Coronavirus España directo: Sanidad notifica 63 fallecidos en la última semana, uno más que ayer

6.00Honduras ya suma 239 muertos y 5.690 contagiados con COVID-19 Honduras registra 239 muertos y 5.690 contagiados con COVID-19, desde que a mediados de marzo fueron confirmados los primeros dos enfermos, informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De las 549 pruebas de laboratorio PCR confirmadas hoy, 163 dieron positivo, indicó en cadena nacional de radio y televisión el organismo, que además registró nueve casos de fallecidos, con los que la cifra aumentó a 239.

5.55Colegios colombianos comenzarán a retomar clases presenciales desde agosto Los colegios públicos y privados de Colombia van a comenzar a retomar clases presenciales a partir del primero de agosto, según informó el presidente Iván Duque que anunció que se hará con un modelo de "alternancia y gradualidad". "No es que a partir del primero de agosto estén todos los colegios activados con presencialidad total, no. Estamos avanzando con esa gradualidad en el modelo de alternancia", afirmó el mandatario en su programa diario de televisión en el que habla sobre las medidas del Gobierno para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

5.33Las muertes por COVID-19 se disparan en Guatemala con 20 decesos en 24 horas Guatemala contabilizó este miércoles la muerte de 20 personas por COVID-19, su máximo registro en un día, y llegó a 143 decesos causados por la enfermedad. Las autoridades guatemaltecas informaron sobre los 20 fallecimientos en una cadena nacional en la que confirmaron además 174 nuevos contagios para un total de 5.760 casos positivos de coronavirus en el territorio. El presidente del país, Alejandro Giammattei, lamentó la muerte de las 20 personas contagiadas en "un día triste" para las autoridades y la población.

5.14George Floyd dio positivo por COVID-19 semanas antes de morir, dice autopsia George Floyd, el hombre afromericano cuya muerte a manos de un policía blanco ha sido el detonante de las protestas de la última semana en Estados Unidos, dio positivo por COVID-19 el 3 de abril, casi dos meses antes de fallecer ya sin síntomas, según nuevos datos de la autopsia difundidos este miércoles. Sin embargo, esa enfermedad no estuvo entre los factores que causaron su muerte, de acuerdo con el informe completo de su autopsia, difundido a última hora del miércoles por la oficina del forense del condado de Hennepin, Andrew Baker, y reproducido por la prensa local.

4.02China registra un solo nuevo positivo por coronavirus en el último día La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que había registrado un solo nuevo caso de infección por coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles en el país asiático, mismo número del día anterior. Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del miércoles), solo habían detectado el mencionado nuevo contagio, un viajero procedente del extranjero y diagnosticado en la provincia suroriental de Cantón.

3.41Brasil registra récord de 1.349 muertes en un solo día por COVID-19 Brasil registró este miércoles un récord de 1.349 nuevas muertes por COVID-19 en un único día, con lo que el total de víctimas por la pandemia en el gigante latinoamericano se elevó a 32.548, informó el Ministerio de Salud brasileño. Se trata del segundo récord consecutivo pues Brasil ya había registrado el día anterior 1.262 nuevas muertes, hasta entonces el mayor número en un día desde que el país registró la primera víctima por la enfermedad hace dos meses y medio.

3.37México registra un pico 3.912 casos y 1.092 muertes por COVID-19 en un día México presentó este miércoles la mayor cifra de contagios y muertes por COVID-19 para un solo día con 3.912 casos y 1.092 decesos desde el principio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias del país. Con los contagios reportados en las últimas 24 horas, el país alcanzó los 101.238 casos acumulados, un 4 % de incremento respecto a los 97.326 reportados la jornada anterior, indicó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía en una rueda de prensa.

2.58Haití reduce al 20 % número de empleados públicos para evitar contagios El Gobierno de Haití dispuso este miércoles medidas excepcionales que suponen reducir a un máximo del 20 % el personal de la administración pública en activo con el fin de evitar la propagación del coronavirus, cuando los contagios siguen avanzando en el país, con 2.507 casos confirmados y 48 muertes. En las últimas 24 horas en el territorio haitiano se han registrado 281 nuevos casos confirmados y 3 muertes por COVID-19, informó el Ministerio de Salud de Haití, un país con un precario sistema sanitario.

2.44El Salvador extiende cuarentena y aplaza la reactivación de la economía El Gobierno de El Salvador extendió este miércoles hasta el 15 de junio próximo la cuarentena "absoluta" por la pandemia del COVID-19, con lo que aplazó el proceso de reactivación de la economía que el presidente Nayib Bukele había propuesto para el día 6 de este mes. El Ministerio de Salud dio a conocer el decreto ejecutivo número 29 que establece la extensión de la cuarentena y que mantiene limitada la salida de los salvadoreños a su número de identidad para poder comprar alimento y medicinas.

2.30EE.UU. desacelera ritmo de contagios y fallecidos diarios por COVID-19 Estados Unidos llegó este miércoles a los 1.849.852 casos confirmados de COVID-19, con 107.099 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves), es de 18.417 nuevos contagios y 919 muertes, lo que supuso una bajada en las estadísticas diarias. El conteo del martes reveló que 23.144 personas contrajeron la enfermedad entre el lunes y ayer, mientras que 1.177 perdieron la vida.

1.55Colombia llega a 33.354 casos de COVID-19 y las muertes ascienden a 1.045 Colombia sumó este miércoles 1.521 casos de COVID-19, para un total de 33.354 contagiados, mientras que 36 personas fallecieron lo que elevó las víctimas mortales a 1.045, según el informe diario del Ministerio de Salud. La autoridad sanitaria señaló que fueron detectados 507 casos en Bogotá, seguida de los departamentos de Bolívar (207), de los cuales 196 en Cartagena de Indias; Atlántico (206), Valle del Cauca (172), Nariño (83), Antioquia (60), Magdalena (53), Cundinamarca (51), Amazonas (46), Santander (30), Córdoba (28), Cesar (24) y Sucre (22).

1.24Argentina registra 949 nuevos casos de COVID-19 y un total de 583 muertes Argentina reportó este miércoles 949 nuevos casos de COVID-19, el mayor registro diario hasta el momento y que eleva el número total de contagios a 19.268, mientras que los fallecimientos suman 583, tras las trece nuevas muertes de hoy atribuidas al coronavirus. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a ocho hombres y cinco mujeres.

0.46La Covid-19 avanza en América entre alarmante alza de casos y riña EEUU-China El coronavirus avanza a pasos de gigante en América, que suma ya 2.949.455 infectados y 165.311 muertos, con una preocupante agilidad en el sur y centro del continente, y mientras los Gobiernos de Estados Unidos y China prohíben los vuelos entre sus territorios y alzan para ello la bandera de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró este miércoles preocupada por Suramérica y Centroamérica, en donde el ritmo de aumento diario de los casos confirmados de COVID-19 acelera.

22.18La hidroxicloroquina, ineficaz como prevención Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Minnesota y de Canadá ha revelado la ineficacia de la hidroxicloroquina como tratamiento preventivo contra el Covid-19. Se trata del primer ensayo clínico aleatorio que ha probado el medicamento antipalúdico como medida preventiva, participando en el mismo 821 personas que habían estado expuestas a pacientes infectados por Covid-19, sin mostrar evidencia alguna de que ayude a evitar el contagio. Lea la noticia.

