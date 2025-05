Coronavirus España en directo: 182.816 contagios y 19.130 muertos, 551 más que ayer

6.20

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo este viernes que la necesidad para mantener la distancia entre personas durará hasta que se tenga una vacuna contra el Covid-19, que cree se producirá en un año. «La distancia social es algo a lo que debemos acostumbrarnos en el futuro probable», dijo Morrison en una entrevista con la emisora 3AW. El mandatario expresó que la medida de distancia física de 1,5 metros no se relajará hasta que «haya una vacuna», que según agregó podría producirse en un plazo de «un año», aunque otros cálculos estiman que sería en 18 meses.

5.57

El foco de la pandemia de coronavirus de la ciudad de Wuhan revisó hoy el número de muertes provocadas por la enfermedad en la urbe y añadió 1.290 más a las 2.579 anunciadas hasta el momento, hasta alcanzar las 3.869 informó la agencia estatal china de noticias Xihnua.

5.40

El nuevo ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, ha asumido el cargo este jueves tras la destitución de Luiz Henrique Mandetta asegurando que no se producirán «cambios bruscos», como en la cuestión del aislamiento social, durante la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Teich, oncólogo de profesión, ha asumido el cargo pocas horas después de que se hiciera oficial la destitución de Mandetta, cuya situación ha estado sentenciada desde hace semanas, cuando optó por seguir las recomendaciones sanitarias internacionales para hacer frente a la pandemia, en confrontación con la negativa del presidente, Jair Bolsonaro, a cerrar el país y detener la economía.

5.35

El Gobierno japonés va a entregar una cantidad equivalente a unos 900 dólares a cada uno de sus ciudadanos para compensar las pérdidas económicas por la pandemia de coronavirus, informó hoy un portavoz oficial. La decisión fue adoptada anoche por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, después de consultarla con los partidos de la coalición gubernamental, dijo hoy el ministro portavoz del Gabinete, Yoshihide Suga. La cantidad exacta que se entregará será de 100.000 yenes (854 euros/929 dólares), según confirmó Suga en su rueda de prensa diaria.

5.00

El coronavirus ha dejado hasta este jueves en Honduras al menos 41 muertos y 442 contagiados, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión. El organismo estatal registró hoy seis nuevos decesos por el Covid-19, además de otros 16 positivos de 66 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología. Los 16 nuevos casos de contagiados con la mortal enfermedad se registraron en el departamento de Cortés, en el norte del país centroamericano.

4.20

El Gobierno de Guatemala anunció este jueves la suspensión de vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos debido al coronavirus, después de que al menos cinco personas retornadas resultaran contagiadas. El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Joaquín Samayoa, indicó a los periodistas que la decisión de «pausar los vuelos» fue «consensuada» y que hasta el momento «no hay una fecha de reanudación de los mismos». El Gobierno de Guatemala ha confirmado hasta la fecha cinco personas deportadas contagiadas de la enfermedad, que ya ha provocado siete muertes en el país y 214 contagios.

4.15

Paraguay registró este jueves 25 casos positivos de Covid-19 en 24 horas, el pico de lo que va de la pandemia, que se expande a medida que aumentan los test diarios en este país, con ocho muertes hasta ahora. Los positivos son el resultado de 345 pruebas procesadas en la fecha, con lo que el total de contagios ascienden a 199, informó en su cuenta de las redes sociales el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Señaló que de los pacientes confirmados, 9 corresponden a casos importados, 10 a contactos con personas infectadas y 6 sin vinculación.

3.57

Los nuevos casos de coronavirus bajaron el jueves en China hasta 26, quince de ellos procedentes del exterior, frente a los 46 y 34 respectivamente registrados el día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático mantiene la reducción iniciada el martes de los llamados casos «importados», después de que en los tres días anteriores se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. El pasado 11 de abril se diagnosticaron 97 casos «importados» de los 99 totales; el 12, 98 de 108; y el 13, 86 de los 89 totales mientras que el martes esta cifra bajó a más de la mitad y se contabilizaron 36 de 46.

3.47

El Gobierno del estado de Pernambuco (nordeste), que administra territorialmente el archipiélago de Fernando de Noronha, el más importante y turístico de Brasil, decretó este jueves la cuarentena obligatoria en las 21 islas como medida para combatir el coronavirus. Entre el 20 y el 30 de abril, según la disposición de las autoridades regionales, los poco más de 3.500 residentes del archipiélago solo podrán salir de sus residencias para abastecerse con víveres y alimentos, comprar remedios y recibir atención médica, de acuerdo con un decreto regional. El archipiélago, localizado en el Atlántico y distante 360 kilómetros de la costa brasileña, contabiliza 24 casos confirmados de contagios por la Covid-19, ninguno de gravedad, y todos los pacientes están siendo tratados en aislamiento domiciliario.

3.42

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este jueves de que los «efectos nocivos» derivados de la pandemia del coronavirus «serán más perjudiciales» para los niños «vulnerables». En concreto, Guterres se ha referido a los menores que viven en barrios marginales, en campamentos de refugiados o que están en zonas de conflicto. También a los que tienen alguna discapacidad o los que están recluidos en instituciones y centros de detención. «Los efectos nocivos de esta pandemia serán más perjudiciales para los niños de los países más pobres y de los barrios más pobres, así como para los que ya están en situación de desventaja o vulnerabilidad», ha indicado.

3.22

Las autoridades mexicanas de salud informaron este jueves de un registro acumulado de 6.297 casos confirmados de Covid-19 con 486 fallecimientos, tras 450 nuevos contagios y 37 muertes en la última jornada. Desde el primer caso registrado el pasado 28 de febrero, se han acumulado en México 6.297 casos confirmados por laboratorio, explicó el directo de Epidemiología del Gobierno mexicano, el doctor José Luis Alomía al presentar el informe técnico de la enfermedad.

3.15

El número de casos confirmados del nuevo coronavirus en Florida (EE.UU.) subió este jueves por la noche a 23.340, y las muertes a 668, lo que significa 443 nuevos casos en las últimas 12 horas y 32 nuevos fallecimientos por la pandemia, aunque las autoridades dicen estar «confiadas» en que no se llenarán los hospitales. Las cifras dadas por el Departamento de Salud estatal el miércoles por la mañana eran de 22.897 casos y 636 muertes.

3.10

Argentina sumó este jueves 98 casos a su total de contagiados de COVID-19, que se sitúa en los 2.669 positivos, mientras que diez personas perdieron la vida en las últimas 24 horas por culpa de la enfermedad, por lo que las muertes ascienden a 122, informaron fuentes oficiales. Las nuevas muertes se produjeron en la provincia de Buenos Aires, que registró cuatro de ellas; la ciudad de Buenos Aires, con tres decesos; una en Mendoza (oeste), y otra en la provincia del Chaco (norte).

2.22

Panamá sumó seis muertes más por Covid-19 y 265 nuevos casos, para llegar a 109 defunciones y a un acumulado de 4.016 contagios confirmados de la enfermedad, dijeron este jueves las autoridades de salud panameñas. Un total de 326 enfermos se encuentran hospitalizados, de los que 227 están en sala y 99 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que 3.483 están en aislamiento domiciliario.

2.10

Un avión de la aerolínea española Iberia partió este jueves desde Buenos Aires rumbo a Madrid con 287 europeos, entre ellos 279 españoles, varados en Argentina a causa de la pandemia de coronavirus. Este es el quinto vuelo especial de Iberia desde Buenos Aires después del cierre de fronteras en Argentina y la suspensión de conexiones aéreas desde zonas de riesgo por la Covid-19 desde mediados de marzo. La Embajada de España en Argentina informó en su cuenta de Twitter de que en el plazo de un mes han salido diez vuelos a Europa, entre ellos cuatro a Madrid, y que este quinto vuelo de hoy puede ser, de momento, el último de Iberia a la capital española.

