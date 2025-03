España avanza en igualdad y asciende dos puestos en Europa

España, con 70,1 puntos, ocupa la novena posición entre los países de la Unión Europea en términos de igualdad. Las conquistas, pausadas pero contundentes, le hicieron escalar dos puestos y 1,8 puntos su nota entre 2015 y 2017, según se desprende del último informe 2019 del Índice del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE).

Nuestro país supera en casi tres puntos los 67,4 que constituyen la media de los Estados miembros y mejoró a un ritmo seis décimas mayor que el avance medio europeo (que fue de 1,2); aunque hay aspectos todavía por mejorar, subraya el organismo europeo. El trabajo que queda por hacer aquí es, sobre todo, salarial, con una brecha que separa los trabajos realizados por hombres y mujeres y también diferencia salarios (un 27,8% menos para ellas). Los trabajos domésticos siguen siendo no remunerados y casi plenamente femeninos, así que aunque este año el 8-M, Día Internacional de la Mujer, no llame a una «huelga de cuidados», no hay que olvidar que ellas siguen siendo depositarias de gran parte de las labores de la casa y el cuidado de niños, enfermos y ancianos en el marco del hogar.

En el mismo ranking comunitario, Suecia sigue ostentando el imbatible número uno, siempre según la base de seis indicadores de igualdad que se usan en una metodología comparada: a saber, diferencias de empleo y empleabilidad; dinero; conocimiento; usos del tiempo; poder y toma de decisiones; y salud. El organismo europeo, que parte de macroencuestas en cada país y de datos de la Oficina de Estadísticas comunitaria (Eurostat), remarca el papel obtenido por España si se compara las cifras actuales que arroja el país respecto a 2005. «El aumento ha sido de 7,9 puntos, lo que confirma que en esa serie histórica tenemos el mayor ritmo de avance con respecto a la media europea», destaca el Instituto de la Mujer nacional.

La mejora se produce en los seis dominios o indicadores, aunque más lento en salud (solo 2 puntos) y en dinero (con un incremento de 3,1 puntos). Sobresale el impulso obtenido en poder y toma de decisiones, donde el progreso ha alcanzado los 5 puntos (9,9 en el ámbito económico y 4,5 en el político; sin embargo, en el social se ha descendido 0,8 décimas). Suecia (con 83,6 puntos), Dinamarca (77,5), Francia (74,6) y Finlandia (73,4) ocupan las primeras posiciones de la clasificación; mientras que Grecia (51,2) Hungría (51,9), Eslovaquia (54,1) y Rumanía (54,5) la cierran.