22.10Un mecanismo que facilite el acceso a la vacuna La Alianza Mundial de Vacunas (GAVI, por sus siglas en inglés) lanzará mañana jueves un mecanismo global llamado 'Covax facility', dirigido a ampliar la capacidad de fabricación de las futuras vacunas contra la pandemia y su financiación para un conjunto de países en desarrollo. Lea la noticia.

21.55Conte anuncia la entrada de Italia en la fase 3 El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado en rueda de prensa el inicio de la fase 3 en lucha contra la epidemia, en coincidencia con la reapertura en la jornada de este miércoles de los confines entre regiones y las fronteras para los países del área Schengen con ánimo de favorecer un relanzamiento del turismo. «Las cifras desde la reapertura del 4 de mayo (inicio de la fase 2) son alentadoras», ha dicho Conte, y afirmaba que «merecemos la sonrisa y la alegría, pero es bueno recordar que si estamos entre los primeros en reiniciar las actividades en Europa es porque hemos aceptado todos los sacrificios juntos». Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

21.42Etiopía registra un nuevo máximo de casos El Gobierno de Etiopía ha confirmado este miércoles un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, en el marco de una tendencia al alza durante los últimos días que ha provocado alarma en el país africano. El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas ha detectado 142 contagios, con lo que el total asciende a 1.486, así como tres fallecidos, lo que eleva las víctimas mortales a 17 desde el inicio de la pandemia.

21.35Brote en una residencia andorrana El Gobierno de Andorra ha informado de un nuevo brote de Covid-19 detectado en un centro residencial del país, que afecta a nueve personas -un sanitario y ocho residentes- y que ha hecho que el total de casos de infección por coronavirus diagnosticados se eleve a 851. Desde el comienzo de la epidemia se han notificado un total de 851 diagnósticos, 735 han superado la enfermedad y 65 continúan con la infección en activo; las defunciones con Covid-19 se mantienen en 51 desde el 16 de mayo.

21.27Irak confirma un nuevo máximo diario de casos El Gobierno de Irak ha confirmado este miércoles su máximo diario de casos de coronavirus, superando el anterior apenas un día después, y ha señalado que ha superado de esta forma el umbral de los 8.000 contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 781 casos de coronavirus y 21 fallecidos, además de 587 recuperados. De esta forma, los totales ascienden a 8.168 contagios, 256 fallecidos y 4.095 recuperados.

21.20Madrid reparte 224.000 mascarillas gratuitas Las casi 3.000 farmacias que hay en la región han repartido este miércoles, hasta las tres de la tarde, 224.082 mascarillas. Son las primeras del segundo reparto gratuito de otros siete millones de mascarillas que se ha iniciado hoy y como las anteriores, han sido adquiridas por la Comunidad de Madrid en China y también son del tipo KN95 o FFP2, la equivalente en la Unión Europea. Los madrileños pueden recoger la mascarilla hasta el 2 de julio, inclusive, y solo sirven para personas de más de 4 años.

21.03Azerbaiyán retrocede en su desconfinamiento Las autoridades de Azerbaiyán anunciaron hoy una cuarentena total para finales de esta semana tras detectarse un incremento de los casos de Covid-19 en el país transcaucásico. El funcionario explicó que esta decisión se toma debido a un incremento de nuevos casos y al incumplimiento por parte de la ciudadanía de las recomendaciones sanitarias. Durante las últimas 24 horas en Azerbaiyán se detectaron 325 nuevos casos y fallecieron cinco personas, con lo cual la cifra total de contagios ascendió a 6.260 y la de fallecidos a 76 pacientes.

20.55Chile supera los 110.000 casos de coronavirusChile ha superado los 110.000 casos confirmados de coronavirus al sumar casi 4.942 nuevos casos en la última jornada, una tendencia ascendente que ha llevado al Gobierno a mantener la cuarentena declarada para la Región Metropolitana, principal foco de contagio. En total son ya 113.628 personas contagiadas. En cuanto a víctimas mortales, la nación suramericana ha vuelto a batir un récord de decesos diarios, con otros 87, lo que eleva el balance global a 1.275 personas fallecidas por Covid-19.

20.47La vacuna de Oxford contra el Covid-19 será probada en 2.000 brasileños La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, será probada en un grupo de 2.000 personas en Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus del mundo, según informaron este miércoles fuentes académicas. Brasil se convertirá así en el primer país en iniciar las pruebas en humanos fuera de Reino Unido para comprobar la eficacia de la inmunización contra el Sars-Cov-2, de acuerdo con un comunicado de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp). Tras la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, los test comenzarán a ser realizados en Sao Paulo con un equipo de 1.000 voluntarios que estén en la línea de frente en la lucha contra el coronavirus, al ser los más expuestos a contaminación, y que no hayan contraído la enfermedad.

20.40Nueva York registra 49 fallecidos Las muertes diarias por Covid-19 bajaron en el estado de Nueva York del medio centenar, con 49 fallecidos en la última jornada, la cifra más baja desde que la zona se convirtió en uno de los grandes epicentros mundiales de la pandemia. Así lo anunció este miércoles el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en una conferencia de prensa en la que destacó la continuación de la tendencia positiva en todos los indicadores. En total 29.968 personas han perdido la vida por la enfermedad en este estado, de lejos el más golpeado de Estados Unidos. En el país el número de víctimas mortales supera las 106.000, según esta misma fuente, mientras que el número de positivos confirmados se acerca a los 1,9 millones.

20.33Más de 600 enfermeros han muerto por Covid-19Más de 230.000 trabajadores sanitarios han contraído la enfermedad y más de 600 enfermeros han muerto ya a causa del Covid-19, según un análisis del Consejo Internacional de Enfermeros (CIE) basado en los datos de las asociaciones nacionales de Enfermería, las cifras oficiales y los informes de los medios de comunicación en algunos países. Ante estas cifras, el CIE ha vuelto a pedir a los gobiernos que registren el número de infecciones y muertes entre el personal sanitario y que tomen las medidas necesarias para proteger a los enfermeros.

20.25Costa Rica ha tratado con plasma a 4 pacientes El personal médico de Costa Rica ha tratado con plasma de personas recuperadas a cuatro pacientes que han sido hospitalizados por Covid-19, como parte de los tratamientos alternativos que está desarrollando este país, informaron este miércoles las autoridades. "Son cuatro pacientes y todavía es temprano para analizar estadísticas sobre la eficacia del tratamiento, pero las señales han sido en general muy positivas", declaró el presidente de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya. Este tratamiento, que se aplica en los hospitales públicos del país, consiste en dos dosis de plasma de 200 mililitros cada una. El plasma de la sangre contiene los anticuerpos que desarrollaron las personas contra el virus.

20.17Ecuador registra 3.486 muertes oficialesEcuador reportó este miércoles 3.486 fallecidos oficiales y 2.221 probables, además de 40.966 casos positivos por Covid-19, conforme a los datos del Ministerio de Salud Pública. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han recogido un total de 119.375 muestras para el coronavirus, entre PCR y pruebas rápidas, con las que se descartaron 54.334 casos.