1.45

Tras un duro pulso, Donald Trump cedió este jueves y aceptó que sean los 50 estados norteamericanos los que decidan cuándo reactivar el tejido empresarial y comercial, de acuerdo con sus cifras de contagios y fallecimientos por coronavirus. El Gobierno federal sí hace una serie de recomendaciones para poder reanimar la economía, con criterios como camas de hospital y cantidad de pruebas de diagnóstico que se pueden hacer diariamente. Informa David Alandete, corresponsal en Washington. [Lee la noticia completa aquí]

1.34

El Ministerio de Salud de Colombia informó este jueves de 128 casos nuevos de Covid-19 que ampliaron la cifra de contagiados a 3.233, mientras que 13 personas fallecieron, lo que elevó a 144 los muertos por la enfermedad en el país. Sobre las nuevas víctimas mortales, las autoridades detallaron que cinco vivían en Bogotá y cinco en el Valle del Cauca (dos en Cali, dos en Palmira y uno en Buenaventura). Las otras tres fallecieron en Pereira (Risaralda), Villavicencio (Meta) y Tumaco, ciudad del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

1.12

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este jueves un plan de tres fases para reabrir el país norteamericano en el marco de la pandemia del coronavirus y permitirá a los gobernadores tomar decisiones a este respecto basadas en sus necesidades individuales porque «los estados son diferentes». «Basándonos en los últimos datos, nuestro equipo de expertos están de acuerdo en que podemos comenzar con el siguiente frente de nuestra guerra, que hemos llamado "Abrir América de nuevo"», ha asegurado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

0.15

Un vuelo chárter partió este jueves desde el aeropuerto venezolano internacional Simón Bolívar hacia Madrid con 275 ciudadanos europeos que se encontraban repartidos en 14 estados. Más de 100 españoles y residentes conformaron el grupo de pasajeros que regresaron a sus hogares después de quedar varados por la suspensión de vuelos desde el país sudamericano y tras la orden de Nicolás Maduro de decretar la cuarentena total por el brote del coronavirus, que hasta ayer había 197 casos positivos confirmados y nueve fallecidos. Informa Ymarú Rojas desde Venezuela. [Lee la noticia completa aquí]

0.03

Un total de 7.576 personas han fallecido hasta este jueves a causa de la Covid-19 en Cataluña, 479 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat, a partir de las información facilitada por las funerarias. Según estos datos, 2.015 personas han fallecido en una residencia, 84 en un centro sociosanitario y 478 en un domicilio, mientras que el resto han muerto en un hospital o bien se trata de «casos no clasificables» por falta de información.

0.02

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, destituyó este jueves tras dos semanas de tensiones a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, promotor de las cuarentenas frente al Covid-19, que el mandatario ha llegado a tildar de «gripecita». La decisión del líder de la ultraderecha brasileña, uno de los gobernantes más escépticos en relación a la gravedad de la pandemia, fue anunciada en momentos en que la pandemia se acelera en el país, los muertos llegan casi a 2.000, con unos 30.000 casos, y el pico se espera para el próximo mayo.

23.22

Arabia Saudí, que ocupa la presidencia del G20, se comprometió hoy a destinar 500 millones de dólares a «organizaciones internacionales destacadas» para apoyar la lucha contra la Covid-19 en todo el mundo, un día después de que Estados Unidos retirara su aporte a la Organización Mundial de la Salud. En un comunicado, la presidencia saudí del G20 detalló que destinará 150 millones de dólares a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), otros 150 millones a la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización (GAVI) y los restantes 200 millones para «otras organizaciones y programas de salud regionales e internacionales».

22.57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como la culpable de un «gran número de muertes» a causa del Covid-19 al haber instado a la población a acudir al barrio de Chinatown, en San Francisco. «La loca de Nancy Pelosi ha borrado esto de su cuenta de Twitter. Quería que todo el mundo se fuera a Chinatown tiempo después de que yo hubiera cerrado la frontera con China», ha aseverado el magnate neoyorquino en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

22.05

Efectivos del Ejército de Tierra han llevado a cabo este jueves labores de desinfección en las instalaciones del Hospital Doce de Octubre de Madrid, según ha indicado el Ministerio de Defensa. En concreto, los trabajos han sido desarrollados por militares de los equipos de Veterinaria de la Agrupación de Sanidad 1 del Ejército de Tierra.

21.49

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , destituyó este jueves a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta , tras las públicas desavenencias que mantenían en torno a la respuesta en el país a la crisis del coronavirus. Bolsonaro ha escogido como sustituto al oncólogo Nelson Teich, según informan medios brasileños. El propio Mandetta confirmó su cese en el cargo a través de Twitter.

21.42

Jesús Silva, embajador de España en Venezuela, ha evacuado a 275 personas, entre españoles y europeos con destino a España. Un segundo vuelo chárter fletado especialmente por la Embajada de España y otras Embajadas europeas sale hoy, 16 de abril, para permitir el retorno de 275 ciudadanos españoles y europeos a sus lugares de residencia en Europa, siendo la mayoría españoles o residentes en España. La organización del vuelo es un ejemplo exitoso de coordinación europea sobre el terreno. El primer vuelo salió el día 26 de marzo, y su organización estuvo lideradapor la Embajada y el Consulado General de España en Venezuela. En él, retornaron 370 pasajeros europeos, y más de la mitad del pasaje eran ciudadanos españoles o residentes en España.

21.34

Algunos comercios han reabierto sus puertas este jueves en Lituania después de cuatro semanas de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus y siguiendo las recomendaciones del Gobierno, que ha comenzado a levantar algunas de las restricciones en un intento por reactivar la economía del país. Entre otros comercios, un gran numero de tiendas de bricolaje han vuelto a abrir en Vilna, la capital del país, así como en otras ciudades, siempre siguiendo las medidas estipuladas por las autoridades: limitando el número de clientes y la superficie ocupada por cada uno de ellos. Además, estos comercios deberán contar con su propio acceso desde la calle.

21.25

Decenas de manifestantes protestaron este jueves en la ciudad de Richmond, capital del estado de Virginia (EE.UU.), contra el confinamiento por la pandemia de coronavirus, en una concentración que recordó las celebradas ayer en otras partes del país bajo consignas similares. Los participantes en la protesta, en la que había más policía y medios de comunicación que manifestantes, se concentraron frente al Capitolio de Virginia para expresar su descontento por el cierre de los negocios no esenciales decretado ayer por el gobernador de la región, Ralph Northam. Los manifestantes gritaron consignas como "Acaben el confinamiento" y acudieron con pancartas que rezaban el mensaje "No cumpliremos".

21.18

Canadá se sigue moviendo en unos niveles relativamente bajos de afectación por coronavirus. Sobre todo si hablamos de número de fallecidos, con 1.048 víctimas por la enfermedad, menos de cien más que ayer. Los casos diagnosticados en el país son 29.826. Además, se han realizado casi medio millón de test a la población, con un 93% de negativos.

21.08

Una funcionaria de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha fallecido como consecuencia del Covid-19 y otros cuatro trabajadores tienen la enfermedad, según datos oficiales del Departamento facilitados a Europa Press. A fecha del pasado 8 de abril, la última actualización disponible, Exteriores tenía conocimiento además de 35 casos posibles (con síntomas compatibles con Covid-19, pero no confirmados). Un total de 66 trabajadores en aislamiento en cumplimiento de los protocolos dictados por las autoridades sanitarias.

21.00

El anuncio de la ministra Irene Montero de que sigue contagiada de Covid-19 deja en muy mal lugar a su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias , que no está observado las mínimas precauciones que se piden a todos los ciudadanos. Iglesias comentó esta semana en el Parlamento que en su chalet de Galapagar disfruta de un jardín donde salir con sus hijos, allí vive con su mujer, Montero. Al convivir bajo el mismo techo con una persona contagiada, lo normal es que sus próximos guarden precauciones, para evitar posibles contagios a terceros. Pero Iglesias transita por el Congreso, los platós de televisión y las reuniones ministeriales sin tomar la más mínima precaución, como usar una mascarilla, cuando el virus ya ha matado a más de 16.000 españoles.

20.53

El director general de Sanidad, Jérome Salomon, ha detallado durante una rueda de prensa que del total de fallecidos, 11.060 se han producido en hospitales, mientras que otras 6.860 se han registrado en residencias de ancianos, lo que implica 753 decesos más en las últimas 24 horas, 17.920 en total. En este sentido, ha señalado que ya son 108.947 los casos confirmados de Covid-19 desde el pasado 1 de marzo, de los cuales 2.641 se han registrado en la última jornada. Sin embargo, la cifra de personas hospitalizadas ha descendido desde el último día (con 474 pacientes menos que el día anterior). Así, en total 31.305 personas siguen hospitalizadas, según informaciones del diario local 'Le Figaro'.

