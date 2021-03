Estas son las carreras universitarias afectadas por el nuevo decreto de Castells Se trata del famoso '3+2' (tres años de carrera más dos de máster), implementado por el exministro José Ignacio Wert porque es la opción mayoritaria en Europa, facilita la integración con el continente y es lo que está demandando el mercado laboral en países de nuestro entorno. El ministro de Universidades ha optado por darle la espalda a Europa.

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 03/03/2021 10:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Universidades, Manuel Castells ha dado un brusco giro de timón y eliminará a través de un real decreto las carreras universitarias de tres años de duración.

Se trata del famoso '3+2' (tres años de carrera más dos de máster), implementado por el exministro José Ignacio Wert porque es la opción mayoritaria en Europa, facilita la integración con el continente y es lo que está demandando el mercado laboral en países de nuestro entorno. Sin embargo, Castells, le da la espalda a Europa y elimina de un plumazo aquellas carreras de 180 créditos (es decir, aquellas de tres años de duración) y las reemplaza por las de 240 (cuatro años de duración).

En Europa lo habitual es que las carreras duren tres años porque permite obtener el título y salir al mercado de trabajo más rápidamente. El hecho de que en España –donde lo habitual son cuatro años– sea diferente genera problemas a la hora de crear títulos conjuntos con universidades extranjeras; por ejemplo, dificulta la participación en los proyectos de universidades europeas.

Además, se generarán diferencias entre los españoles respecto a sus compañeros de otros países del entorno ¿Por qué? «Un estudiante español necesita, por ejemplo, para ser Biólogo cuatro años, mientras que un estudiantes francés o portugués se le pide, para exactamente el mismo título, tres años. «Así, el español va a llegar a una empresa con un año mas de experiencia, sí, pero porque va a tardar un año más en su propia formación. Da la sensación que Castells toma a los alumnos españoles por tontos, ¿necesitan estudiar más que el resto de alumnos europeos? Y a la hora de buscar trabajo, el empleador no preguntará cuántos años tiene su plan de estudios sino que se limitará a pedirle el título que el portugués o francés conseguirá antes. Los españoles sufren un retraso generacional respecto a sus compañeros europeos», explica un exmiembro del grupo de seguimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.

La medida afecta a un total de 24 grados de un total de 3.880. Estos son los títulos:

-Graduado o Graduada en Diseño y Creación Digitales por la Universitat Oberta de Catalunya

-Graduado o Graduada en Creación Artística para Videojuegos y Juegos Aplicados por la Universidad de Barcelona

-Graduado o Graduada en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio

-Graduado o Graduada en Estudios Globales / Global Studies por la Universidad Pompeu Fabra

-Graduado o Graduada en Gestión Urbana / Bachelor of Urban Management por la Universidad Camilo José Cela

-Graduado o Graduada en Técnicas de Aplicaciones de Software por la Universidad Ramón Llull

-Graduado o Graduada en Técnicas de Bioprocesos Alimentarios por la Universidad Rovira i Virgili

-Graduado o Graduada en Gastronomía por la Universidad Católica San Antonio

-Graduado o Graduada en Estudios Globales / Global Studies por la Universidad de Salamanca

-Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas por la Universidad de Lleida

-Graduado o Graduada en Diseño e Innovación de Negocios Digitales / Digital Business Design and Innovation por la Universidad Ramón Llull

-Graduado o Graduada en Bioinformática por la Universidad San Jorge

-Graduado o Graduada en Técnicas de Interacción Digital y de Computación por la Universidad de Lleida

-Graduado o Graduada en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles por la Universidad Autónoma de Barcelona

-Graduado o Graduada en Danza por la Universidad Católica San Antonio

-Graduado o Graduada en Técnicas de Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles por la Universidad Rovira i Virgili

-Graduado o Graduada en Artes Digitales / Bachelor of Digital Arts por la Universidad Camilo José Cela

-Graduado o Graduada en Estudios Socioculturales de Género por la Universidad Autónoma de Barcelona

-Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas por la Universidad San Jorge

-Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas por la Universidad de Lleida

-Graduado o Graduada en Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento por la Universidad de Barcelona

-Graduado o Graduada en Diseño, Animación y Arte Digital por la Universidad Politécnica de Catalunya

-Graduado o Graduada en Bioinformática (Grado Universitario conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya y Universidad Pompeu Fabra)

-Graduado o Graduada en Cinematografía por la Universidad Autónoma de Barcelona

¿Qué sucederá con las carrera de 180 créditos?

El decreto señala que aquellos títulos de 180 créditos deberán disponer ahora de 240 créditos. «Para desarrollar este procedimiento contarán con la colaboración y orientación tanto de los sistemas internos de garantía de calidad del centro como de la agencia de evaluación correspondiente. Asimismo, y de forma excepcional, en los próximos cuatro años a la entrada en vigor de esta norma -temporalidad que garantiza que todo el estudiantado que haya iniciado estos estudios los pudiera finalizar con la duración iniciada de su plan de estudios-, la Universidad promotora de un título oficial de Grado de 180 créditos podrá proceder a realizar dicha modificación mediante una re-verificación por una vía rápida y específica».

Respecto a los alumnos, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, dijo que no se verán perjudicados: «Siguen estudiando igual hasta que termine los estudios», señala. Es decir, «hasta que todos los estudiantes que se matricularon de 180 no acaben seguiría impartiéndose. Si al acabar todos los alumnos el grado no se actualiza, se terminaría extinguiendo», aclaró a ABC