20.10Trump prohibirá la entrada de aerolíneas chinas El Gobierno de Estados Unidos ha emitido este miércoles una orden por la que prohibirá la llegada de vuelos de aerolíneas con sede en China a partir del 16 de junio, como medida de reciprocidad después de que Pekín impidiera la entrada de las compañías aéreas estadounidenses en el país. La orden entrará en vigor el 16 de junio, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede modificar dicha normativa antes si así lo desea, ha explicado el Departamento de Transportes en un comunicado. La medida es la última en el marco de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, que ha incluido disputas sobre el comercio y la pandemia del coronavirus.

20.03Madrid ve bueno que los municipios hagan test El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha calificado este miércoles de "buena iniciativa" que los municipios madrileños realicen test a sus vecinos, como ha hecho Torrejón de Ardoz de forma masiva, pero ha señalado que "lo importante es hacerlo bajo el mismo paraguas sanitario". "No tiene ningún sentido que los Ayuntamientos presenten sus planes para realizar test sin haberlo consensuado con la Consejería de Sanidad y sin que exista un marco normativo que garantice que todos esos test tienen un sentido, una finalidad y una coordinación detrás", ha dicho Aguado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

19.55Pakistán enlaza otro máximo diario de casos El Gobierno de Pakistán ha confirmado este miércoles que el país ha enlazado un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, registrando 4.131 nuevos casos, lo que sitúa los totales en 80.463. En cuanto al número de fallecidos, se ha notificado 67 decesos, elevando el blance total de víctimas mortales por Covid-19 en el país a 1.688.

19.47Cierra un colegio de Países Bajos tras detectarse coronavirus en dos profesores Un colegio de educación primaria en La Haya ha tenido que cerrar este miércoles después de que dos profesores hayan dado positivo en coronavirus y siete alumnos mostraran síntomas de Covid-19, lo que se produce tres semanas después de que el Gobierno autorizara la reapertura gradual de las escuelas del país. Esta es la primera escuela que se ve obligada a cerrar desde el pasado 11 de mayo, y sus más de 500 alumnos vuelven a recibir educación en línea desde casa, de la misma forma que ya hacían antes de que se levantaran las restricciones a la educación primaria. Países Bajos ha detectado un total de 46.733 casos de coronavirus y al menos 5.977 pacientes han fallecido a causa de la Covid-19, diez en las últimas 24 horas, según actualizaciones del Instituto de Salud Pública (RIVM).

19.40Arabia Saudí registra más de 2.000 nuevos casos Las autoridades de Arabia Saudí han indicado este miércoles que el país ha registrado 2.171 casos casos de coronavirus diarios, lo que sitúa el total de casos en 91.182 desde el inicio de la pandemia. Según datos del Ministerio, durante el último día han muerto 30 personas, con lo que el total de fallecidos asciende a 579. Por otra parte, ha sostenido que 68.159 personas han recibido el alta hasta la fecha y ha agregado que en estos momentos hay activos 22.444 casos en el país, de los cuales 1.321 se encuentran en estado crítico.

19.33El juez archiva la denuncia a Almeida por mantener los parques cerrados El Juzgado de Instrucción número 41 ha sobreseído y archivado la denuncia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de cometer un delito de prevaricación por mantener los parques cerrados durante la crisis del coronavirus. En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez entiende que la decisión de mantener los parques cerrados “viene fundamentada en que se mantiene prorrogado el estado de alarma” y añade que “está dotada de cobertura legal suficiente como par no poder considerarla, contraria a derecho, y eso ya daría lugar a entender que no nos encontramos ante un supuesto de delito prevaricación”. Lea la noticia.

19.25Italia no consigue frenar la cifra de fallecidosItalia ha registrado hoy 71 fallecidos y 321 nuevos casos de contagio con coronavirus en las últimas 24 horas, si bien en once regiones del país no ha habido muertos, según los últimos datos de Protección Civil. El número total de muertos desde que se inició la emergencia de coronavirus en el país el 21 de febrero es de 33.601 y los casos totales de contagio ascienden a 233.836, contando los enfermos, los muertos y los dados de alta. Más de dos tercios de los nuevos casos se han registrado en Lombardía, la región más afectada por la epidemia, así como 29 de los nuevos fallecimientos.

19.17Aprobada la prórroga de estado de alarma El Gobierno ha sacado adelante este miércoles en el Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma, que estará en vigor hasta las 00.00 horas del 21 de junio. Pedro Sánchez ha logrado invertir la constante pérdida de apoyos que encajaba desde la segunda prórroga y, por primera vez, mejora la mayoría obtenida en la votación anterior gracias a la colaboración de Ciudadanos —que ha vuelto a sumar sus votos a favor a la coalición— y el regreso de ERC a la abstención desde el anterior «no». Lea la noticia.

19.13La OMS retoma los estudios con hidroxicloroquina El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que el ensayo 'Solidarity', impulsado por el organismo sanitario internacional, va a retomar las investigaciones con el fármaco hidroxicloroquina, después de que la semana pasada se suspendieran temporalmente ante un posible aumento del riesgo de muerte y enfermedades cardiacas. "Esta decisión se tomó como precaución mientras se revisaban los datos de seguridad. El Comité de Seguridad y Vigilancia de Datos del Juicio de Solidaridad ha estado revisando los datos. Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay razones para modificar el protocolo del ensayo. El Grupo Ejecutivo recibió esta recomendación y aprobó la continuación de todas las ramas del ensayo, incluida la hidroxicloroquina", ha avanzado Tedros en rueda de prensa este miércoles.

19.05La Fiscalía abre 14 investigaciones más en residencias y ya van 176 en España La Fiscalía ha abierto 14 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de Covid-19 y suman 176 diligencias abiertas en todo el país, casi la mitad en Madrid. Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 1 de junio sobre las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público. Las catorce nuevas diligencias de investigación se reparten en Castilla y León (5), Madrid (4) y una en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha. Así, el global de investigaciones se resume de la siguiente manera: la Comunidad de Madrid encabeza la tabla con 82 diligencias, seguida de Cataluña (32), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (18) Galicia (14), Extremadura (5) y Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja con una en cada región.

18.57Cuba registra otros 15 casos de Covid-19 Cuba reportó este miércoles otros 15 casos de coronavirus, todos en La Habana y la mayoría relacionados con un mismo brote, que elevan el total de contagios a 2.107, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Por cuarta jornada consecutiva no se registraron nuevos fallecidos, por lo que el número de muertes provocadas por Covid-19 se mantiene en 83, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

18.50La Premier confirma otro positivo en coronavirus La Premier League confirmó este miércoles un nuevo caso de coronavirus en los test realizados a principios de esta semana. En total, 1.197 jugadores y empleados se sometieron a los test entre el 1 y el 2 de junio, de los que solo uno ha dado positivo. Esta persona, cuya identidad y club no ha sido desvelada por la liga, se someterá ahora a siete días de aislamiento. Esta es la cuarta ronda de test que se han realizado en la Premier League. De las 3.882 personas que se han sometido a las pruebas, 12 han dado positivo.

18.42Haití registra más de 2.500 casos de coronavirus Las autoridades de Haití han informado de 281 nuevos casos de coronavirus en el país caribeño, donde ya se han registrado más de 2.500 positivos en el marco de esta pandemia de coronavirus. El Ministerio de Salud haitiano tiene confirmados por ahora 2.507 casos, entre los que habría 48 fallecidos, tres más que en el anterior balance.