20.50

La salida o desescalada del confinamiento será progresiva y sus consecuencias se van a dejar sentir durante meses, como prueba que una decena de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana ya han anunciado que se suspenden o aplazan sus fiestas, que estaban previstas en algún caso incluso para después del verano. Lea la noticia.

20.43

La fundación que dirigen Bill y Melinda Gates pidió el miércoles la colaboración internacional para fabricar una vacuna contra el Covid-19 y distribuirla en el mundo entero, y anunció una contribución de 150 millones de dólares para ayudar a los países pobres a combatir la pandemia.

20.35

Irene Montero ha confirmado este mismo jueves en un programa de Telecinco que todavía sigue dando positivo en coronavirus y que, por lo tanto, se mantiene en aislamiento y trabajando de forma telemática desde su domicilio. La ministra de Igualdad lleva ya más de un mes en cuarentena, ya que fue el pasado 11 de marzo cuando se conoció su primer positivo por coronavirus.

20.25

Montero, sobre la aprobación de unos presupuestos "La senda de estabilidad que se aprobó quedó desfasada y por tanto tendremos que presentar una nueva senda de estabilidad de cara a 2021". Termina la rueda de prensa.

20.22

Reyes Maroto: "La semana que viene empezará a haber mascarillas suficientes para la población (...): "La reapertura se llevará paulatinamente, bajo las premisas del Ministerio de Sanidad: distanciamiento, medidas de higiene y uso de las mascarillas higiénicas".

20.15

"El problema no es quién llama a quién. Me consta que ya ha habido contactos con el PP", dice Maroto.

20.13

Maroto: "La reapertura de actividades que no son esenciales ya se ha producido y eso nos va a permitir ir abriendo paulatinamente otras actividades no esenciales".

20.09

ABC pregunta si se valora aplazar impuestos a empresas turísticas: "El sector turístico y hostelero se está beneficiando del conjunto de medidas que hemos aprobado (...) Están satisfechas todas las líneas de liquidez que el sector turístico requiere".

20.05

ABC pregunta sobre si la mesa de negociación se puede extender a unos PGE o a otros grandes acuerdos que necesita España, tales como reforma fiscal o financiación de las comunidades: "El presidente ha puesto encima de la mesa una serie de ámbitos para avanzar en ese diálogo entre fuerzas políticas, comunidades, ayuntamientos... Una de ellas es el refuerzo del sistema sanitario. Otras materias pueden ser más complicadas, como por ejemplo cómo pueden abordar algunos sectores la recuperación (...) Creo que el gabinete del presidente y de Pablo Casado se han puesto en contacto para concretar una fecha para la reunión entre ambos, que espero que sea dentro de poco".

20.00

Montero, sobre los pactos políticos: "La buena noticia de hoy es que el conjunto de formaciones políticas que han acudido a las reuniones se han mostrado favorables a negociar. (...) La mesa que se crea está pensada para compartir preocupaciones, diagnósticos y ofrecer soluciones consensuadas sobre políticas prioritarias acerca de determinados sectores y áreas de la economía". "El Gobienro deberá presentar unos PGE que puedan canalizar las prioridades que el Gobierno plantee y recoja todo lo hablado con el resto de grupos. Ojalá seamos capaes de lograr un buen consenso".

19.58

"Es importante que todos hablamos de lo mismo. Hay una definición de la OMS que es la que adoptan casi todos los países del mundo. Se cuenta como fallecidos por coronavirus a aquellos que han sido diagnosticados con la enfermedad. De lo contrario, podríamos incorporar criterios de variabilidad que podrían no ajustarse a la definición de la OMS", dice Montero en relación al criterio para contar fallecidos.

19.56

"Vemos distintas etapas en la recuperación del turismo. La primera será recuperar el turismo nacional. Una vez superada la crisis sanitaria tendremos que asegurar que el destino sea seguro", asegura Reyes Maroto.

19.55

Preguntadas sobre si Pedro Sánchez se plantea cesar a Tezanos tras us CIS: "Este Gobierno impulsa el acceso a la información plural y que los ciudadanos puedan expresarse libremente. Tezanos ha explicado esta mañana el motivo de la pregunta del CIS, ya que quizá se ha podido malinterpretar", dice Montoro.

19.53

Maroto: «La semana que viene en el canal comercial empezarán a proveer mascarillas para que la población puedan tener tranquilidad. Tenemos una produccíojn de 300.000 mascarillas a la semana, y esperemos que con las cuatro líneas de actuación con Mondragón aumente esta producción»

19.45

Reyes Maroto: «Desde el 10 de marzo hasta el 14 de abril el gobierno ha repartido 77,8 millones de material, entre equipos de protección, test y dispositivos de ventilación. Con la pandemia, la petición de material se incrementó exponencialmente en todo el mundo. Para paliar la situación de desabastecimiento impulsamos proyectos y establecemos contactos para incrementar la disponibilidad de estos productos a través de la fabricación nacional».

19.42

Reyes Maroto, Ministra de Industria: «Se está recuperando la normalidad en los sectores esenciales gracias a la sociedad, que está siguiendo las medidas de confinamiento de forma ejemplar».

19.40

Montero: «La recuperación económica tiene como objetivo prioritario el sostenimiento del empleo y que todos, sobre todo los jóvenes, tengan la oportunidad de empleo. Se trata de revitalizar la actividad económica e impulsar a los sectores que más se han visto afectados por esta pandemia».

19.30

Montero: «El Presidente ha mantenido hoy reuniones con Podemos, Más País, Junts per Catalunya, Compromis, Ciudadanos y el PNV. La totalidad de las fuerzas políticas han dicho sí a la participación en el pacto. Todos los partidos políticos han aceptado la participación en el pacto de la recuperación económica. El pacto avanza, está cada día más cerca. La mesa recuperación esperamos que se establezca ya la próxima semana. Solo Vox y Cup han dicho que no. Mañana el presidente se entrevistará con ERC, Bildu y el grupo mixto. Queremos agradecer esta disposición unánime. Nuestro único objetivo es pensar en el día después de la pandemia».

19.15

Sigue la tendencia del descenso de la curva epidémica del coronavirus, registrándose 525 muertos en las últimas 24 horas (el miércoles fueron 578), el mejo dato en los últimos 4 días. Las personas contagiadas desde el iniciado de la epidemia, el 21 de febrero, han sido 168.941; de ellas, 22.127 fallecieron, según el boletín de Protección Civil ofrecido este jueves. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

19.08

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , ha anunciado este jueves que el confinamiento de la población en este estado norteamericano se mantendrá al menos hasta el 15 de mayo para frenar el avance del coronavirus en el territorio, donde ya hay unos 215.000 casos, incluidas más de 14.000 muertes. "Las políticas de pausa de Nueva York se extenderán, en coordinación con otros estados, hasta el 15 de mayo", ha dicho en la comparecencia diaria, sin especificar qué otros estados, según recoge CNN.

19.00

Un conductor de Ambulancias Santa Sof ía ha fallecido por coronavirus al que le quedaban dos meses para jubilarse, según ha explicado CSIF en un comunicado en el que ha expresado sus condolencias a familiares y amigos de este trabajador, que fue en la lista de este sindicato a las últimas elecciones en esta empresa. Compañeros del fallecido le han rendido este jueves un homenaje en el Gregorio Marañón, hospital en el que trabajaba en la coordinación de ambulancias para trasladar pacientes de este centro, y en Colmenar Viejo, localidad en la que residía.

18.45

La aseguradora israelí Maccabi puso en marcha un puesto en Tel Aviv para realizar test de coronavirus en plena calle. Se trata de una especie de quiosco en el que quien lo controla puede realizar la prueba a los viandantes sin necesidad de vestir una EPI distinta para cada caso. Cuenta con el apoyo del ministerio de Salud, que es quien comparte el vídeo en el que se puede observar en qué consiste este puesto de pruebas. Según los últimos datos oficiales en Israel hasta el momento han muerto 140 personas y hay más de 12.500 contagiados. El gobierno ha comenzado a levantar de manera progresiva las duras medidas impuestas durante las fiestas de la Pascua judía. Informa Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC en Jerusalén.

