se ponen en cuarentena también es más fácil impedir que sigan contagiando.