18.35Bolsonaro pone a un general al frente de Salud El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha formalizado este miércoles el nombramiento del general Eduardo Pazuello como nuevo ministro de Salud, tras la dimisión de los dos últimos en plena pandemia de coronavirus. Brasil es el segundo país del mundo y el primero de América Latina más afectado por el coronavirus, con 555.383 casos confirmados y 31.199 muertes, pese a lo cual Bolsonaro se ha negado a adoptar medidas drásticas como el confinamiento y ha dejado la crisis sanitaria en manos de estados y municipios.

18.27Primer evento deportivo en España Las esperadas carreras de caballos han vuelto a disputarse, de forma atípica, sin público, en el Hipódromo de Lasarte (San Sebastían), siendo el primer acto deportivo que vuelve a entrar en acción, adelantando a deportes de más calado como el futbol o baloncesto. Han sido cinco emocionantes carreras, preparatorias de los Grandes Premios a disputarse en Madrid. Más detalles.

18.20México bate su récord de contagios diariosMéxico registró 3.891 contagios por Covid-19 el martes, el segundo día del proceso de «nueva normalidad» con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca desescalar progresivamente las medidas de contingencia sanitaria. Se trata de un nuevo récord de contagios diarios desde que inició la pandemia. El martes también se contabilizaron 470 decesos. Informa Adrián Espallargas, corresponsal en Ciudad de México.

18.11Rueda de prensa Sobre el aumento de contagios: «Las cifras siguen una tendencia descendente, algo más suave que en las semanas previas, es verdad. Eso se puede deber a que ha aumentado nuestra capacidad de diagnóstico y las CCAA son capaces de detectar muchos casos de asíntomáticos, lo que nos permite actuar con más rapidez». Finalmente, Simón termina reconociendo la labor de los sanitarios durante esta pandemia, quienes han sido premiados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Termina la rueda de prensa.

18.09Rueda de prensa Simón, en respuesta a otra pregunta sobre el número de fallecios: «Si se dan cuenta, en la estadística de la página web, figuran 63 fallecidos en la última semana, una cifra mayor que los últimos días. Incluimos los fallecidos de aquellas CCAA que han actualizado sus datos. En la fecha de los totales añadimos solo los que tienen fecha de defunción de ayer, pero esa cifra en principio está congelada hasta que todas las CCAA actualicen sus bases de datos. Creo que eso estará en unos días, hoy o mañana, quizá el viernes».

18.06Rueda de prensa Simón, sobre la contabilización de la cifra de fallecidos: «Cuando se introducen los datos de que ha fallecido una persona ayer, si no se ha introducido la fecha, no va a figurar con fecha de fallecimiento de ayer».

18.04Rueda de prensa Sobre el estudio de seroprevalencia, Simón: «Mañana tendremos una actualización con los datos de la segunda ola del estudio de seroprevalencia».

18.01Rueda de prensa Simón confirma que la cifra total de fallecidos debe actualizarse y, cuando esto pase, esta será más alta: «Sabemos que tenemos alrededor de 28.000 fallecidos, terminaremos de tener la cifra cuando las comunidades actualicen sus datos, que suponen un 60% aproximadamente. (...) Los fallecidos se van a conocer todos, pero es verdad que podemos tener cierto retraso en la actualziación de los datos».

17.59Rueda de prensa «El esfuerzo que están haciendo las Comunidades Autónomas para garantizar un altísimo porcentaje de PCR realizados (alrededor de un 85%) es muy grande», explica Simón.

17.56Rueda de prensa Simón: «Al menos el 85% de personas con cuadro sospechoso de coronavirus está siendo sometido a pruebas PCR».

17.52Rueda de prensa Simón: «A finales de marzo teníamos una letalidad cercana al 15%. Ahora mismo la letalidad global en España está en torno al 11 o 12%». La letalidad en nuestros grupos de personas mayores ha sido incluso mayor, comparativamente, a lo que podíamos esperar en otros grupos«.

17.49Rueda de prensa Simón: «El INE compara con la mortalidad del año pasado, el sistema de monitorización utiliza lo que esperaríamos, utilizando una serie más larga. Son datos compatibles».

17.45Rueda de prensa Comparece en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Se han diagnosticado con fecha de ayer 219 nuevos casos, 231 con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Tenemos 63 fallecidos con fecha de defunción de estos últimos siete días. Los datos de hoy reflejan una evolución similar a la de los últimos días».

17.40Baile en la cifra de nuevos contagios Según ha dado a conocer este miércoles el Ministerio de Sanidad, se han registrado 219 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que son ya 240.326 positivos detectados desde el comienzo de la epidemia. Sin embargo, esta cifra supone un incremento de 394 casos respecto a la conocida ayer (239.932).

17.33Solo un fallecido más que ayer: 27.128 El Ministerio de Sanidad ha incrementado en un solo fallecido la cifra total de decesos por coronavirus, siendo el balance total de 27.128. En cuanto al número de víctimas mortales con fecha de defunción en los últimos siete días, según los datos de este miércoles, son 63 muertos por Covid-19.

17.25España registra 219 casos y 63 fallecidos en la última semana, uno más que ayer El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 219 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 240.326. Además, se han registrado 63 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días, siendo el balance total de decesos de 27.128, uno más que ayer.

17.20Bélgica reabrirá su frontera a los países de la UE La primera ministra de Bélgica, Sophie Wilmès, ha anunciado este jueves que el país abrirá sus fronteras interiores para permitir el tránsito con el resto de países de la Unión Europea y del espacio Schengen a partir del próximo 15 de junio, si bien la reapertura de la frontera exterior dependerá del resultado de las conversaciones en marcha con el resto de socios de la UE. Este paso será posible porque Bélgica pasará el próximo lunes, 8 de junio, a la fase 3 de su plan de desescalada del confinamiento impuesto a mediados de marzo para frenar la propagación del coronavirus en el país. Con todo, la primera ministra ha avisado de que «nadie debe llevarse a engaño» y pensar que la epidemia ha pasado, porque el coronavirus «está y seguirá estando presente».

17.04Reino Unido notifica 359 fallecidosReino Unido ha registrado 359 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total de decesos por Covid-19 en el país a 39.728. Por otr lado, se han detectado 1.871 nuevos contagios de la enfermedad en el país. El Ministerio británico de Sanidad ha informado de que ayer se llevaron a cabo 171.829 pruebas diagnósticas, dos días después de que Inglaterra haya dado el controvertido paso de reabrir las escuelas de primaria y haya relajado algunas medidas de distancia social.

16.50El Corte Inglés reabrirá sus centros con aforoEl Corte Inglés ha preparado la apertura total de sus aproximadamente 90 centros a partir del próximo lunes. Esto supondrá la incorporación «paulatina» de los empleados afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según han informado en fuentes del grupo de distribución. De esta forma, la compañía podrá abrir totalmente en toda España sin restricciones de superficie y con un aforo limitado al 40% y horario preferente para mayores a la espera de que Madrid, Barcelona y algunas zonas de Castilla y León puedan pasar el próximo lunes a la fase 2 si cumplen los marcadores.

16.37Canadá suma 7.414 muertes por Covid-19 Las autoridades canadienses han notificado 7.414 muertos desde que comenzó la epidemia por coronavirus, 80 más que ayer. En cuanto al número de casos confirmados, son ya 92.748, 597 más que el martes.