18.37

Un hombre de 95 años que llevaba ingresado desde el pasado día 6 de abril en la planta de Medicina Interna del Hospital Mateu Orfila de Menorca ha sido dado de alta este jueves tras superar el coronavirus. Se trata de Miguel Martínez, quien, en un vídeo difundido por el Área de Salud de Menorca en su cuenta de Twitter, asegura que ha sentido que "la vida le vuelve" y que el trato que ha recibido por parte del personal sanitario "ha sido excelente". Tras ser dado de alta ha sido recibido con aplausos por parte de los sanitarios del hospital y ha bromeado con los profesionales.

18.30

Las cifras diarias en Italia revelan un leve descenso del número de fallecidos por coronavirus: 525 por los 578 de la jornada de ayer . En total ya son 22.170 decesos. Sin embargo, aumentan los nuevos positivos, superando otra vez la barrera de los 3.000. En total hay 168.942 casos diagnosticados, 3.786 más que ayer. Una buena noticia es el descenso de pacientes graves en la UCI: 22.170, 143 menos que ayer.

18.23

El Consejo Judicial Supremo ha detallado en un comunicado que hasta la fecha han sido excarcelados 16.045 reos y ha destacado que el objetivo es "reducir el riesgo" de la pandemia. El primer ministro en funciones, Adel Abdul Mahdi , destacó el miércoles que el país "va por delante de muchos países" en el proceso de realizar pruebas a casos sospechosos de coronavirus.

18.16

Mike Mbuvi Sonko, governador de la capital de Kenia y famoso por sus salidas de tono, dijo anoche que distribuiría alimentos básicos acompañados de pequeñas botellas de coñac (Hennessy) para los pobres, alegando que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), protege contra la enfermedad Covid-19. "A partir de la investigación realizada por la OMS y varias organizaciones de salud... el alcohol juega un papel muy importante para matar el coronavirus o cualquier tipo de virus", dijo Sonko. Por su parte, la OMS advierte que beber alcohol no solo no protege contra el virus si no que puede ser perjudicial su consumo. El gobierno nacional y el fabricante de bebidas le reprendieron por propagar un mito. Nos lo cuenta Alba Amorós , corresponsa de ABC en Johannesburgo.

18.07

La línea de tren Yiwu-Madrid se presenta como una «alternativa fiable» para el traslado de material sanitario y otras mercancías entre China y Europa durante la crisis del coronavirus. «Nuestra intención es que el tren sea una alternativa eficaz y que sea constante y un puente entre China y Europa», ha señalado a Europa Press el director general de Yixinou España, empresa operativa de la línea del tren, Carlos Santana.

18.00

La pandemia se encuentra ya prácticamente en cada rincón de África, afectando a 52 de los 54 países del continente. Santo Tomé y Príncipe en África Central registraron casos oficialmente el 6 de abril, convirtiéndose en el 52º país africano en anunciar positivos en Covid-19 y la última nación en "caer" en África Central. La única región con países libres de virus es el sur de África: Las Comoras y Lesotho no han confirmado oficialmente casos. El número de muertos en el continente africano asciende a 911 y más de 3.000 pacientes se han curado. Los casos confirmados han pasado la marca de 17.000. Los países más afectados son Egipto con 2.505 casos y 183 muertes (primer país en reportar casos en el continente) y Sudáfrica con 2.506 positivos y 34 muertes. Argelia suma 2.160 casos y 336 muertes. Informa Alba Almorós , corresponsal en Johannesburgo.

17.51

Lo que se ha visto en las residencias de ancianos en Italia es «una masacre». La acusación la hizo Ranieri Guerra , director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte del comité técnico científico que asesora al gobierno sobre la epidemia del coronavirus. Son muchos los casos escandalosos. Varios se han registrado en los Castelli Romani, grupo de municipios de la provincia de Roma, cerca de la capital, en los que hay diversas residencias para ancianos. Son cientos los muertos en las últimas semanas. En la mayoría de los casos no pudieron despedirse de sus seres queridos ni recibir una última caricia. Nos lo cuenta Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Roma.

17.42

Facebook comenzará a mandar mensajes a aquellos usuarios que hayan interactuado con afirmaciones sobre la Covid-19 dañinas para la salud, y les pondrá en contacto directamente con el apartado de bulos desmentidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo ha afirmado hoy mismo la compañía propiedad de Mark Zuckerberg a través de un comunicado. El objetivo, según se expresa en el texto, es proteger a los internautas de los efectos que pueda tener una afirmación incierta y peligrosa para la salud. Lea la noticia.

17.35

El Círculo de la Sanidad ha instado a las administraciones públicas nacionales e internacionales a realizar un análisis en profundidad de lo que ha sucedido con la gestión de la pandemia de coronavirus, con el fin de ser capaces de preparar al sistema sanitario ante futuras crisis sanitarias y poder actuar con mayor previsión. "Lógicamente, ahora lo urgente es salir de la situación sin precedentes en la historia reciente en la que nos encontramos, pero lo urgente en ningún caso puede eclipsar a medio plazo lo importante, que es trabajar entre todos para que algo así no vuelva a sucedernos. Y esto no significa que no suframos más pandemias, porque por desgracia todo apunta a que cada vez serán más frecuentes, sino que, cuando ocurra, estemos mejor preparados", comenta su presidente, Ángel Puente.

17.28

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe , anunció este jueves la extensión a todo el país del estado de emergencia para frenar el coronavirus, que había decretado la semana pasada solo para siete de las 47 prefecturas en que se divide el territorio nipón. «La medida es necesaria para evitar una crisis nacional», dijo Abe en declaraciones recogidas por los medios locales, después de que Japón haya superado ya los 9.000 contagios y se han registrado 192 muertos. Tokio , la capital, estaba entre las siete prefecturas donde ya regía hasta ahora la medida.

17.20

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón distribuirá a partir de este lunes un total de 300.000 mascarillas de protección en todos los domicilios de la ciudad ante la pandemia de coronavirus, unos dispositivos de los que un tercio han llegado este jueves a la localidad. Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, se espera que en los próximos días llegue otra partida de 100.000 mascarillas, para completar esta primera entrega, y más adelante otra de igual cantidad, para proceder a un segundo reparto en dos semanas.

17.12

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la pandemia del nuevo coronavirus está obstaculizando la lucha contra otras enfermedades prioritarias como, por ejemplo, la polio.

17.07

El número de muertos por coronavirus en hospitales británicos se incrementó hasta 13.729 tras un récord de 861 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según revelaron este jueves las autoridades sanitarias del Reino Unido. La cifra de nuevos fallecimientos diarios, que no contempla los decesos ocurridos fuera de centros sanitarios, supera a la registrada el Viernes Santo, de 780, la más alta registrada hasta ahora. El ministerio de Sanidad del Reino Unido indicó además que, hasta las 8.00 GMT de hoy, se han aplicado test para detectar el virus a un total de 327.608 personas, de las que 103.093 habían dado positivo.

16.59

El Ministerio del Interior ha distribuido una guía orientativa sobre las sanciones que pueden imponerse por saltarse la cuarentena por la Covid-19, que van desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio.

16.53

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha repartido este miércoles un total de 14.500 mascarillas y 3.450 pares de guantes destinados a los trabajadores de ayuda a domicilio de la provincia, en nuevo envío del Gobierno andaluz, el tercero en dos semanas, que alcanzan un total de 57.840 mascarillas y 4.870 guantes.

16.47

Casi 500 profesionales de las farmacias se encuentran ingresados o en cuarentena por coronavirus (493) y once han fallecido, según los datos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. En un comunicado, informa de que 271 farmacias tienen algún trabajador afectado y 48 se encuentran cerradas de forma temporal.

16.40

El expresidente del Gobierno aragonés y ex líder regional del PP, Santiago Lanzuela , falleció este jueves en Madrid víctima del coronavirus. Natural de Cella (Teruel), tenía 71 años. Economista y funcionario de carrera del Estado, Santiago Lanzuela fue un referente del PP aragonés y uno de los más destacados nombres propios de la política aragonesa desde finales de los años 80.

