El Foro del Agua de ABC y La Verdad, en directo

10.40«Creo que hay que reforzar el papel de las comunidades de regantes. Hay que ayudarles y agilizar la gestión de derechos», sigue García Egea.

10.40«Si en Albacete no pueden recibir el agua de río más cercano, mal vamos», sigue el secretario general del PP. «El agua es de todos. Hay que garantizarla para todos, es un derecho para todos».

10.39«Los que más quieren al medio ambiente son los regantes, y luego yo», dice García Egea.

10.37«Yo no marco cantidades. No estoy muy de acuerdo en transformar el agua en una mercancía», dice. «No estoy de acuerdo con la mercantilación del agua, que sea el mercado el que mande y no el interés general».

10.36«Habrá que redimensionar nuestro futuro para que sea realizable y en cualquier caso complementarlo con las nuevas tecnologías», continúa Arrojo.

10.35«Hay que preservar la sostenabilidad del agua», sigue Arrojo. «Quien quiera esperar en los excedentes la solución de los problemas, probablemente fracasará».

10.34Responde Arrojo: «Claro que hubo acuerdo en muchas cosas, pero no voy a entrar en esas cosas. El agua y los ríos son de todos los españoles, pero ese no es el problema».

10.32Vuelve a intervenir Rodríguez: «En la subcomisión del agua tuvimos una oportunidad de llegar a un acuerdo. Tanto el PP como nosotros presentamos enmiendas. Intentamos hablar. Había puntos en común y no se quiso. a nosotros se nos rechazó todo sistemáticamente», lamenta.

10.29«Todas las infraestructuras que tenemos deben ser gestionadas con mucho mayor eficiencia y mucho mayor control. Hay que seguir trabajando con regantes y ayuntamientos», sigue Narbona.

10.28«El objetivo tiene que ser el de garantizar el suministro industrial como los regadíos que en estos momento hay algunos que han sobrevivido solo gracias a ese agua desalada que tanto se quería desacreditar», dice.

10.26Sigue Narbona: «Yo, cmo ministra, estuve gestionando que toda el agua posible fuera hacia la cuenca del Segura aunque eso fuera una discusión permanente con mi compañero de filas, el presidente de Castilla-La Mancha».

10.25Dice Narbona que el Gobierno ha intentado revisar cómo están los planes hidrológicos y cómo incidir. «Si no se cumple, como no se ha cumplido a lo largo de los años, lo que tenemos son multas y dificultad de obtener financiación de la UE».

10.25«La política del agua del siglo XXI no puede ser la del siglo XX», comienza así la intervención de Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

10.22«Deberíamos escuchar a regantes y agricultures, que son los que deberían tener un peso importante a la hora de definir las políticas del agua». Sobre la solidaridad, dice, «uno puede ser solidario con lo que es suyo, no con lo que no es suyo».

10.20«No estamos dispuesto a que haya una reducción de la aportación del trasvase de un 20-30%», dice García Egea. «Indudablemente hay siempre una decisión política de considerar que el agua es un bien de todos».

10.19«Es fundamental que todos estemos de acuerdo en lo que se puede esperar del sistema de agua», dice García Egea. «Si alguien quiere cerrar el trasvase habrá política de enfrentamiento», advierte.

10.17Turno ahora para Teodoro García Egea, secretario general del PP. «Es cierto que en Galicia sobra agua pero sin las infraestructuras adecuadas no sobra agua, y es lo que ocurre en el Levante español», comienza.

10.16Sigue Abascal: «Creemos que eso solo se puede garantizar trasvasando. El sentido común nos hace pensar que el Estado debe abordar un nuevo Plan Hidológico Nacional que contemple los trasvases y embalses».

10.15«El agua de toda España es de todos los españoles», dice Abascal, «porque se debe al esfuerzo y dinero de todos los españoles». «Los embalses son de toda la ciudadanía española y no solo de la región donde están».

10.14Habla ahora Santiago Abascal, presidente de Vox, que comienza asegurando que su discurso sobre el agua será el mismo en todas las partes de España.

10.12«Tenemos un acuerdo social del agua solidario pero las claves en este tema no están tanto en la solidaridad, que pos supuesto, sino en la sostenibilidad y en la eficacia», finaliza.

10-12«Tenemos que acabar con el desgobierno que supone más de un millón de pozos ilegales», sigue. También habla de ayudas para el regadío y de adaptar las demandas del futuro «a las expectativas realistas».

10.10«No estoy contra las presas o trasvases, pero estoy radicalmente en contra de presas y trasvases que en el momento que se necesitan está sin agua», dice Arrojo.

10.09Toma ahora la palabra Pedro Arrojo. «LAs estrategias tradicionales basadas en las grandes obras hidráulicas no son la solución si no queremos fracasar», dice.

10.08Dice Rodríguez que por parte de Ciudadanos hay iniciativa para que salga adelante el Plan Hidrológico Nacional.

10.07«Creemos necesario que se trabaje en todo el proceso. Tenemos que tener claro el objetivo: la solidaridad, la sostenibilidad, eficiencia en el trato del agua, pero todo junto y de manera que nos lleve a mantener todo nuestro sector».

10.04Asegura Rodríguez: «Quien reduzca el problema del aua a trasvases y trasvases se está confundiendo». Y afirma también que hay que actualizar el Plan del Agua.

10.04«Para 2010, que no está tan lejos, el territorio húmero y semihúmedo de España será solo un 28%», advierte Rodríguez. «En España solo se reutiliza el 8,8% del agua», continúa.

10.02«Las políticas de agua sobreviven ciclos electorales», comienza Melissa Rodríguez. «Hemos perdido la oportunidad en esta legislatura de tener una política común», lamenta.

9.58Comienza la primera mesa redonda: La política hídrica en España: infraestructuras necesarias. El moderador, Manuel Buitrago, redactor jefe de La Verdad, presenta a los ponentes: Cristina Narbona, presidenta del PSOE, Teodoro García Egea, secretario general del PP, Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Cs en el Congreso, Santiago Abascal, presidente de Vox y Pedro Arrojo, portavoz adjunto de Podemos en la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso.

9.56Toma ahora la palabra Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, que habla de una estrategia «que nos permita crecer» porque el agua «es un elemento primordial».

9.53El director de ABC, Bieito Rubido, da la bienvenida a los asistentes.

9.49Los asistentes han sido recibidos por Catalina Luca de Tena, presidenta editora de ABC, Bieito Rubido, director de ABC, Antonio González García, director general de La Verdad, Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, Lucas Jiménez, presidente de SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura) y Leopoldo Satrústegui, director general de Hyunday Motor España.

9.47La jornada consistirá en tres mesas redondas donde se abordarán los siguientes temas: La política hídrica en España: infraestructuras necesarias, el agua como elemento de equilibrio interterritorial y el uso eficiente del agua en el regadío y su contribución al desarrollo.

9.45ABC y La Verdad celebrarán este martes el Foro ABC del Agua: Trasvase Tajo Segura, 40 años al servicio de una nación, en la Biblioteca de la Casa de ABC. La jornada contará con la intervención del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.