16.25Fallece un médico de una residencia de ancianos El doctor Miguel Ángel Peiteado Martínez, de 73 años, ex secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) y actualmente médico de la residencia de ancianos de Villanueva de Alcardete, ha fallecido como consecuencia de la Covid-19. En un comunicado de prensa, el COMT ha lamentado el fallecimiento de este facultativo, que durante 30 años fue médico de atención primaria en Villanueva de Alcardete y que, además, estuvo muy ligado al Colegio de Médicos de Toledo de cuya Junta Directiva formó parte desde 1986 , primero como vocal de Médicos Titulares, hasta su nombramiento en 1993 como secretario general de la corporación, cargo que ejerció durante 16 años, hasta 2009.

16.13Máximo de contagios en un mes en Portugal Las autoridades de Portugal han informado este miércoles de 336 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, la mayor cifra de contagios diarios desde el 8 de mayo y que eleva a 33.261 el balance provisional de la pandemia de Covid-19 en territorio luso. El Ministerio de Salud portugués también ha elevado a 1.447 la cifra de fallecidos, once más que el martes, y la de pacientes recuperados, que ya supera el umbral de los 20.000. Los hospitales aún tienen ingresados a 428 enfermos, 56 de ellos en cuidados intensivos, según el diario portugués 'Publico'.

16.05Sergio Ramos recibió fuertes presiones del Gobierno para reunirse con el ministro de SanidadSegún ha podido conocer ABC, el Gobierno presionó de manera incansable al capitán del Real Madrid para que estuviera presente en la videoconferencia, pero Sergio Ramos declinó la invitación por considerarla un formato de blanqueo del Ejecutivo. Sergio trasladó al CSD y a Sanidad que la charla telemática debía realizarse en directo y en abierto, para que todo el que quisiera la pudiera ver in situ, pero el Gobierno se negó tajantemente a ello argumentando que la charla solo sería en privado para, a posteriori, hacérsela llegar a los medios con los cortes que el propio Gobierno quisiera remitir.

17.56Un dron para controlar las playas de Peñíscola El Ayuntamiento de Peñíscola usará un dron con tecnología de Inteligencia Artificial para controlar el aforo en las playas mediante videovigilancia, alertar y disuadir a quien incumpla medidas de distanciamiento y hacer labores de emergencia, pues podrá lanzar un chaleco salvavidas en caso de un posible ahogamiento. Según fuentes municipales, el área de Turismo y Playas ha presentado este miércoles el servicio de dron para el control del aforo en las playas de la ciudad, que se llevará a cabo en colaboración con la empresa General Drons.

15.48Letonia dona a España 10.800 botellas de líquido desinfectante El Gobierno de Letonia ha donado a España 10.800 botellas de líquido desinfectante para luchar contra la propagación del Covid-19, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en su cuenta de Twitter. La donación, que ha llegado este miércoles a Madrid por carretera, se suma a otras que España recibió de otros gobiernos europeos y socios de la OTAN. No obstante, la petición de ayuda que hizo España a a través de la Alianza terminó el pasado 22 de abril.

15.40Italia reabre sus fronteras a turistas Tres meses después del cierre y de más de 33.500 fallecidos por el coronavirus, Italia da un paso más hacia la nueva normalidad con la reapertura de sus fronteras, al menos entre los países de la Unión Europea, y el fin de las restricciones de movimiento entre las regiones. «Lo hemos conseguido gracias a los sacrificios que cada uno ha hecho», señaló el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia. El titular de Exteriores, Luigi Di Maio, por su parte, aseguraba que «es un importante mensaje, reconfortante, el que Italia está mandando al mundo entero... el de un país que está volviendo a funcionar y a volver a la normalidad». Sin embargo, el virus sigue presente y aun ayer, martes, se registraron 55 muertos y más de 300 nuevos casos, y por ello la reapertura va acompañada de medidas de seguridad.

15.33Los Reyes visitan una granja en apoyo a los agricultores y ganaderos españoles Los Reyes han visitado este miércoles una granja en San Martín de la Vega para expresar su apoyo al sector agrario y ganadero español, que también ha resultado muy afectado por la pandemia del Covid-19. En concreto, han visitado la Sociedad Agraria de Transformación Vega de San Martín, donde han podido comprobar todas las fases de la explotación agroganadera, desde el cultivo de los cereales, pasando por la cría, alimentación y ordeño de los animales, hasta la zona de quesería.

15.20¿Cómo cambian los exámenes de conducir? La formación de los aspirantes a conductor no se ha interrumpido durante estos tres meses. Es el mensaje que desde Onroad (autoescuelas digitales) y Autoescuelas Lara (autoescuelas tradicionales) quisieron lanzar ayer en ABC. Lo que sí ha sufrido un parón de casi tres meses (y continúa en comunidades y áreas que no están en fase 2 todavía, cuando se abren, como un «comercio», las autoescuelas, tal y como figuran en la orden ministerial publicada por Sanidad en el BOE y que daba luz verde a la apertura de estos centros desde el pasado 25 de mayo) es la evaluación. Los candidatos van a poder por fin examinarse y lo harán durante todo el verano, sin más paréntesis, aclaró ayer Pere Navarro, director general de Tráfico (DGT) en el Congreso de los Diputados. Más detalles.

15.08Lérida no descarta «microconfinamientos» La región sanitaria de Lérida se consolida como el punto negro de la desescalada en Cataluña. A lo largo de las últimas días ha sumado 34 nuevos positivos por coronavirus -8 de ellos en residencias de ancianos- hasta alcanzar los 2.595 casos. Según el recuento que la Conselleria de Salud de la Generalitat ha difundido este miércoles, es el territorio que más casos nuevos ha registrado en Cataluña en las últimas 24 horas. Lea la noticia.

14.52Ábalos sostiene que «no hay evidencia» de que el transporte sea foco de contagio con medidas adecuadas El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destacó este miércoles la importancia de «recuperar la confianza en el transporte público» y sostuvo que algunos estudios realizados en otros países muestran que «no existe evidencia de que sea uno de los focos principales de la propagación del virus cuando se toman las medidas adecuadas». Así se expresó Ábalos en una comparecencia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado, donde repasó las líneas maestras de su departamento y analizó su actuación desde la declaración del estado de alarma.

14.44Un estudio evidencia que la terapia de plasma de pacientes con Covid-19 es segura en enfermos graves La terapia de plasma de pacientes con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus es segura en enfermos graves infectados, según han comprobado un equipo de investigadores del Hospital Houston Methodist (Estados Unidos) en un estudio publicado en «The American Journal of Pathology». Hasta la fecha, este es el estudio más grande realizado en el mundo sobre la efectividad de la transfusión de sangre de pacientes infectados por coronavirus a enfermos que padecen de forma grave la enfermedad. «Si bien los científicos médicos de todo el mundo se apresuraron a probar nuevos medicamentos y tratamientos contra el virus, la terapia de suero convaleciente surgió como una de las estrategias potencialmente más prometedoras», han comentado los investigadores.