16.31

Los indígenas de la Amazonía afrontan la pandemia aislados en la selva, pero más organizados que nunca para esquivar una crisis que ya se ha cobrado las primeras vidas entre ellos: "El enemigo viene de todos los lados". En la densidad del mayor bosque tropical del planeta los casos de Covid-19 crecen cada día tanto como el miedo. Brasil registra al menos tres indígenas fallecidos por la enfermedad. Hay además 17 contagios confirmados y 22 casos sospechosos entre indígenas, según el último boletín del Ministerio de Salud, aunque organizaciones de la sociedad civil y autoridades consultadas por Efe estiman que los números son mayores. También, se han detectado casos en otros países amazónicos, como Colombia y Perú.

16.24

Más de 600 personas han fallecido por la pandemia de coronavirus en Portugal, cuyo presidente, Marceo Rebelo de Sousa, ya plantea en el decreto de prórroga del estado de emergencia la "apertura gradual o intercalada de servicios, empresas y establecimientos comerciales". El Ministerio de Sanidad ha registrado desde el miércoles 750 nuevos infectados y 30 muertos más, lo que eleva el balance provisional de contagiados y fallecidos a 18.841 y 629, respectivamente. De los enfermos, unos 1.300 están ingresados en hospitales, 229 de ellos en unidades de cuidados intensivos, según la cadena pública RTP.

16.18

El Gobierno británico anunciará previsiblemente este jueves una ampliación de tres semanas más del periodo de confinamiento para intentar así frenar la propagación del nuevo coronavirus, después de que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, asegurara que todavía es demasiado pronto para retirar las restricciones. El secretario de Exteriores, Dominic Raab , será el que confirme la prórroga del confinamiento desde Downing Street tras presidir una reunión con los principales ministros para abordar la respuesta del Gobierno frente a la pandemia.

16.10

El Gobierno español reafirmó este jueves su apoyo a la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lamentó la decisión de EE.UU. de suspender su aportación financiera a este organismo de la ONU en plena pandemia del coronavirus. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado después de que Washington decidiera suspender su financiación a la OMS a la que acusó de “encubrimiento” de la enfermedad y anunció que revisará el papel que este organismo ha desempeñado durante la pandemia.

16.03

La norma publicada el pasado martes sobre la «intervención» de los laboratorios privados por parte del Ministerio de Sanidad ha generado un sinfín de interpretaciones en las diferentes comunidades autónomas. Sin una orden clara, como han reclamado los centros privados al ver «intervenido» su material, consistorios y autoridades regionales no saben si pueden o no adquirir pruebas o a quiénes destinarlas. Lea la noticia.

15.55

Antonia Bonastre , una de las personas más ancianas de Cataluña, con 107 años, falleció ayer a consecuencia del coronavirus en Terrassa (Barcelona), según ha informado hoy el Diari de Terrassa. La anciana, que residía desde hacía dos años en la residencia Mossèn Homs de Terrassa, su localidad natal, cumplió los 107 años el pasado mes de diciembre y en una entrevista que le hizo el diario local por su aniversario explicó que en la residencia tenía todo lo que necesitaba y la cuidaban «muy bien».

15.48

El gobierno de Estados Unidos está investigado si el virus que provoca la enfermedad Covid-19, que desde enero ha matado a más de 136.000 en todo el mundo, se originó realmente en un laboratorio de China. Tanto el presidente, Donald Trump, como el secretario de Estado, Mike Pompeo , han admitido que han hablado de ese laboratorio en conversaciones con sus homólogos chinos. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

15.39

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha anunciado que la Feria de Madrid (IFEMA) acogerá los exámenes de la EVAU (antigua Selectividad) en caso de que finalmente se mantengan en las fechas en las que están establecidos. «Quería anunciarles que Ifema, después de 40 años ha estado siempre al servicio de Madrid, y por eso hemos estado hablando con la dirección y la presidencia de Ifema para ofrecerse como un lugar óptimo y seguro para hacer los exámenes de Selectividad si al final se mantiene en las fechas señaladas. Es decir, que las universidades de Madrid cuentan con un espacio único y amplio donde los alumnos podrán realizar estas pruebas con total seguridad», ha dicho la jefa del Ejecutivo madrileño.

15.32

La comunidad científica busca a contrarreloj un fármaco aliado capaz de detener la progresión más nefasta de la infección. El ensayo clínico liderado por el infectólogo Oriol Mitjà, conocido médicamente por hallar una cura al pian, en colaboración con el doctor Bonaventura Clotet, un peso pesado en la investigación mundial del sida, ofrecerá en unos días (probablemente la próxima semana) los primeros resultados preliminares. La investigación se planteó inicialmente demostrar la efectividad de dos fármacos en diferentes grupos de pacientes: el antiviral darunavir , que se pretendía administrar a 199 infectados por Covid-19 con la intención de demostrar que es capaz de reducir la carga viral, y un antimicrobiano , la hidroxicloroquina, que se suministraría a cerca de 3.000 contactos para demostrar su función protectora, es decir, comprobar si consigue evitar que éstos desarrollen la enfermedad. Lea la noticia completa.

15.27

Seis días. Del 14 al 20 de enero de 2020. En ese periodo, las autoridades chinas no avisaron a la población que, probablemente, se enfrentaban a una pandemia por un nuevo coronavirus pese a conocer de primera mano la seriedad del problema. Es el resultado de una investigación de la agencia Associated Press (AP), que ha tenido acceso a documentación interna del país y a estimaciones basadas en datos retrospectivos de infecciones.

15.20

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen , reconoció este jueves que la Unión Europea (UE) debe a Italia una disculpa por no reaccionar a tiempo cuando la pandemia de coronavirus puso a este país en una situación de urgencia y no obtuvo ayuda de sus socios europeos en un inicio.

15.15

Con guantes, con mascarilla (que se quitó para pronunciar unas palabras) y con corbata oscura, Su Majestad el Rey ha acudido este jueves al Ministerio del Interior, donde ha rendido un homenaje a todos los fallecidos por la pandemia del Covid-19 y ha transmitido un mensaje de ánimo y agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lea la noticia.

15.07

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) , reunida este jueves, ha decidido autorizar «la prórroga excepcional de las fechas de finalización de la actual temporada e inicio de la próxima más allá del 30 de junio» debido a la pandemia de coronavirus. En caso de que no se pueda reanudar la Liga, la cosa sería la siguiente.

14.59

La Mesa del Parlamento balear ha aprobado este jueves la cesión de un remanente de ocho millones de euros al Gobierno regional, que le permitirá realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para hacer frente a gastos sobrevenidos por los efectos del Covid-19 y al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. La decisión responde a la sensibilidad de la Cámara para reducir los perjuicios que provoca el coronavirus. Los ocho millones de euros del remanente provienen de la gestión económica realizada por el Parlamento a lo largo de las últimas décadas, informa Josep María Aguiló.

14.52

El norte de Italia ha sido sacudido hoy por un terremoto de 4,3 grados de magnitud en la escala Richter, cerca de la «zona cero» donde brotó el coronavirus: en la región de Emilia-Romagna y la cercana Lombardía. El epicentro se encuentra en Cerignale, en la provincia de Piacenza, a unas 30 millas al noreste de Génova y a 60 millas de Milán, informan El Corriere della Sera y The Mail. Por fortuna, no se han registrado daños personales, según las primeras noticias.

14.45

El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Plan de Emergencia para Personas sin hogar y en colaboración con la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, ha habilitado un hotel para alojar a personas sin hogar con síntomas leves de coronavirus. A partir de mañana el Hotel Holiday Inn Madrid-Las Tablas, con capacidad para 120 personas de manera simultánea, acogerá a estas personas a las que se realizará un seguimiento permanente de su estado de salud.

14.30

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río, ha afirmado este jueves que, por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria, nuestra región suma «más personas curadas que casos activos». En concreto, y según los datos emitidos por el Ejecutivo regional y recogidos por Sanidad, La Rioja cuenta hoy con 1.631 casos activos y 1.654 personas se han curado. En el caso de los acumulados, la cifra ha ascendido hoy a los 3.916 al sumarse a los PCR las pruebas serológicas que hasta ahora no se habían contado. En este punto, Chus del Río, ha explicado que Sanidad ha realizado un cambio de criterio en la contabilización de casos «y, desde hoy, se incluyen estos casos realizados a través de test de anticuerpos».

