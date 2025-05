Coronavirus España directo: Un juez autoriza aislar dos municipios de Valladolid

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a desafiar este viernes la pandemia del nuevo coronavirus y alentó a sus seguidores a "enfrentarse" a un virus que ya ha causado cerca de 100.000 muertes en el país. "Estoy en el grupo de riesgo. Nunca fui negligente, yo sabía que un día me iba a contagiar, como desafortunadamente creo que un día va a pasar con todos ustedes. ¿Tienen miedo de qué? ¡Enfréntenlo!", dijo el líder ultraderechista durante un acto en Bagé, en el estado de Rio Grande do Sul. Bolsonaro, de 65 años, anunció el pasado fin de semana su recuperación de la enfermedad, de la que se encuentran ahora infectados su esposa y otros seis ministros.

Brasil sumó en las últimas 24 horas 1.212 muertos por Covid-19, con lo que ya totaliza 92.475 víctimas, mientras que los contagiados sobrepasan los 2,66 millones, informó este viernes el Gobierno. De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada se confirmaron 52.383 nuevos casos, con lo que el número de infectados con el nuevo coronavirus ascendió a 2.662.485. Tras cinco meses, la pandemia no da tregua y el nuevo coronavirus se concentra en las regiones del centro y sur de Brasil, el segundo país más afectado por la COVID-19, detrás tan sólo de Estados Unidos. Además de los casos registrados, otros 3.529 están en investigación y 725.959 bajo acompañamiento.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 4.550.247 casos confirmados de Covid-19 y 153.138 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 63.175 contagios más que el jueves y de 1.344 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.689, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.531 personas. Al estado de Nueva York le siguen en número de fallecidos el vecino Nueva Jersey con 15.819, California con 9.144 y Massachusetts con 8.609.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha autorizado este viernes las primeras dos pruebas de coronavirus que miden los niveles de anticuerpos que tiene una persona y no solo determinan si los poseen o no. «Poder medir el nivel relativo de anticuerpos de un paciente en respuesta a una infección previa de SARS-CoV-2 podría ser útil a medida que vamos sabiendo más sobre el virus y lo que puede significar la existencia de anticuerpos», ha afirmado el director de la oficina de diagnóstico in vitro y salud radiológica de la FDA, Tim Stenzel.

Alemania ofrece pruebas diagnósticas de la COVID-19 a los viajeros que retornen al país desde el extranjero desde este sábado, según una normativa aprobada por el ministro de Salud alemán, Jens Spahn. Con la regulación, las pruebas diagnósticas se realizarán a todos los viajeros que regresen a Alemania, aunque no muestren síntomas, a las 72 horas de ingresar en el país. Los test podrán realizarse en puntos destinados a tal fin ubicados en aeropuertos o en centros de salud y ambulatorios.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales va a dictar una resolución en la que limitará las reuniones, comidas y encuentros familiares a no más de 15 personas tras haber detectado que la mayoría de los contagios y los brotes de la comunidad se producen en esas celebraciones. Un análisis de la situación epidemiológica en Extremadura ha confirmado que la forma de contagio más frecuente se produce en eventos familiares, ya se sean fiestas, comidas o reuniones.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que exija a la Unión Europea que se establezca un control activo de pruebas Covid-19 para los viajeros en origen y destino, «si no se quiere dar por perdido el año turístico». Aunque la aplicación de esta petición «ya llegaría tarde», la Confederación considera que «es necesaria» para poder solventar la falta de confianza que existe actualmente en el mercado turístico español. El presidente de Cehat, Jorge Maricha, entiende que «estas pruebas Covid-19, las que determine la autoridad sanitaria, son vitales para poder seguir adelante si no se quiere dar completamente por perdido 2020 para el turismo».

Hong Kong ha abierto este sábado su primer hospital temporal para pacientes de coronavirus, con 500 camas, en el marco del aumento de los contagios en el territorio, con más de 3.000. El hospital, instalado en el antiguo centro de convenciones, cuenta con 500 camas destinadas en principio a pacientes de entre 18 y 60 años de edad con síntomas leves de COVID-19. Ya ha recibido 20 de los 30 pacientes que espera acoger diariamente , según informa la cadena china CGTN. Este nuevo recinto sanitario llega en un momento en el que la ex colonia británica está experimentando un aumento de los contagios asociados a la reapertura social y económica, de acuerdo con el diario local 'South China Morning Post'.

La Comunidad de Madrid ha recomendado que no celebre el Madrid Mutua Open de Tenis , previsto para la segunda semana de septiembre después de que se retrase en el calendario dada la crisis sanitaria derivada del coronavirus , pero dejan en manos de la organización la decisión. En este sentido, el torneo ha remitido un comunicado en el que indican que tomarán la decisión en los próximos días atendiendo a todos los consejos sanitarios. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha enviado una carta al director del torneo, el tenista Feliciano López, en la que le traslada que «resulta desaconsejable» su celebración por el « riesgo para la salud que supondría tanto para el público, como para la organización y los jugadores ». Lee la noticia completa en este enlace .

La Comunidad de Madrid recomienda que no se celebre el Mutua Madrid Open

La Generalitat ha acatado el auto de ayer del TSJC que permite a bares y terrazas seguir abiertos más allá de medianoche y ha publicado este sábado la nueva normativa, por la que estos establecimientos no tendrán que cumplir la limitación horaria que fijó el Govern, aunque ha anunciado que lo recurrirá. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de este 1 de agosto publica las restricciones aprobadas por la Generalitat para hacer frente a la COVID-19, de las que ha quedado excluida toda referencia a las limitaciones horarias anteriores, que impedían a bares, restaurantes, terrazas y bares musicales mantener sus puertas abiertas más allá de las 00.00 horas.