14.35Las temperaturas más cálidas disminuyen la transmisión de COVID-19, pero no mucho, según estudio Investigadores del Hospital Mount Auburn (Estados Unidos) han analizado el impacto de la temperatura, la precipitación y el índice UV en las tasas de casos de COVID-19 en Estados Unidos durante los meses de primavera de 2020. Publicados en la revista 'Clinical Infectious Disease's, los hallazgos revelan que aunque el índice de incidencia de COVID-19 sí disminuye con temperaturas más cálidas desde los 11 grados celsius, las temperaturas más cálidas no disminuyen significativamente la transmisión de la enfermedad. Además, un índice UV más alto también ayuda a reducir la tasa de crecimiento de nuevos casos, pero el impacto general sigue siendo modesto. Los patrones de precipitación no parecen tener ningún efecto en la transmisión del virus, informa EP

14.26El coronavirus ha paralizado tratamientos de cáncer en el 42% de los países, según la OMS La Organización Mundial de la Salud alertó este miércoles de que la pandemia del coronavirus ha provocado la paralización de los tratamientos a pacientes con cáncer en el 42% de los países, según un estudio elaborado con más de 150 estados en el que insta a los Gobiernos a garantizar su atención. «Mucha gente que necesita tratamientos para enfermedades como el cáncer y otras no están recibiendo atención sanitaria ni medicinas desde que comenzó la pandemia. Es vital que los países busquen soluciones para asegurar la continuidad de sus tratamientos», dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

14.13Irán supera las 8.000 muertes por coronavirus mientras continúa su tendencia al alza La cifra de fallecidos por COVID-19 en Irán ha superado este miércoles el umbral de los 8.000, en el marco de una pandemia que sigue registrando en la República Islámica niveles de contagio inéditos desde el mes de marzo, de nuevo con más de 3.000 infectados diarios. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianoush Jahanpour, ha informado de 3.134 nuevos positivos por coronavirus, lo que eleva el balance provisional hasta los 160.696. De ellos, algo más de 125.206 han superado la enfermedad, pero 8.012 han perdido la vida, 70 más que el martes, según la agencia IRNA.

14.04Castilla y León registra 2.579 fallecidos de residencias, cinco más que ayer, 1.476 con positivo y 1.103 con síntomas La Junta de Castilla y León ha confirmado el fallecimiento de un total de 2.579 personas alojadas en 1.214 residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad (tres más que ayer), de las cuales 1.476 corresponden a casos confirmados por COVID-19, tres más que ayer, y otros 1.103 fallecidos con síntomas compatibles con el virus, los mismos que la jornada precedente. Según los nuevos datos facilitados por la Junta de Castilla y León, de los 2.579 finados, 1.721 personas han perdido la vida en su residencia o centro (dos más que ayer) mientras que otras 858 han fallecido en el hospital (una más que la jornada precedente).

13.50Las medidas de confinamiento en Sudáfrica son «inválidas e inconstitucionales» El Tribunal Superior de Pretoria, Sudáfrica, ha dictaminado que las regulaciones de confinamiento de los niveles cuatro y tres en respuesta a la pandemia de Covid-19 son «inválidas e inconstitucionales». El tribunal ordenó a la Ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma, revisar, enmendar y volver a publicar las regulaciones tras consultar con los ministros pertinentes. Sin embargo, la sentencia no cambia nada por ahora y las medidas del nivel 3 siguen vigentes. Informa Aba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

13.42Menos de cien afectados en Murcia y sin fallecidos desde 20 de mayo La Región de Murcia ha bajado la barrera psicológica de los cien afectados por SARS CoV-2 al registrar este miércoles 99 en una jornada en la que de nuevo no hay fallecidos, lo que viene ocurriendo desde el pasado día 20 de mayo, según el último parte epidemiológico facilitado por la Consejería de Salud. Las altas de aislamiento domiciliario han sido en las últimas 24 horas de 43 personas, una de las cifras más altas de los últimos días en la Comunidad, mientras que los contagiados se sitúan en 7 personas, tres de ellas según la prueba PCR y cuatro por test de anticuerpos.

13.37Instalan un control de temperatura en los hospitales de Can Misses y Formentera El Área de Salud de las Pitiusas ha instalado un sistema de control de temperatura en las entradas del Hospital Can Misses, en Ibiza, y en el Hospital de Formentera. El sistema de control, con termómetros digitales de medición de la temperatura a distancia por infrarrojos, está ubicado en todos los accesos de los dos hospitales públicos, ha informado el Área de Salud este miércoles en un comunicado.

12.26Lufthansa pierde 2.100 millones de euros hasta marzo por el coronavirus El grupo de aerolíneas Lufthansa tuvo en el primer trimestre una pérdida neta de 2.100 millones de euros, seis veces más elevada que hace un año, debido a las restricciones de viajes por la pandemia de la Covid-19. Lufthansa informó hoy de que la facturación bajó entre enero y marzo un 18 %, hasta 6.400 millones de euros (7.800 millones de euros el año anterior).

12.15La digitalización de exámenes, una solución para celebrar la EBAU y las oposiciones con garantías de seguridad Las tecnologías de digitalización de documentos pueden ser decisivas en el planteamiento de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) adaptada a la pandemia coronavirus, ya que permiten contar con todas las garantías de los exámenes en papel en el mismo punto de realización al tiempo que se garantiza la seguridad de todos. Durante muchos años, la búsqueda de eficiencia había sido el principal argumento para eliminar el flujo de papel en convocatorias de cierto volumen, como las oposiciones. Una búsqueda que queda ahora relegada por cuestiones de seguridad de las personas físicas, como señalan desde PFU (Fujitsu), en un comunicado.

12.58País Vasco registra un repunte de fallecimientos, con 10 muertes más, y 6 nuevos positivos por PCR País Vasco ha registrado en las últimas 24 horas un repunte de muertes por covid-19, tras contabilizar diez fallecidos más, con lo que ha alcanzado los 1.553 fallecimientos desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Además, se han confirmado seis nuevos casos positivos mediante pruebas PCR y 79 por test rápido. El Departamento de Salud ha dado a conocer este miércoles, a través de nota de prensa, los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en País Vasco, donde a lo largo de este pasado martes se realizaron un total 5.379 pruebas (4.277 PCR y 1.102 test rápidos). De este modo, la región suma un total de 209.026 PCR y 116.078 test rápidos efectuados hasta el momento.

12.46El Princesa de la Concordia premia a sanitarios españoles frente a COVID-19 Los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra la pandemia de la COVID-19 han sido galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Este reconocimiento está dirigido a los profesionales de la medicina, la enfermería, los auxiliares y el resto del personal sanitario que han atendido directamente a los pacientes contagiados y han realizado su labor en los principales focos de lucha contra la enfermedad del coronavirus desde que empezó esta emergencia sanitaria y que se ha cobrado la vida de miles de personas. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

12.44El mayor estudio hecho hasta la fecha confirma la utilidad del distanciamiento físico, mascarillas y gafas Investigadores de la Universidad McMaster (Canadá) han publicado en la revista «Lancet» el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre las medidas más eficaces para protegerse frente al Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, confirmando que el distanciamiento físico de dos metros y el uso de mascarillas y de gafas son las mejores estrategias para reducir la posibilidad de infectarse o transmitir el virus. El trabajo ha sido encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a los consejos «contradictorios» que han dado en muchos países para evitar el contagio, así como las dudas que existen sobre la utilidad que tienen en este caso las mascarillas y gafas entre la población general.

12.30Un posible caso de Covid-19 obliga a desalojar un juzgado de València, que permanece cerrado Un posible caso de Covid-19 obligó este martes a desalojar un juzgado de Instrucción de València y a activar todos los protocolos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar cualquier contagio. Este miércoles el órgano judicial permanecía cerrado y vacío. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras comunicarse el posible contagio por coronavirus por parte de una trabajadora, se procedió a desalojar el juzgado, limpiarlo y desinfectarlo.