14.17

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido este jueves que el número real de fallecidos será difícil de conocer. Léelo aquí .

14.03

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a las familias paciencia con la salida de los niños de los domicilios hasta que estudios avalen que no se pone en peligro a la ciudadanía. «No nos podemos permitir un repunte», ha remarcado la dirigente madrileña, en declaraciones a los medios, tras visitar el hospital provisional de Ifema. La presidenta ha sostenido que, desde el Gobierno regional, son conscientes de que los niños lo están pasando muy mal y, por eso, ha trasladado a las familias que comprende su situación y más cuando algunas de ellas están confinadas en «casas pequeñas, interiores o sin luz».

13.54

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que se han realizado un total de 930.230 pruebas diagnósticas PCR para detectar el Covid-19 en España entre el inicio de la epidemia y este 13 de abril, según las cifras aportadas por las comunidades autónomas. En su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Illa ha resaltado que en las últimas tres semanas se ha aumentado la capacidad diaria de hacer PCR de 20.000 hasta 40-47.000, gracias al trabajo de las comunidades autónomas del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que en estas últimas semanas ha validado ocho nuevos centros para la realización de PCR, por lo que la cifra total es de trece.

13.48

Castilla y León ha sumado 683 nuevos casos confirmados de personas infectadas por coronavirus, lo que supone 166 más que en la jornada anterior (517) y el mayor incremento en 24 horas desde que se inició la crisis sanitaria, por encima de los 659 registrados el 28 de marzo, con lo que la cifra total asciende a 14.380, según los datos aportados a las 13.00 horas de este jueves, 16 de abril, por la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Además, la Junta de Castilla y León ha confirmado el fallecimiento de un total de 1.929 personas alojadas en 1.214 residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

13.41

El Ministerio de Defensa no prevé activar a los reservistas de las Fuerzas Armadas para participar en la misión de lucha contra el coronavirus y limita esta acción a los sanitarios militares que ya fueron llamados a incorporarse al inicio de la crisis del Covid-19.

13.37

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado convencido este jueves de que «vamos por el buen camino» en la lucha contra el coronavirus, pero ha advertido de que el Sistema Nacional de Salud debe estar alerta porque todavía quedan «semanas difíciles» y en las siguientes fases «hay que ser muy prudentes».

13.32

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Baleares ha denunciado este jueves que «en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del IB-Salud se niegan a realizar test a muchos profesionales sanitarios después de haber tenido contacto estrecho con pacientes infectados por el Covid-19, o se les niega si tienen síntomas leves». Según el citado sindicato, «esta negativa es un gran error si se quiere controlar la pandemia, porque si un sanitario está infectado sin saberlo (sea sintomático o no) puede estar poniendo en riesgo a los pacientes más vulnerables, a otros profesionales sanitarios y a sus familiares», informa Josep María Aguiló.

13.27

El gigante de bebidas Coca-Cola se ha visto obligado a cerrar una de sus plantas de producción más grandes, Devland, en la provincia de Gauteng después de que un empleado haya dado positivo en el virus SARS-CoV-2. «Ya hemos iniciado un proceso de rastreo para identificar a todos los empleados que pueden haber estado en contacto con el trabajador que ha dado positivo, estos se someterán a las pruebas pertinentes», dijo el director gerente Velaphi Ratshefola, quien anunció que habían puesto en marcha «protocolos muy estrictos» para garantizar la salud y seguridad de sus empleados. Entre las medidas implantadas, se tomaba la temperatura a todos los trabajadores y visitantes para detectar posibles casos y se les sometía a un breve cuestionario, si su temperatura era superior a 37,5C no se permitía su acceso a la planta, que tiene 222 empleados. Coca-Cola cuenta actualmente con 14 plantas que operan a nivel nacional.Gauteng, donde se encuentran ciudades tan importantes como Johannesburgo y Pretoria, es la provincia que lidera el número de infecciones de todo el país con 930 contagiados del total de 2.506 positivos. Informa Alba Amorós , corresponsal de ABC en Johannesburgo.

13.22

Las llamadas al 016 aumentan un 47,3% en la primera quincena de abril en comparación con el mismo periodo de 2019, según el Ministerio de Igualdad. Entre el 1 y el 15 de abril el 016 recibió un total de 4.042 llamadas pertinentes, lo que suponen 1.298 más en 2020 con respecto 2019 y las consultas online aumentaron un 650%, sumando un total de 150, 130 más que el mismo periodo el año anterior.

13.18

En cuanto a si ya hemos ganado la batalla contra el coronavirus, ha señalado que «soy optimista en la evolución, pero sería muy prudente a la hora de plantear si hemos ganado o no la lucha. Los fallecidos siguen siendo una losa que nos pesa mucho. Han ido bajando hasta un 3% pero siguen siendo muchos».

13.13

Sobre el número de sanitarios contagiados, Simón no ha aportado datos nuevo, pero sí ha comunicado que «sabemos que son en general más jóvenes, son detectados y tratados antes, por lo que suponen un riesgo menor que la población general y su evolución es mejor».

13.09

Sobre el estudio de seroprevalencia, Simón ha adelantado que esta semana se va realizar un primer piloto y se empezará a realizar lo más pronto posible. «El protocolo no es sencillo y esperemos tenerlo a tiempo para que ayude a la toma de decisiones. El estudio va a hacerse en toda la Península».

13.06

«La cifra real de fallecidos por coronavirus es muy difícil de conocer», ha zanjado Simón. «De ahí a valorar el número de datos que ha dado la Generalitat, tenemos que discutir mucho con ellos que significa este número de casos facilitado por las funerarias. La confirmación de los datos es complicada. Lo que solicitamos a las comunidades autónomas son aquellos fallecidos que se han confirmado».

13.02

Fernando Simón, ha señalado que en la fase de transición «tenemos que ser capaces de tener un sistema de diagnóstico precoz, diagnóstico y aislamiento. De ellos y una buena gestión de los contactos. Se están realizando más de 40.00 pcr diarias. Podemos estar cada vez más seguros de que cuando llegue el momento de transición estaremos preparados».

12.56

María José Rallo señaló que ayer llegaron más de dos millones de mascarillas «destinadas transportistas de mercancías y trabajadores de trasnporte de personas de empresas públicas, estatales y dependientes de comunidades autónomas o ayuntamientos».

12.54

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha detallado que el tráfico de turismos, en los accesos a las ciudades hay una reducción respecto a un día de referencia del 70%. En cuanto a la hora punta en Madrid ha habido un 65% de reducción, según datos de la Dirección General de Tráfico.

12.50

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, informó que ayer 2.495 guardias civiles estuvieron dedicados a la protección de centros de suministros e infraestructuras de trasnporte de viajeros realizando 684 controles. Sobre los mensajes de los vecinos a profesional santario o personal de supermercado, ha señaladoo que «no deben de dudar en denincuar los hechos» y ha recordado que estos trabajadores «cuentan con el apoyo respeto y reconocimiento de toda España».

14.47

En cuanto a las sanciones impuestas por las Fuerzas de Seguridad, se siguen superando las 4.000 propuestas de sanción diarias. Ayer 4.117 personas incumplieron el confinamiento. Una de ellas, según ha destacado Allué, se había saltado el confimaniento en 47 ocasiones y ya ha ingresado en prisión.

12.42

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué, ha señalado la Policía Nacional no cesa en su lucha contra la trata de personas. «Desde que se decretó el Estado de Alarma, se han recibido 141 notificaciones y han dado lugar al incio de 15 investigaciones. En una de ellas han conseguido liberar a tres mujeres y detener a los dos explotadorrs».

12.38

En sustitución del general Miguel Angel Villarroya, Carlos Pérez Martínez, director del gabinete del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, destacó que el buque Galicia está completando sus actividades en ceuta. «Desinfectó una residencia de mayores, Nuestra Señora de África». Pérez a querido dar un mensaje positivo: «cada día que pasa, nos queda un día menos para volver a la normalidad».

