Érika Montañés SEGUIR Actualizado: 29/05/2020 09:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En esta especie de ruleta de la suerte semanal en que parece haberse convertido la desescalada en España, cada región barre para casa y decide lanzarse a la conquista de mejoras para sus habitantes. Eso ha traslucido de las nueve reuniones bilaterales que entre el pasado miércoles y ayer jueves mantuvo Salvador Illa, titular de Sanidad, con consejeros autonómicos del ramo, que expusieron al ministro de forma telemática sus particulares circunstancias. Estas peticiones han sido más prematuras esta semana y, por eso, la comunicación de la progresión de fases de la desescalada se adelantó unas horas. Fue a las 20.20 horas cuando comparecieron Illa y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) para avalar que desde el lunes 1 de junio cuatro islas estrenan la última etapa del desconfinamiento y 32 millones de españoles (el 70% del territorio) estarán en fase 2.

El 70% de España estará el lunes en fase 2 y cuatro islas estrenarán la última etapa

Solamente se quedan, por tanto, una semana más en fase 1 los quince millones de residentes en las comunidades de Madrid y Castilla y León (con la excepción de un territorio particular, el área de salud leonesa de El Bierzo), además del área metropolitana de Barcelona y Lérida. Esta última provincia ha protagonizado un rebrote de contagios detectados en industrias y mataderos de la zona, así como tras la celebración de un masivo y arriesgado cumpleaños. Todo ello mantiene a 95 personas infectadas de coronavirus, 24 de las cuales continúan hospitalizadas. Debido a este foco fue la propia Generalitat de Cataluña quien, en un ejercicio de «prudencia», en palabras del ministro Illa, solicitó que no avanzase en la desescalada.

El 70% de la población estará el lunes en fase 2 - ATLAS

Progresan adecuadamente

Los territorios que sí avanzan a fase 2 y se ponen a la par del resto de sus regiones respectivas son las provincias manchegas de Toledo, Albacete y Ciudad Real, así como las andaluzas de Granada y Málaga, rezagadas en fase 1 respecto del resto de las autonomías hasta el próximo lunes. Ambas comunidades estrenarán junio unidas. También lo harán y sin distinción por distritos sanitarios como hasta ahora las tres provincias valencianas por igual, que escalan a la fase 2 el mismo lunes.

Por último y según comunicaron ayer Illa y Simón, 45.000 personas residentes en cuatro islas que ya tomaron la delantera el 4 de mayo al comenzar esta carrera de fondo en fase 1 y no en fase 0 (la balear de Formentera y las canarias de La Graciosa, La Gomera y El Hierro) entran en fase 3 desde el 1 de junio.

Previamente a la intervención oficial, ocho regiones habían reclamado al mando único de Sanidad saltos de fase o una revisión de las medidas de alivio. Así, Aragón, Extremadura, Andalucía y Galicia habían demandado un gesto hacia sus territorios, que se tradujese en la «movilidad» entre sus provincias, para evitar el aislamiento de zonas rurales o la desconexión territorial de algunos servicios. Pero Sanidad nunca estuvo de acuerdo con esta maniobra, tal y como certificó Illa ayer en la rueda de prensa celebrada en Moncloa y que por primera vez desde el estallido de la pandemia de coronavirus contó con periodistas presenciales, muy limitados, eso sí y con mascarilla, en el aforo de la sala de prensa del palacio gubernamental.

Lérida no avanzará: El Govern solicitó y así se le ha concedido el salto a la fase 2 de Gerona, Cataluña Central, el Alto Penedés y Garraf, pero no Lérida. Mientras se controla el brote local, no avanzará. Según informa Àlex Gubern, la Generalitat, en coordinación con los ayuntamientos, prepara una campaña específica para la campaña de la fruta en Lérida, con objeto de adecuar las condiciones de alojamiento de los temporeros. Se ha habilitado un hotel con 49 plazas y un albergue para 130 plazas en caso de que hubiera que confinarlos. Una entidad denunció la existencia de temporeros durmiendo en la calle.

El Bierzo avanza posiciones: La consejera de Salud de Castilla y León reclamó al ministro Illa el progreso a la fase 2 del área de salud del Bierzo y Laciana, mientras el resto de la autonomía aguardará una semana al cambio de etapa. La Junta considera suficientes las medidas de alivio que rigen para los municipios de menos de 10.001 habitantes, más de 2.000 núcleos de población de la región. El Bierzo tiene «entidad suficiente para no poner en peligro la movilidad y el control eficiente de sus casos», afirmó Simón, y da un paso adelante.

Andalucía, unida en junio: El consejero de Salud, Jesús Aguirre, avanzó que la Junta demandará la próxima semana que la región camine a fase 3 el 8 de junio. Aguirre fue muy crítico al ironizar con que «no hay cogobierno entre Sanidad y las autonomías, porque hay un mando único que impone medidas». «Respeto máximo, pero... ¡que no me cuenten historias!», se quejó.

Fase 3 para el rural aragonés: El Ejecutivo de Javier Lambán quería que se anticipase la fase 3 del desconfinamiento al próximo lunes para el rural aragonés y que sea para los municipios más poblados el día 8 de junio, pero Pedro Sánchez no se lo ha otorgado.

Solo Formentera: A pesar de cierto repunte de contagios, Baleares había pedido que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera pasasen a la fase 3 el lunes, pero solo lo hará la última para no romper la dinámica habitual desde que se inició la desescalada y el criterio de «permanencia» de dos semanas por fase, incidió Illa. El Ejecutivo consideró que los últimos datos aportados por el Govern de Francina Armengol no avalaban esa posición, informa Josep María Aguiló.

Galicia no cambia: La Xunta arrancó de Sanidad ciertas mejoras, informa José Luis Jiménez: variar el cálculo de aforo de las playas, que ya no se estimará sobre la superficie de la arena en pleamar; y autorización para aplicar tanatoestética a los fallecidos por causas diferentes al Covid-19, algo sobre lo que el Ministerio se mostró partidario.