12.17Notificadas 34 muertes más en Cataluña, que ya suma 12.323 óbitos por Covid Un total de 12.323 personas han fallecido por la COVID-19 en Cataluña, según los datos difundidos hoy por el departamento de Salud a través de las empresas funerarias, 34 de ellos reportados en las últimas 24 horas, con un ligero repunte de las muertes ocurridas entre los días 30 y 31 de mayo. Del total de víctimas, 6.740 han fallecido en un centro hospitalario o sociosanitario, 4.048 en una residencia y 783 en un domicilio, mientras que el resto son casos no clasificables por falta de información, las mimas cifras que ayer, según Salud.

12.08Alemania retirará el aviso contra viajes en Europa, menos para España y Noruega El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, anunció hoy que Alemania levantará el próximo día 15 la recomendación de no viajar al extranjero debido a la pandemia del coronavirus, aunque la mantendrá todavía para España y Noruega. «España y Noruega permitirán el ingreso de turistas previsiblemente algo más tarde, y una vez tomen la decisión, la aplicaremos de inmediato», precisó el ministro sobre la decisión alemana de este miércoles. ( Lea la noticia completa pinchando aquí)

11.51La pandemia de coronavirus coincide con un repunte de las muertes del 24% El Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntala los hechos. Entre el 1 de enero y el 24 de mayo, en España han muerto 225.930 personas, 43.945 más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Este desfase supone un aumento del 24,1 por ciento de los decesos que coincide con los meses más duros de la pandemia de coronavirus. (Lea la noticia completa pinhando aquí)

11.39La Fiscalía abre 14 investigaciones más en residencias y ya van 176 en España La Fiscalía ha abierto 14 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19 y suman 176 diligencias abiertas en todo el país, casi la mitad en Madrid. Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 1 de junio sobre las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público. Las catorce nuevas diligencias de investigación se reparten en Castilla y León (5), Madrid (4) y una en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha.

11.30Un nuevo informe técnico de Sanidad niega que el virus esté presente en la leche materna o el cordón umbilical El Ministerio de Sanidad ha vuelto a actualizar su informe científico-técnico sobre el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en el que ha destacado que no se ha demostrado que el nuevo coronavirus esté presente en el líquido amniótico, cordón umbilical y leche materna. Por tanto, el departamento que dirige Salvador Illa insiste en que la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo, en los casos en los que ocurre, se produce por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento.

11.15ONG piden que el presentador chino James Chau deje de ser embajador de la OMS Un centenar de oenegés solicitó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que retire la posición de embajador de buena voluntad del organismo al presentador de la televisión estatal china James Chau, en medio de la polémica por los lazos entre esa agencia de Naciones Unidas y el Gobierno de China. En un mensaje público al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, las organizaciones no gubernamentales sostienen que Chau, embajador del organismo desde 2016, «ha difundido propaganda para Pekín, en calidad de presentador televisivo de noticias controladas por el Gobierno».

11.05El confinamiento provoca un «alarmante» aumento de la violencia contra niñas en América Latina La violencia contra niñas y adolescentes ha aumentado en América Latina de forma «alarmante» durante el confinamiento y, según la ONG Plan Internacional, «amenaza con convertirse en una catástrofe» en una de las regiones con mayor tasa de violencia machista de todo el mundo. La organización ha advertido de que, aunque los encierros masivos son «vitales» para contener la pandemia de coronavirus, para muchas niñas y adolescentes ha supuesto un mayor riesgo de violencia y quedarse lejos de sus potenciales redes de protección, incluida la escuela.

10.45Portugal, Grecia y Croacia se ofrecen como destinos covid-free para turistas Portugal, Grecia y Croacia, los tres grandes competidores de España en el norte del Mediterráneo, se ofrecen como destinos libres de covid para tratar de captar el menguado turismo extranjero una vez que se abran las fronteras, ayudados por el menor impacto de la pandemia. Los tres países, que el año pasado recibieron en conjunto más de 80 millones de turistas -poco menos de los 83,7 millones que vinieron a España- están vendiendo activamente la imagen de destino seguro en los mercados emisores, muy especialmente en Alemania.

10.40Expertos alertan de que el contexto de pandemia favorece conductas adictivas La Fundación de Patología Dual (FPD) considera que es necesario tomar medidas destinadas a la prevención y educación de los jóvenes en el riesgo de desarrollar una adicción al juego, en un momento en que la situación generada por la pandemia posibilita el contacto con conductas potencialmente adictivas. Para esta fundación, estas acciones de información deben explicar desde las evidencias científicas y no moralistas, cuales son los grupos de riesgo y vulnerables a desarrollar una conducta problemática o adictiva al juego, en cualquiera de sus variantes (videojuegos o juegos con recompensa económica).

10.30Sanchez presume de la cifra de cero fallecidos por el coronavirus Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha presumido hoy de la cifra aportada ayer por Sanidad de cero fallecidos en las últimas 24 horas por el coronavirus. «Hoy tenemos cero fallecidos y es un éxito de todos», ha señalado hoy en el Congreso de los Diputados. No obstante, las comnidades autónomas discrepan sobre este dato, ya que las regiones sí que reportaron ayer muertes por coronavirus. Un ejemplo es la Comunidad Valenciana, que refuta a Fernando Simón, director del CCAES, y contabiliza cien muertos más por el coronavirus.

10.25Yolanda Díaz se abre a la posibilidad de que los ERTEs se extiendan hasta final de año en algunos sectores La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que «sin lugar a dudas» está abierta a la posibilidad de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) puedan extenderse hasta finales de año en aquellos sectores que lo necesiten. «Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio», ha explicado la ministra en declaraciones a RNE recogidas por EP.

10.10Alemania suma 29 muertos y 342 contagios y contabiliza más de 182.000 personas con coronavirus La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 29 víctimas mortales y 342 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 182.000 personas contagiadas y más de 8.500 fallecidos, según ha informado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance diario de este miércoles es claramente superior a los once muertos y los 213 contagios registrados en el balance anterior y eleva el total a 182.370 personas contagiadas y 8.551 fallecidos.

9.55La pandemia de coronavirus deja más de 380.000 muertos y 6,3 millones de casos en todo el mundo La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 380.000 víctimas mortales y más de 6,3 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 6,3 millones de casos y 380.331 víctimas mortales en 188 países y territorios.

9.36Un solo nuevo contagio por coronavirus en China en el último día La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó un solo nuevo positivo por el coronavirus SARS-CoV-2 este martes en el país asiático, respecto a los 5 registrados el día anterior. Este único caso diagnosticado por las autoridades sanitarias hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del martes) fue el de un viajero procedente del extranjero -los llamados casos «importados»- y se localizó en la provincia suroriental de Cantón.