12.32

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, señaló que en los datos referentes a hospitalizados, UCI y fallecidos estamos viendo un descenso progreviso. «Ayer solo hubo 1,7 de incremento de hospitalizados y un 1.4% de UCI», destacó el experto. En cuanto al número de nuevos casos han aumentado con el incremento en el uso de pruebas serológicas, que hacen difícil colocarlos en la línea temporal. Además, Simón ha detallado que del total de nuevos casos, 1.312 se han detectado con pruebas serológicas.

12.28

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado en la Comisión de Sanidad que el ministerio está «siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible, y de forma ordenada, los niños y niñas puedan salir a la calle». En su cuarta comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia de coronavirus, Illa ha querido tener un reconocimiento «especial» para los niños y las niñas, que «también se están comportando de manera ejemplar». «Sabemos que el confinamiento está siendo un reto para todos ellos y para sus familias y somos conscientes de que afecta también a su salud», ha dicho Illa, quien ha considerado, no obstante, que «es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía».

12.22

Andalucía cuenta con 10.807 afectados y 912 muertos; Aragón con 4.566 infectados y 543 fallecidos; Asturias, registra 2.170 contagiados y 168 muertos; y Baleares, 1.637 afectados y 131 muertos. Por su parte, Canarias ha contabilizado 1.988 pacientes y 107 fallecidos; Cantabria ya cuenta con 1.845 pacientes y 137 muertos; Castilla-La Mancha tiene 15.151 pacientes y 1.796 fallecidos; Castilla y León 14.380 infectados y 1.372 muertos; Ceuta 100 afectados y 4 fallecidos; y la Comunidad Valenciana, 9.615 infectados y 972 muertos. Extremadura registra ya 2.881 infectados y 359 fallecidos; Galicia 7.873 pacientes y 310 muertos; Melilla 103 contagiados y 2 fallecidos; Murcia, 1.598 afectados y 111 muertos; Navarra, 4.348 afectados y 261 fallecidos; País Vasco tiene 11.790 pacientes afectados y 956 muertos por coronavirus; y La Rioja 3.916 contagiados y 257 fallecidos.

12.19

La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más afectados, registrándose ya 50.694 afectados y 6.877 muertos, seguida de Cataluña con 37.354 personas infectadas por el coronavirus y 3.855 fallecidas por esta causa, si bien esta comunidad ha cambiado el método de calculo porque ha incluido los datos aportados por las funerarias.

12.15

Los recuperados ascienden ya a los 74.797, 3.944 más que los confirmados ayer, una cifra que continua en aumento pero no supera todavía los casos confirmados.

12.11

Se trata de 5.183 nuevos casos confirmados con coronavirus y 551 muertes en una sola jornada, una cifra superior a la de ayer.

12.07

España registra 182.816 casos y 19.130 fallecimientos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

11.28

Polonia ha ofrecido un cargamento de liquido desinfectante a las autoridades españolas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, respondiendo así a la petición de asistencia internacional del Ministerio de Defensa a los socios de la OTAN. «Los aliados se ayudan entre ellos para combatir la pandemia del coronavirus. Polonia mandará un envío de desinfectantes a España», ha anunciado en un mensaje en Twitter la delegación polaca en la Alianza Atlántica.

11.15

11.00

El escritor, guionista y director de cine chileno afincado en Gijón Luis Sepúlveda ha fallecido este jueves en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía ingresado en estado grave desde que el pasado 29 de febrero fuese diagnosticado de una neumonía asociada al coronavirus, ha informado a Efe un portavoz de la familia. Sepúlveda (Ovalle,1949), el primer paciente diagnosticado de coronavirus en Asturias, llevaba 48 días ingresado en el complejo hospitalario ovetense, la mayor parte de ellos conectado a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha fallecido a las 10:18 horas.

10.52

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 44 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad después de que acudiera a un centro médico de Arrecife (Lanzarote) exigiendo que le realizaran un el test del Covid-19, amenazar al personal sanitario y golpear y morder a un agente que le requirió que depusiera su actitud. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, fue el personal del centro el que llamó al 091 explicando que se había presentado allí un individuo exigiendo que se le realizara la prueba del coronavirus pese a manifestar que no tenía síntomas.

10.40

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha destacado este jueves «el heroísmo» de padres y niños al permanecer confinados en sus casas ante la situación provocada por el coronavirus y, aunque ha afirmado que su situación se tendrá en cuenta a la hora de tomar las primeras medidas de desconfinamiento, ha recordado que «los niños se contagian como los mayores, pero no lo notan, por lo que pueden contagiar a los demás muy rápido». Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado «lo difícil» que está siendo esta situación para padres y niños. «Todos estamos muy apenados de que los niños estén en casa sin salir», ha lamentado.

10.30

La Policía Local de Badajoz ha intervenido un total de 35.500 mascarillas en una nave del polígono industrial El Nevero, material que estaba dispuesto para su venta. Sin embargo, las mascarillas se encontraban sin homologación y sin la debida acreditación respecto a su procedencia, según ha explicado la Policía Local en las redes sociales. Desde la Policía Local se ha confirmado que la intervención se produjo en un almacén de productos chinos, donde tras observarse una venta sospechosa se llevó a cabo una inspección.

10.15

Cuando se cumplen 21 días del inicio del confinamiento obligatorio en Sudáfrica, el ministro de Salud, Zweli Mkhize, ha confirmado la peor cifra de muertes en 24 horas, un total de 7, y se han detectado 91 casos nuevos. Los positivos ascienden ya a 2.506 y 34 personas han fallecido con Covid-19 desde que se anunciara el primer positivo en el país el pasado 5 de mazo. El jefe de la comisión de asesores de coronavirus, el profesor Salim Abdool Karim, dijo recientemente que si había 90 o más casos diarios esta semana, se debería prolongar el «lockdown» más allá del 30 de abril. Ayer se «descubrió» un nuevo foco de infección en un hospital del centro financiero del país, Sandton. Doce empleados dieron positivo, siete de los cuales eran sanitarios. Esto ocurre una semana después de que otro hospital en Durban fuera cerrado tras registrar 66 casos de coronavirus, entre pacientes y trabajadores de la salud, cinco de los cuales fallecieron. Informa Alba Amorós.

10.00

El Ministerio de Sanidad ha abierto este jueves el inicio de los plazos para realizar las evaluaciones de los los profesionales de formación sanitaria especializada y ha fijado el 28 de mayo como fecha final de residencia o de año formativo en todas la comunidades autónomas. El comienzo de las evaluaciones podrá iniciarse de este mismo jueves a los residentes de cualquier especialidad y sea cual sea el año que estén cursando, según precisa Sanidad en el orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

9.45

Un equipo internacional liderado por el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Javier Virués lleva a cabo el proyecto pionero 'SafeHands', que propone utilizar brazalete 'Immotouch' para monitorizar el contacto facial y el movimiento de las manos, un aspecto «clave» contra la Covid-19. La UAM apunta en un comunicado que se trata de un estudio relevante porque una de las medidas de protección «fundamentales» ante la pandemia del coronavirus es la de evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, que «conlleva una cierta complicación, a pesar de lo sencilla que parece ser».

9.30

La EMT pondrá en marcha este jueves un nuevo servicio especial para trasladar a personal sanitario entre el Hotel Petit Palace President y el Hospital 12 de Octubre, tal y como ha avanzado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en redes sociales. En su página web, la empresa municipal recuerda que estos servicios especiales son posibles gracias a un grupo de unos 60 conductores voluntarios de la EMT que ya ofrece tres rutas habilitadas con motivo de la crisis del coronavirus. Así, se habilitaron el servicio especial entre el Hotel Aeropuerto T1 T2 y T3 y la Clínica Navarra, operativo desde el 30 de marzo, el servicio entre Callao y el Hospital Infanta Leonor, que comenzó el 1 de abril realizando escala en el Hospital Niño Jesús y el hotel medicalizado Ayre Gran Hotel Colón y el que arrancó el pasado 3 de abril entre Callao y el Hospital 12 de Octubre.

