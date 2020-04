Nuevo desfase en las cifras de fallecidos que Sanidad atribuye a las comunidades El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informa que el número de contagiados asciende en España a 212.917, 2.144 en las últimas 24 horas y aclara que «casi 900 de ellos se deben a notificaciones que no coinciden con la definición de caso que estamos haciendo de diagnóstico de PCR». También hay un desfase en el número de muertos y curados que Simón atribuye a retrasos en las notificaciones de las regiones

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 29/04/2020 14:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de contagiados asciende en España a 212.917, 2.144 en las últimas 24 horas, es decir, 836 más que ayer. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aclaró que este miércoles ha habido alguna variación con alguna comunidad autónoma en a forma en la que han notificado. «Los 2.144 nuevos suponen un incremento del 1 por ciento, si bien es cierto que casi 900 de ellos se deben a notificaciones que no coinciden con la definición de caso que estamos haciendo de diagnóstico de PCR, es decir, de personas que son infectivas ahora mismo».

Simón dijo que este dato se podrá corregir mañana una vez que la comunidad autónoma y el CCAES aclaren la evolución de estos casos en los últimos días. En todo caso, el médico dijo «que se sigue en la línea que se viene observando» aunque admitió que «no ha sido una evolución tan hacia la baja como ayer».

También sube el número de fallecidos es, en total, de 24.275, 325 en las últimas 24 horas, un incremento de 1,4 por ciento, dijo Simón. Ayer la cifra total de fallecidos era de 23.822 (con 301 nuevos muertos) por lo que no cuadra con la cifra de nuevos muertos de este miércoles, que asciende a 325. Simón dijo que hay una comunidad (Galicia) «que ha notificado casos de fallecidos antiguos no contabilizados. Eso hace que haya una variación en el total, que si hacemos la resta entre ayer y hoy hace que no coincidan exactamente los datos pero la región está identificando las fechas exactas en que estos casos se tendrían que haber notificado y hubieran tenido que figurar en las fechas de casos nuevos de esos días».

El número de recuperados es de 108.947, 6.399 nuevos. En este caso, también se debe a una notificación de Galicia con retraso de casos recuperados en días anteriores.

«En todo caso seguimos observando una evolución muy favorable que va en la línea de lo que esperábamos en este momento de la transmisión, más aún si tenemos en cuenta que se están haciendo muchísimas pruebas en grupos determinados de interés: personal sanitario (no en todos, admitió) y también se están recuperando muchos casos antiguos en residencias y esto hace que se detecten personas con infecciones antiguas pero con las serologías positivas, al hacer PCR puedan seguir teniendo presencia de virus, lo que hace que muchos de los casos que se están detectando ahora también sean casos que iniciaron síntomas, fueron hospitalizados e incluso dados de alta hace ya tiempo».

El número total de hospitalizados es de 115.845, es decir 908 nuevos y el de ingresados en UCI, 10.721, con 49 en las últimas 24 horas. También hay discrepancias con los datos de ayer, cuando los totales eran de 114.959 y 10.364, respectivamente. Según Sanidad, el desfase se debe a que «Galicia ha notificado desde hoy los casos acumulados de UCI y ha validado los casos que han requerido hospitalización hasta la fecha (resultando en un valor menor al previamente notificado) por lo que no se han podido calcular los casos nuevos e incrementos correspondientes».

Preguntado por cuántos casos cada 100.000 habitantes se podrá pasar de la fase 0 a la 1 y qué provincias están mejor situadas para pasar a la fase 1, de acuerdo a las fases anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y aprobadas en Consejo de Ministros. Simón dijo que en cuanto a los umbrales de transmisión para pasar de una fase a otra no es un indicador único.

Fases por territorios

«La transición no se va a basar en indicadores únicos y en umbrales prefijados porque depende de muchos factores: situación epidemiológica adecuada, la transmisibilidad es importante, el número de nuevos casos también; depende también de las capacidades asistenciales disponibles por si se produce un rebrote por tal vez haber abierto demasiado pronto o nuevas introducciones en una provincia, comunidad o territorio que se pueda abrir; se tienen que tener los mecanismos para garantizar que las medidas de control alrededor de esos territorios que se vayan abriendo se pueden cumplir; tenemos que tener garantías que los sistemas de vigilancia de información son de la calidad adecuada...También la capacidad del sistema para detectar, seguir y controlar los casos y sus contactos». En cualquier caso, dijo que sí hay que valorar un máximo y un mínimo para tener una orientación.

En cuanto a la información por provincias para pasar a la fase 1, Simón dijo que Sanidad valorará los planes de las comunidades y dar su posición. En cualquier caso, dijo que «la gran mayoría del territorio parte de que estamos en la fase 0» aunque puede haber zonas que pueden pensar que están en la 1, la 2 o incluso la 3, «pero se tendrá que demostrar». Sí confirmó que si el número de reproducción (número de casos secundarios que produce cada caso) no es menor a 1 como promedio, «no podemos plantear la apertura de ninguna de las medidas de movilidad ni el paso a ninguna fase, pero ahora mismo prácticamente todos los territorios tienen un número de reproducción por debajo de 1, con lo cual tenemos que valorar el resto de medidas. Si no tenemos capacidad de reaccionar ante un repunte, ya podemos tener baja transmisión, bajo número de casos, un buen sistema de vigilancia pero no contamos con las capacidades asistenciales necesarias no podremos abrir».

Uso de mascarillas y guantes

Simón se volvió a referir a la obligatoriedad de las mascarillas, que descartó (salvo los que tratan pacientes o en el caso del metro o autobuses si hay aglomeraciones), y dijo que una mascarilla, para el que pasea solo y sin nadie alrededor a 200 metros, «no aporta nada» aunque sí puede ayudar en el marco de la nueva normalidad. Aunque aclaró que hay personas que no pueden usarlas: con problemas respiratorios, las que pueden padecer crisis de ansiedad con su uso, los deportistas o profesiones determinadas, que por su nivel de alta actividad física pueden no tener la opción de usarlas o el caso de los niños, que no es fácil que las usen correctamente.

Respecto a los guantes, dijo que los documentos de recomendaciones de Sanidad, dijo que puede ser beneficiosos utilizados de forma correcta pero pueden generar problemas importantes. «El guante sirve cuando tenemos certeza de que con él no vamos a tocarnos luego, para la vida diaria es complicado que no se toque una superficie potencialmente infectada y luego se toque cara, labios u ojos. En ese caso el guante no aporta gran cosa, pero sí el alcohol en gel o el agua y el jabón para las manos. Además, hay que desecharlos de forma adecuada. Es preferible una buena higiene de manos a garantizar que todos llevamos guantes».