9.22La Generalitat refuta a Fernando Simón y contabiliza cien muertos más por el coronavirus Ni uno, ni dos, ni tres. El Gobierno no incluye en sus estadísticas oficiales sobre la letalidad del coronavirus a cien personas que, según la Generalitat, han muerto en la Comunidad Valenciana como consecuencia de la pandemia. En concreto, el Ministerio de Sanidad deja la cifra de fallecidos en 1.332 frente a los 1.432 que reporta la Conselleria. La titular de este departamento, Ana Barceló, del PSPV-PSOE, defendió este martes la «rigurosidad» de la Generalitat. Al respecto, explico que la Conselleria de Sanidad contabiliza las muertes «por vínculo epidemiológico aunque no hayamos hecho prueba por PCR o test». (Lea la noticia completa pinchando aquí)

9.08El epidemiólogo jefe admite que Suecia debió haber reaccionado antes a Covid-19 Suecia debió haber tomado más medidas al inicio de la pandemia de coronavirus, aseguró hoy el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública, Anders Tegnell, cabeza visible de la estrategia más suave de este país, con mortalidad muy superior al resto de vecinos nórdicos. «Si nos enfrentásemos a la misma enfermedad sabiendo lo que sabemos hoy, creo que acabaríamos haciendo algo a medio camino entre lo que Suecia hizo y lo que hizo el resto del mundo», señaló hoy Tegnell en una entrevista a la emisora pública Radio de Suecia.

8.55Corea del Sur aprueba el uso de Remdesivir

8.43Corea del Sur propone un presupuesto extraordinario de 25.875 millones de euros para ayudar a empresas El Gobierno de Corea del Sur ha propuesto este miércoles un tercer presupuesto extraordinario, dotado con 35,3 billones de wones (25.875 millones de euros) para ayudar a las principales industrias a amortiguar el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus y proteger los empleos. El nuevo presupuesto suplementario, que está sujeto a la aprobación de la Asamblea Nacional y que sería el más grande en la historia de Corea del Sur, aumentará el valor total de los paquetes de estímulo nacionales a 270 billones de wones (197.000 millones de euros) en el marco de la respuesta del Ejecutivo en materia de política fiscal y monetaria ante la pandemia, según ha explicado el Ministerio de Economía y Finanzas.

8.29Hoy acudirán al Congreso 93 de los 350 diputados

8.15El Gobierno se enfrenta hoy a la última prórroga del estado de alarma tratando de no perder la mayoría absoluta El Pleno del Congreso debatirá este miércoles la sexta prórroga del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, que llevará las restricciones hasta las cero horas del próximo 21 de junio, y el Gobierno afronta esta última votación sin riesgo de derrota, pero tratando de superarla con un respaldo de al menos la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos). El Ejecutivo decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo para poder adoptar medidas extraordinarias contra el Covid-19 y con ésta serán ya seis las ocasiones en las que el Congreso ha avalado la propuesta del Gobierno de ampliar esta situación excepcional, aunque, eso sí, cada vez con menos apoyos.

8.00Perú saca de la cárcel a más de 1.300 presos para evitar más contagios por la Covid-19 El Ministerio de Justicia de Perú ha informado de que un total 1.355 personas han sido puestas en libertad para aliviar el hacinamiento que se produce en muchas cárceles del país y que puede provocar nuevos brotes de la Covid-19. Así lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. Entre esas 1.355, hay 308 personas que han logrado salir en libertad gracias a un indulto presidencial, mientras que 115 han sido liberadas por el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

7.40Un tribunal de Sudáfrica declara inconstitucionales algunas medidas del Gobierno para frenar la Covid-19 Un tribunal de Sudáfrica ha declarado este martes inconstitucionales y ha calificado de «irracionales» algunas de las medidas que el Gobierno ha impuesto para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 en el país, que supera ya los 35.800 casos. El Tribunal Superior de Pretoria ha explicado que ciertas medidas promulgadas por el Gobierno para combatir el virus carecen del principio de «racionalidad» a la hora prevenir la enfermedad, tal y como ha señalado el periódico sudafricano 'The Star' y recoge Europa Press.

7.20La Comunidad de Madrid reparte desde hoy una segunda mascarilla en farmacias La Comunidad de Madrid repartirá desde este miércoles una segunda mascarilla modelo KN95 gratuita a través de las farmacias de la región, una protección que se podrá recoger hasta el 2 de julio y que tiene como objetivo prevenir el contagio del coronavirus durante las fases de la desescalada. Esta segunda mascarilla podrán recogerla todos los madrileños mayores de cuatro años y es reutilizable con una duración de 48 horas ininterrumpidas, «mayor que la de las quirúrgicas», por lo que se puede hacer uso de ellas a lo largo de varios días. Los madrileños tendrán que presentar la tarjeta sanitaria, con la que se controlará el reparto a través de la receta electrónica. Informa Europa Press.

6.52En Latinoamérica la apertura económica gana a cuarentenas contra la COVID-19 Cuatro meses después de la llegada del coronavirus a América, el equilibrio entre el confinamiento para proteger la salud y la viabilidad de la vida productiva se ha roto. Varios países que se aplicaron a introducir medidas de cuarentena en un primer momento están abriendo sus puertas a la actividad para evitar el hundimiento económico. Las cuarentenas, que han tenido un éxito relativo en la contención de la COVID-19, han mostrado su efecto letal sobre las estructuras económicas de varios países, principalmente de Latinoamérica, región que no tiene sistemas de protección como los de algunas naciones europeas y que cuenta con actividades dependientes de las fluctuaciones del mercado global.

6.32EE.UU. supera los 106.000 muertos y 1,83 millones de casos de COVID-19 Estados Unidos alcanzó este martes los 1.831.435 millones de casos confirmados de COVID-19, con 106.180 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 23.144 contagios más que el lunes a la misma hora y de 1.177 nuevas muertes.

6.31Perú supera a China en fallecidos por la epidemia de COVID-19 Perú superó este martes a China en fallecidos por la epidemia de COVID-19 y también sumó cerca de 5.000 nuevos contagiados con la enfermedad, con lo que se consolidó como el décimo país del mundo con más contagios declarados, al acumular 174.884 casos. El último boletín ofrecido por el Ministerio de Salud reportó que el país ha llegado a 4.767 decesos desde que comenzó la epidemia, con lo que superó las 4.638 víctimas mortales declaradas por China, el país donde surgió este coronavirus a fines del año pasado.

6.30Un solo nuevo contagio por coronavirus en China en el último día La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó un solo nuevo positivo por el coronavirus SARS-CoV-2 este martes en el país asiático, respecto a los 5 registrados el día anterior. Este único caso diagnosticado por las autoridades sanitarias hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del martes) fue el de un viajero procedente del extranjero -los llamados casos «importados»- y se localizó en la provincia suroriental de Cantón.

6.29Maduro y Guaidó firman acuerdo para atender la COVID-19 en Venezuela El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó firmaron un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, informaron este martes las partes involucradas. El ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció el acuerdo como una «buena noticia» sin dejar de subrayar reiteradamente que se trata de un acercamiento entre el Ejecutivo de Maduro y «un sector» del antichavismo, aunque el firmante del lado opositor es el médico infectólogo Julio Castro, designado por Guaidó como asesor sanitario del Parlamento.

6.28Brasil registra récord de 1.262 muertes en un sólo día por COVID-19 Brasil registró este martes un récord de 1.262 nuevas muertes por COVID-19 en un único día, con lo que el total de víctimas en los dos meses y medio desde el primer fallecimiento por la enfermedad en el país se elevó a 31.199, informó este martes el Ministerio de Salud. El número confirma a Brasil como el cuarto país en número de muertos en el mundo y lo incluye entre los que ya tienen más de 30.000 víctimas junto a Estados Unidos, Reino Unido e Italia.