9.15

Ocho jóvenes vecinos de la localidad sevillana de Tomares han sido denunciados tras ser sorprendidos de madrugada realizando una «botellón» en un parque público incumpliendo las normas recogidas en el Real Decreto de Estado de Alarma de confinamiento por el coronavirus. Fuentes de la Policía Local del municipio sevillano han informado de que a las 3.30 de la madrugada del pasado martes, los agentes recibieron una llamada que alertaba de que se apreciaba movimiento en el parque Olivar del Zaudín, entre el casco urbano y el vecino de Bormujos. Hasta allí se dirigió una patrulla policial, que comprobó que había ocho jóvenes que habían eludido las normas de confinamiento y se habían reunido en el parque de madrugada para consumir alcohol. Los ocho fueron denunciados con una sanción grave, que contempla una sanción económica de 600 a 30.000 euros.

8.59

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado ya ampliamente el umbral de los dos millones de casos y deja más de 137.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos registrando más de 27.000 casos en las últimas 24 horas y superando las 30.000 víctimas mortales en total el mismo día que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha avanzado que estudia las pautas para «reabrir» el país porque el «pico» de contagios ya «ha pasado». Según el balance actualizado a las 8.30 horas de este jueves, la pandemia deja 2.064.815 personas contagiadas y 137.108 víctimas mortales, con Estados Unidos como el país más afectado, con un total de 639.664 positivos y más de 30.000 fallecidos.

8.40

Los cuatro vicepresidentes del Gobierno se suman desde este jueves a la reunión diaria en el Palacio de la Moncloa del Comité Técnico de Gestión del coronavirus, que encabeza el presidente, Pedro Sánchez, y que hace seguimiento de la situación de la pandemia del Covid-19 en España. De este modo, desde hoy estarán presentes en la cita de las 9.30 horas los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera, así como la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

8.17

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece este jueves a las 12 del mediodía en el Congreso para actualizar a los grupos parlamentarios la información sobre la situación de la crisis sanitaria generada por la pandemia del covid19, así como sobre las medidas que su departamento y otros ministerios están poniendo en marcha para internar frenar su propagación. Se trata de la cuarta semana consecutiva que Illa informará a la Comisión de Sanidad de la Cámara baja. Como en anteriores ocasiones, esta comparecencia se produce a petición propia del ministro y a solicitud del PP, que ha reclamado la presencia de Illa en sede parlamentaria por esta materia.

7.50

Alemania ha confirmado la detección de 2.866 nuevos casos de contagiagos, por lo que el país germano supera ya los 130.000. En las últimas 24 horas han perdido la vida 315 personas, por lo que son ya 3.569 desde que empezó la crisis.

6.55

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha avisado este miércoles de que las concentraciones masivas de personas, como eventos deportivos o conciertos, pueden no celebrarse en la ciudad estadounidense hasta 2021, mientras Estados Unidos mitiga la pandemia del coronavirus. «Es difícil imaginarnos reuniéndonos por miles en un corto plazo, así que creo que deberíamos estar preparados para eso este año», ha indicado Garcetti en una intervención en la cadena de televisión CNN.

6.52

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha avisado este miércoles de que las medidas de contención para combatir el coronavirus podrían extenderse «semanas más», incluso si los expertos en salud pública expresan optimismo sobre la superación de la pandemia en la nación norteamericana. En este sentido, ha alertado de que una vuelta a la normalidad «prematura» podría suponer una segunda ola de contagios más «devastadora» que la experimentada en el presente.

6.50

El Senado de Brasil aprobó este miércoles en primera instancia el «Presupuesto de Guerra» para combatir la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora en el país 28.320 casos confirmados y 1.736 muertos, en un día en que la Corte Suprema ratificó las decisiones regionales de cuarentena. La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, fue aprobada con 58 votos a favor y 21 en contra en una sesión virtual del plenario del Senado, que deberá votar el próximo viernes en segunda instancia.

6.32

Las destilerías japonesas están aumentando la producción de bebidas altamente alcohólicas (superior al 70 %), para su uso como desinfectante en caso de extrema necesidad, ante la escasez de geles antisépticos por la pandemia de coronavirus. La destilería de sake Kikisui Sake, con sede en Kochi (oeste), sacó a la venta el pasado viernes una bebida con un contenido de alcohol del 77 % y ya ha recibido más de 10.000 pedidos y consultas sobre el producto, según indicó su presidente, Kazuki Haruta, en declaraciones a la agencia de noticias Kyodo publicadas este jueves.

6.30

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha insistido este miércoles en que África, «al igual que durante la crisis climática», podría sufrir también «los mayores impactos» derivados de la pandemia del nuevo coronavirus. «La crisis tiene implicaciones de amplio alcance», ha explicado Guterres durante una reunión con los líderes africanos en Naciones Unidas, en donde ha abogado por la solidaridad y la cooperación a todos los niveles para hacer frente a la pandemia, pues «al igual que con la crisis climática, el continente africano podría terminar sufriendo los mayores impactos».

6.30

El coronavirus ha cobrado cuatro nuevas víctimas mortales en Honduras, con las que suman 35 las víctimas desde marzo pasado, mientras que los casos positivos aumentaron a 426, informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en cadena nacional de radio y televisión. El informe oficial señala que tras 44 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, de las que enfatizó que «no son suficientes» y se necesita «hacer más», en alianza con el sector privado, se comprobó que siete dieron positivos, con los que los contagiados ya suman 426, y los muertos 35.

6.30

El Gobierno de México advirtió este miércoles que las empresas con actividades consideradas no esenciales que mantengan operaciones durante la emergencia sanitaria por Covid-19 serán sancionadas, investigadas y clausuradas por poner en riesgo la salud y la vida de la población y sus trabajadores. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el 15 % de compañías de la industria automotriz, de comercio y distribución de productos no esenciales, maderera, textil, construcción y tabacalera, no ha detenido sus actividades.

6.30

El Ministerio de Salud colombiano informó este miércoles de 126 casos nuevos de Covid-19, con lo que Colombia llegó a 3.105, así como de otros cuatro fallecidos que eleva el total de víctimas mortales a 131. Del total de casos nuevos, 53 están en Bogotá, seguida de los departamentos del Valle del Cauca (19), Bolívar (14), Antioquia (12), Caldas y Norte de Santander (7), Magdalena (4), Risaralda y Cundinamarca (3), Tolima (2), y Nariño y Atlántico (1).

6.30

Las autoridades canadienses están intentando contener la propagación del coronavirus entre la población más vulnerable del país, cuando el número de muertos causados por la enfermedad en el país se sitúa en 1.000, de los que cerca de la mitad son personas en residencias de ancianos y comunidades de jubilados. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció este miércoles durante su rueda de prensa diaria que la situación en las residencias de ancianos es preocupante, por lo que mañana tratará con los Gobiernos provinciales medidas para contener la epidemia en estas instalaciones.

6.30

El número de víctimas por coronavirus en Cataluña desde el comienzo de la pandemia se eleva a 7.097 según un nuevo sistema de recuento adoptado por el Departamento de Salud de la Generalitat, basado en información aportada por las empresas funerarias. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 1.810 han muerto en una residencia de mayores, 62 en un centro sociosanitario y 456 en un domicilio, mientras que los restantes han muerto en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

6.30

China registró el miércoles 46 nuevos casos diagnosticados de coronavirus, el mismo número que el día anterior, de los que 34 se detectaron en personas procedentes del exterior del país, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático mantiene la reducción iniciada la víspera de los llamados casos «importados», después de que en los tres días anteriores se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

6.30

Las autoridades sanitarias de México informaron este miércoles de que hay un total de 5.847 contagios con 449 muertes por la Covid-19, un incremento de 448 casos y 43 fallecimientos en las últimas 24 horas. Conforme al informe técnico del Coronavirus presentado este día por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, los nuevos casos representan un 7,6 % de aumento respecto a los 5.399 casos que se registraron el día anterior.

6.30

El coronavirus sigue cada día sumando más infectados en América, donde hay ya 725.000 contagiados, en medio de la preocupación por las pocas pruebas que tienen hasta el momento la mayoría de los países y las tensiones políticas en Estados Unidos y Brasil. Según los números que maneja la universidad estadounidense de Johns Hopkins, la cifra de contagiados alcanza este miércoles los 725.753 casos, mientras que las muertes confirmadas, según la Organización Mundial de la Salud, son 27.336.