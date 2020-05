Vídeo: Fernando Simón no descarta el paso de Madrid a fase 1 el próximo lunes (AT)

Fernando Simón ya no descarta el paso de Madrid a fase 1 el próximo lunes El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, señala que el número de muertos en las últimas 24 horas en España es de 59. Se trata del segundo día en que baja del centenar

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 18/05/2020 21:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de muertos en las últimas 24 horas en España es de 59, 27.709 en total. Se trata del segundo día en que baja del centenar. En el escalón por encima de la centena se encontraba la cifra desde el pasado el 9 de mayo y tras varios días, volvió a subir: el pasado día 14 pasó a 217 para volver a descender hasta quedarse por debajo de los 100 desde hace dos días (ayer, 87 y hoy, 59).

«El descenso es importante, tenemos que ver el efecto del fin de semana que dejaremos de verlo mañana pero lo cierto es que la evolución es buena», dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El número de contagiados es de 285 en las últimas 24 horas, 231.606 en total, y tambén bajan respecto a ayer, cuando era de 421. Simón dijo que el número de casos es pequeño, lo que permite pensar que el virus circula menos. «Hace unos cuantos días que el número de casos es suficientemente pequeño, el que detectamos, como para pensar que la circulación es más baja. Si detectamos más casos y aún así el número sigue siendo bajo, ya podemos ahora tener certeza de que la transmisión es muy baja en muchos territorios». «Los datos son realmente buenos», agregó, en alusión a la reducción de los fallecidos como de los nuevos contagios.

Preguntado por la posibilidad al paso de fase 1 de Madrid, Simón dijo que «Madrid, si hace hoy la solicitud, se iniciará un proceso de discusión que durará hasta el momento en que se tome la decisión. Tratamos de tener tiempo suficiente para valorar correctamente lo que se hace, no es bueno recibir datos media hora antes de tomar la decisión. En cualquier caso habrá que hacer aclaraciones, incluso solicitud de algún dato extra...por lo que aunque se presente hoy se evaluará hasta el miércoles o jueves. En todo caso, la puesta en marcha de los diferentes mecanismos de seguimiento de casos, identificación precoz, etc. se está llevando a un ritmo que no había visto nunca antes. Por lo tanto, no me sorprendería que la solicitud de hoy de Madrid pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase».

Eso sí, dependerá de «si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si los proyectos y programas que se habían propuesto implementar la semana pasada se han iniciado y demuestran que están bien consolidados». Aparte de esta salvedad, Simón aclaró que él cree que «no habría ningún problema» pero rápidamente reculó y dijo que las decisión final «es a otro nivel», en alusión a las reuniones del ministro de Sanidad, Salvador Illa con los consejeros de las comunidades, en este caso, el de la Comunidad de Madrid.

Este lunes el médico compareció por la tarde para proporcionar los datos de la evolución de la epidemia en España. Es la primera vez que lo hacía pasadas las 17 horas en lugar de la habitual rueda de prensa del mediodía. Esto ha debido a un cambio en la comunicación de los datos por parte de las comunidades al Ministerio de Sanidad, que a partir de ayer empezó a hacerse a las 12 en lugar de a las 21 horas del día anterior. Al cambio de hora se suma un cambio de sistema: «La fase en la que estamos ahora mismo, con un número diario cada vez menor de casos, implica que tenemos que hacer una vigilancia diferente; el objetivo ya no es saber el número total de casos sino detectar de la forma más precoz posible aquellos que puedan ir apareciendo sea donde sea y actuar lo más rápido posible».

Se reduce la fecha entre el inicio de síntomas y el diagnóstico

Simón dijo que ahora «los datos interesantes se reflejan en el nuevo sistema de vigilancia» que calificó de «fiable» y de «calidad». Ahora se pueden identificar datos nuevos como, por ejemplo, que el retraso entre la fecha de inicio de síntomas y el diagnóstico se ha reducido a 4 días, cuando hasta ahora era de entre 7 y 17 días. «Los datos que vamos a observar a partir de ahora con este nuevo sistema nos permitirán identificar la situación de hace poco, de ayer o antes de ayer y no como hasta ahora, que se referían a 10 o 15 días atrás».

