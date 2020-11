Europa se encierra de nuevo en casa ante el descontrol de la pandemia En apenas una semana, Francia, Inglaterra, Austria o Portugal han decidido volver al confinamiento domiciliario, aunque con algunos matices

Corresponsales ABC Actualizado: 02/11/2020 02:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El virus no frena pese a los esfuerzos europeos. Prácticamente todo el continente se encuentra ya en niveles de riesgo extremo de descontrol de la pandemia, según el baremo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Ante esta situación, cada vez más países están optando por recurrir a su última carta: el confimaniento domiciliario. «Debemos dar un frenazo brutal a la propagación del virus. Si no lo hacemos, los hospitales se encontrarán en una situación dramática», dijo el pasado miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, el primero en tomar la decisión más drástica. En menos de una semana, Reino Unido, Austria, Bélgica o Portugal han anunciado nuevos encierros, aunque en distinto grado.

Francia

Confinamiento tranquilo con alguna protesta pacífica

En Francia, el segundo confinamiento que comenzó el viernes 30 de noviembre ha sido impuesto y aceptado con algunas protestas corporativas o sectoriales pero con una aceptación generalizada. Con los desplazamientos individuales restringidos a razones justificadas y los establecimientos con público y negocios no esenciales cerrados, pequeños comercios y librerías han protestado con cierta prudencia y resignación, contando con apoyos importantes, de la Academia a la patronal. Pero no se han producido protestas generalizadas. El Gobierno de Emmanuel Macron irá revisando la situación cada quince días, prometiendo «adaptaciones» el función de la «velocidad» del esperado «reflujo» de la pandemia, que nadie espera antes de finales de noviembre, temiéndose que las próximas Navidades «serán muy especiales», con previsibles restricciones. Informa Juan Pedro Quiñonero.

Inglaterra

Solo trabajar, estudiar y hacer deporte

Aún debe votarse en el parlamento el próximo miércoles, pero la intención del gobierno de Boris Johnson es la de imponer un nuevo confinamiento nacional de un mes en Inglaterra, que se extenderá desde el próximo jueves hasta como mínimo el 2 de diciembre. La población parece habérselo tomado con calma, quizá con la esperanza de que sirva para, como señaló el primer ministro, salvar las Navidades. Las nuevas reglas son estrictas pero no tanto como en el primer cierre la pasada primavera, y los colegios y universidades permanecerán abiertos. Sin embargo, las familias que vivan en diferentes casas no podrán mezclarse entre sí ni en interiores ni en exteriores, salvo las personas que viven solas, que podrán mantener encuentros con otra familia, o burbuja. Las personas solo podrán salir de casa para ir a trabajar (si no pueden hacerlo desde casa), ir a estudiar, hacer ejercicio al aire libre sin límite de tiempo con miembros de su burbuja o con máximo una persona de otra, por razones médicas, para comprar alimentos o medicinas o cuidar de personas vulnerables. Los menores podrán desplazarse entre las viviendas de sus progenitores si estos están separados. Los viajes nacionales e internacionales están prohibidos, así como pasar la noche fuera de la primera vivienda. Las oficinas públicas permanecerán abiertas pero los bares y restaurantes tendrán que cerrar, aunque se permite la comida para llevar. También cerrarán todos los lugares de ocio y entretenimiento así como las tiendas de bienes no esenciales. Informa Ivannia Salazar.

Alemania

Este lunes cierra ocio, cultura y gastronomía

Desde las cero horas de este lunes quedan cerrados hasta final de mes la gastronomía, el ocio, la cultura y el deporte, que podrá celebrar competiciones oficiales a puerta cerrada mientras quedan prohibidas las competiciones privadas. No hay toque de queda ni confinamiento obligatorio, aunque se recomienda el teletrabajo y quedan prohibidos los desplazamientos turísticos o por motivos familiares. El director de virología de la Charité de Berlín, Andreas Drosten, ha recomendado a la población comportarse este mes, como si cada uno estuviera infectado y debiese evitar transmitir la enfermedad. Los institutos alemanes de investigación económica, denominados los «Cinco Sabios», han calculado que este mes de cierre parcial costará a la economía alemana 19.000 millones de euros y 600.000 puestos de trabajo. El gobierno pagará a empresas y autónomos el 75% de lo que ingresaron en noviembre de 2019, para paliar la situación, con un programa de 10.000 millones de presupuesto.

En las calles de Frankfurt se han vivido las noches del viernes y el sábado disturbios violentos no organizados en los que unos 800 jóvenes agredieron sistemáticamente a agentes de policía. A pesar de que los incidentes comenzaron como reacción a una detención, el portavoz de la policía, Alexander Kießling, sospecha que las restricciones son una causa del aumento de la agresión contra los agentes de policía: «La gente carece de válvulas como bares, clubes o visitas a estadios, eso aumenta la tensión en la calle, sumado a que la atención se centra solo en el propio disfrute, lo que les sucede a los demás no les importa y culpan a la policía, la encargada de hacer cumplir las normas». Informa Rosalía Sánchez.

