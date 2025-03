España y la UE cogen impulso para adelantar a EE.UU. en la inmunidad de grupo

España y el conjunto de la Unión Europea han tomado impulso para cumplir sus objetivos de vacunación contra el coronavirus . El actual ritmo de las comunidades autónomas en la administración de dosis permitirá adelantar a países con una campaña estancada tras un fulgurante ... comienzo, como Estados Unidos, siempre y cuando se supere con éxito el reto de inmunizar a la población joven en periodo vacacional.

España ya ha cubierto al 35,0% de la población con la vacuna completa, y el 51,3% tiene al menos una dosis, según los datos hasta el 27 de junio de 'Our World in Data', el proyecto estadístico de la Universidad de Oxford que permite la comparación entre países. El porcentaje está próximo a la media de la UE, con el 31,2% con toda la pauta y el 49,4% con al menos un pinchazo. Bélgica, Italia, Países Bajos y Alemania cuentan con un porcentaje de población protegida ligeramente mayor; mientras que Francia, Portugal y Austria están ligeramente por debajo.

A España todavía le falta el doble de población vacunada para alcanzar la inmunidad de grupo, el 70% con la pauta completa , bajo la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conseguirlo el 18 de agosto . El objetivo es asumible, al menos en fechas próximas, si se mantiene el ritmo de vacunación actual, con una media de 711.000 pinchazos diarios la semana pasada, el doble que la última semana de mayo. La apuesta de la Comisión Europea, la inmunidad al final del verano, también está al alcance para la UE.

La vacunación en España y en la UE afronta ahora un tramo decisivo. En julio y agosto, la campaña va a tener una doble dificultad, según el doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología: «Las personas jóvenes no tienen la misma sensación de gravedad de la enfermedad, y la época estival va a complicar la administración de dosis. Quizás haya un ralentizamiento en estos grupos, aunque la situación general es de optimismo. Vamos bien, pero todavía falta». El 70% para la inmunidad de grupo, en cualquier caso, no es una cifra mágica . «En realidad, podría ser del 80 o el 85% mientras no tengamos vacunas esterilizantes que eviten la infección y la transmisión de la enfermedad», advierte.

A pesar de la posible ralentización, Moraga-Llop no prevé un riesgo de estancamiento de la campaña en España, como ha ocurrido en otros países inicialmente rápidos con la vacunación, como Estados Unidos. «España tiene una cobertura de vacunación general excelente, superior al 95% en la población de uno y dos años, gracias a la labor de pediatras y enfermeras pediátricas. La situación de España no se puede comparar con Estados Unidos porque la adhesión a la vacuna es mucho mayor», explica el vicepresidente de la AEV.

La vacunación en otros países

Ni Estados Unidos, ni Israel, ni Reino Unido han llegado todavía al 70% de población vacunada. A pesar del ritmo alto de inoculaciones desde el primer momento, debido a su amplia disposición de vacunas, el número de pinchazos avanza ahora despacio. Israel alcanzó el 50% de la población completamente vacunada a mediados de marzo, pero hasta ahora tan solo ha conseguido subir al 59,6%, todavía lejos de la inmunidad de rebaño. En Israel, la complicación es sobre todo demográfica y religiosa. El 27% de su población es menor de 14 años, mientras que la vacuna está autorizada solo para mayores de 12 años; y el 13% de sus ciudadanos son ultraortodoxos, abiertamente en contra de las vacunas. Un techo difícil de romper.

En Estados Unidos, el problema es más complejo aún, por la diversidad geográfica, racial y la fuerza de los antivacunas. La pauta completa la han recibido un 45,5% de la población. Entre la población negra y la hispana, el porcentaje es diez puntos inferior que entre blancos y asiáticos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). A mediados de abril, en EE.UU. se administraba una media de 2,5 millones de pinchazos diarios, pero hoy está estancado en 750.000 al día, casi las mismas que en España. Mientras que en España la cobertura de la población mayor de 70 años prácticamente es del cien por cien, en EE.UU. la protección de los mayores de 65 años se ha estancado en el 77%.

Reino Unido, que durante toda la campaña de vacunación ha ido por detrás de Estados Unidos, lo ha superado recientemente, y ya cuenta con un 47,8% de la población completamente vacunada. En Reino Unido, sin embargo, como en otros países europeos como Italia y Francia, el movimiento antivacunas ha tomado impulso en la última década, según advierte el vicepresidente de la AEV. Una situación que no se ha vivido en España y que, por tanto, le da ventaja en el camino hacia la inmunización de su población.

La opinión de los españoles ante la vacunación permite ser más optimista que en otros países. Según la encuesta 'La actitud de los europeos hacia la vacunación', publicada en 2019 por Eurostat, la oficina estadística europea, el 95% de los españoles está de acuerdo con la afirmación de que las vacunas son efectivas para prevenir las enfermedades. Es la quinta posición más favorable de toda la UE. El mismo porcentaje responde positivamente a la afirmación de que las vacunas son importantes para proteger no solo a uno mismo sino también a otros.