Baja la letalidad

El experto dijo también que «la letalidad, a lo largo del tiempo que llevamos de epidemia, ha ido cambiando. En aquellos que iniciaron síntomas entre el 23 y el 29 de marzo, es decir el periodo pico, era del 11%. Mientras que los que iniciaron síntomas la semana del 27 de abril al 3 de mayo, era de algo menos del 2%». Con los datos nuevos, además, se tendrá una idea más clara de los profesionales sanitarios contagiados día a día. «Antes se obtenían a partir de estudios serológicos y que no podíamos ubicar en el tiempo, que habían iniciado síntomas hacía tiempo o que no habían tenido ningún síntoma. Ahora sabemos que en las últimas fechas hubo 18 casos, aunque faltan seis comunidades por proporcionar información».

Además, señaló que con el nuevo sistema, e incluso con datos parciales, «con las comunidades que han dado la información se han identificado 109 casos con fecha de ayer. Y también sabemos que con fecha de inicio de síntomas de ayer solamente fueron 12 de esos 109». Además, añadió que con inicio de síntomas en los últimos 14 días, ha habido 247 casos, menos que el total de los nuevos diagnósticos de ayer. Con inicio de síntomas en los últimos 7 días ha habido en toda España 126 casos.

Inmunidad

Preguntado por si solo los anticuerpos son prueba de inmunidad y cómo se explica el hecho de que en un mismo domicilio haya una persona contagiada y otra no, Simón señaló que «sabemos que el coronavirus produce cierto grado de inmunidad pero no sabemos cuánto dura ni cuánto de eficaz es. Sí que es verdad que hay personas que aparentemente teniendo todas las papeletas para haberse podido infectar no se han infectado o no han desarrollado esa inmunidad. Puede deberse a la capacidad o no de producir esas defensas que genera el organismo: como es el caso de personas con inmunodepresión, con cualquier patología que reduzca la capacidad de producción proteica pueden no generardichas defensas. Hay algunas hipótesis no probadas que señalan que algunos grupos de inmunodeprimidos podrían estar algo más protegidos o tener menos incidencia respecto a la enfermedad: podrían ser los tratamientos que estén tomando o que se autoprotegen más porque conocen los riesgos a los que se exponen o que otros tengan una deferencia para reducir los riesgos a los que ellos se pueden exponer».

También se refirió a caso de personas completamente sanas, «que por su forma de ser o de relacionarse automáticamente reducen riesgos y hay otros que son menos susceptibles a la enfermedad: pueden ser características asociadas a sus mucosas, a sus defensas más activas, a un sistema inmunitario más potente debido a por exposiciones a otros patógenos previos. Hay una hipótesis de que personas expuestas a algún otro coronavirus pudieran tener cierto grado de inmunidad».

La vacuna como bien público

Preguntado por la vacuna como bien público, Simón dijo que le gustaría que todas lo fueran. «Tenemos un sistema en España que garantiza la vacunación de toda la población y esto no es así en todos los países»

Preguntado por la necesidad de poner un paño de lejía en la puerta para limpiar los zapatos, Simón dijo que hay medidas, como esta, que para otras enfermedades han servido, «pero con esta no va a modificar los riesgos, por eso no se va a infectar alguien en una casa. Aún así, recordó que algunos países tienen la costumbre de dejarlos en la puerta, como Japón, y que sí podría tener algún efecto marginal.

Desaparece la cifra de curados y la de personas con test de anticuerpos positivos

En cuanto a los datos de curados, y la eliminación de los casos por PCR y por test de anticuerpos, Simón dijo que el esfuerzo es para detectar casos activos, es decir, «que puedan generar infección. De esta menra, haremos un esfuerzo porque la gran parte de información que trabajemos esté relacionada con el riesgo de transmisión y, por lo tanto, nos vamos a basar, en general, en las PCR. Aún así, Simón dijo que se siguen usando test de anticuerpos «pero dada la dificultad de interpretación y dados los problemas que nos han generado algunos casos por reacciones cruzadas (como factores reumatoides) con otras patologías, por lo que estamos tratando de que los diagnósticos se hagan siempre por PCR y asociados a sintomatología. En todo caso, las pruebas de anticuerpos se seguirán realizando en algunos contextos concretos».

Simón dijo que los datos se irán incluyendo, «no es que se hayan quitado, es que tenemos que asegurarnos que la información es correcta».