Austria

Al menos un mes sin vida social para un «descenso masivo»

El canciller austriaco Sebastian Kurtz anunció el sábado un nuevo confinamiento de la población, con toque de queda incluido, para tratar de evitar el colapso de los hospitales a la vista de la evolución de los contagios. Las medidas anunciadas por el Gobierno entrarán en vigor mañana y se prolongarán durante todo el mes de noviembre, con restricciones de movimiento y de contactos privados, así como la orden de cierre de hoteles y restaurantes, además de los centros de ocio. Los ciudadanos no pueden salir a la calle a partir de las 8 de la noche para impedir reuniones o fiestas privadas durante la noche, aunque se permite salir de casa de forma individual para pasear, hacer deporte o ir al trabajo. Kurtz dijo a los ciudadanos de su país que esperaba que este paquete de medidas «surta el efecto deseado de lograr un descenso masivo de las cifras de contagio, para poder aliviarlas paulatinamente en diciembre». Informa Enrique Serbeto.

Bélgica

Un confinamiento parcial

En Bélgica funciona ya un nuevo confinamiento parcial, aprovechando las vacaciones de Todos Los Santos, que este año se extienden hasta el 16 de noviembre. Hasta entonces todos los colegios permanecen cerrados y el proceso de reapertura se prevé difícil y en todo caso no será en circunstancias normales. La universidad será a distancia hasta fin de curso. El teletrabajo se convierte no en la excepción sino en una opción obligatoria para todos los que puedan utilizarlo. Cada miembro de un núcleo familiar puede mantenerse en contacto social con otra persona, siempre la misma. Los que viven solos pueden ver a dos personas. Reuniones de no más de cuatro personas, en el exterior y manteniendo distancia de seguridad. En los funerales, no mas de quince personas. Las iglesias y otros lugares de culto están abiertos, pero no hay celebraciones. En las bodas solo pueden asistir los novios, los testigos y los funcionarios del registro civil. Comercios no esenciales cerrados, aunque pueden servir a domicilio. Toque de queda de 10 de la noche a seis de la mañana. Informa Enrique Serbeto.

Italia

Hacia el toque de queda a las 18 horas

Italia se dirige a imponer el toque de queda en todo el país a partir de las seis de la tarde. Después de esa hora no se podría salir de casa, salvo por motivos de trabajo, urgencias sanitarias u otras emergencias. Está previsto que el decreto con estas nuevas medidas restrictivas sea aprobado hoy por el primer ministro, Giuseppe Conte. El plan lo discutió ayer el Gobierno con los presidentes de las regiones. Conte hubiera preferido imponer solo algunos bloqueos parciales, en aquellas regiones o capitales donde el virus se expande con especial rapidez. Pero algunos miembros del comité científico han presionado por imponer medidas más duras. Algunos presidentes propusieron también limitar la movilidad solamente a las personas mayores de 70 años. La decisión definitiva se adoptará hoy y se acompañará de otras medidas nacionales, entre las que cabe destacar la prohibición de la movilidad entre las regiones. Además, los centros comerciales cerrarán al menos los fines de semana, y se imponen las clases deforma telemática en las escuelas superiores. Informa Ángel Gómez Fuentes.

Portugal

Siete millones de personas en casa

En un país con 10 millones y medio de habitantes, la obligación de quedarse en casa para siete millones de personas representa una amplia mayoría. Es la medida principal decretada en Portugal el sábado. Se trata de 121 los municipios incluidos en este renovado confinamiento, que acontece justo cuando la segunda ola del coronavirus inunda el país vecino, con 62.570 casos activos y los grandes hospitales ya colapsados. En esas franjas, el teletrabajo pasa a ser obligatorio a partir del miércoles y los establecimientos comerciales han de cerrar a las 22 horas, excepto los restaurantes (22.30 horas) siempre que tengan un máximo de seis clientes por mesa, como mucho. Informa Francisco Chacón.

Grecia

Llega un endurecimiento de las restricciones

Desde mañana martes y hasta final de mes por lo menos los griegos tendrán la obligación de llevar mascarilla y se impone un toque de queda desde medianoche hasta las 5 de la mañana. Se aplicará el teletrabajo al 50% del personal en empresas públicas y privadas y en las universidades las clases serán a distancia y no se permiten las reuniones públicas. Además, en las zonas de alto riesgo, como Ática y Tesalónica, se cancelan los espectáculos y se cierran todos los restaurantes y cafeterías, así como museos, cines, teatros o gimnasios. Los hoteles y todos los comercios permanecerán abiertos y se seguirá permitiendo viajar en todo el país. Informa Begoña Castiella.