Cataluña ha registrado hasta este sábado 97.981 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.367 más que en el recuento del viernes, informa la Conselleria de Salud a través de su página web. Se han registrado 19 muertes más que en el último balance , y hasta el momento hay 12.745 fallecidos en Cataluña por la pandemia: 6.991 en hospital o centro sociosanitario, 4.118 en residencia, 813 en domicilio y 823 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 534, lo que supone una reducción de 165 respecto al viernes, cuando había 699. Lee la noticia completa en este enlace .

La Junta de Castilla y León está a la espera de la decisión judicial para confinar durante dos semanas los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas , afectados por un brote COVID-19 que en el primer caso cuenta ya con 42 positivos y en el segundo con once. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo autonómico explica que ante los brotes confirmados en Íscar, y que, además, han ido en aumento y se han extendido a Pedrajas de San Esteban, y a los efectos de evitar la posible expansión "descontrolada" de la COVID-19 en ambos municipios y contener, por tanto, lo que ya parece una "ineludible" transmisión comunitaria de la pandemia, considera preciso adoptar medidas de prevención que afectan a la "movilidad y circulación" de las personas así como al desarrollo de diversas actividades que, por sus características, "puedan favorecer la propagación del virus".

Una mujer que deliberadamente tosió sobre otra en un centro comercial de Jacksonville (noreste de Florida) y fue grabada en un vídeo que se hizo viral, deberá comparecer ante la justicia este mes, tras haber sido detenida y acusada de asalto. Medios locales informaron este sábado del caso de Debra Hunter, que fue filmada por la persona a la que tosió en la cara, Heather Sprague, una mujer en tratamiento por un tumor cerebral y con inmunodeficiencia. La ahora acusada de asalto se encontraba en un centro comercial cuando ocurrieron los hechos en junio pasado y no llevaba mascarilla, al contrario que su víctima.

Aragón posee 89 brotes activos de coronavirus, de los cuales 41 corresponden a centros residenciales y 32 al ámbito laboral. Además, hay otros 16 en otros ámbitos, según se recoge en el último Boletín Epidemiológico de la comunidad autónoma. En todos estos brotes, se han adoptado medidas encaminadas a su control y para evitar su propagación a población general y personas de riesgo. La letalidad en el conjunto de los brotes es del 15,7 por ciento , en centros residenciales 23,7 por ciento y no ha habido fallecidos entre los afectados por brotes de ámbito laboral.

El doctor afgano Ibrahim Basim, descubridor del primer caso de coronavirus en el país y una de las principales voces de alarma sobre el impacto de la enfermedad en la empobrecida sociedad afgana, ha fallecido este sábado precisamente a consecuencia de esta enfermedad, según informa la corresponsalía del diario británico 'The Guardian'.

El Gobierno peruano ha alertado a la población de que «existe un alto riesgo de contagio de coronavirus si se promueven reuniones familiares o de amigos que no usen mascarillas ni respeten el distanciamiento social». El especialista del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, César Munayco, ha querido resaltar este aspecto toda vez que está constatando nuevos brotes de contagio entre familias . «Por mucha familiaridad que se tenga con las personas a las cuales vamos a visitar, es necesario mantenerse alejado, usar alcohol líquido o en gel para la desinfección constante de manos; así como usar una mascarilla de mínimo tres capas», ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia Andina.

El foco de coronavirus de Aragón, el más activo e intenso de España, sigue avanzando con fuerza. En esta región se han registrado en esta región casi mil nuevos contagios en solo 48 horas . Además, crecen con fuerza el número de casos graves y muy graves. Ya hay 371 hospitalizados por el Covid en Aragón, de los que 33 están en la UCI en estado muy grave o crítico. Además, en los últimos días han muerto al menos 7 ancianos de residencias, tras la ola de contagios que afecta de nuevo a los geriátricos de esta comunidad autónoma. Según los datos facilitados este sábado por la Consejería aragonesa de Sanidad, en la última jornada (viernes) se detectaron 447 nuevos contagios por PCR, que se suman a los 512 del jueves. Es decir, 959 nuevas infecciones de coronavirus en solo 48 horas, de nuevo una cifra récord en una región que no logra contener el avance del Covid-19 un mes y medio después de que empezaran los rebrotes en esta región.

Los contagios de COVID-19 siguen creciendo en la mayoría de las comunidades, principalmente en Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y Castilla León. Cantabria ha registrado entre ayer y hasta el mediodía de hoy 37 casos y en la última semana se han notificado 70 nuevos, más del doble que en las dos anteriores. El Ministerio de Sanidad, que ayer confirmó 1.525 nuevos positivos que elevan la cifra total a 285.522, no volverá a dar datos hasta el próximo lunes, por lo que este sábado únicamente se cuenta con los aportados por algunas comunidades sobre la evolución de la pandemia.

Bélgica prohibió este sábado los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida con motivo de la evolución de la pandemia de coronavirus en esas zonas. El servicio de Exteriores belga actualizó este sábado la lista de zonas a las que no se autoriza viajar o se aplican restricciones . La web del servicio de Exteriores belga establece una clasificación entre zonas verdes -a las que no se aplican restricciones de viaje- zonas naranjas, para las que recomienda extremar la vigilancia y hacer cuarentena o pasar un test de COVID, y zonas rojas a las que se prohíbe viajar.

El entrenador del CD Marino, Quico de Diego , ha asegurado que el conjunto tinerfeño no tiene "culpa de nada", después de que se conociera que tres futbolistas del equipo dieron positivo de coronavirus en el test previo al partido de la fase de ascenso a Segunda División B. El conjunto canario debía jugar este domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) al Linares y, por ese motivo, el partido ha sido suspendido.

Una discoteca de València, Rumbo 144, ha decidido cerrar el establecimiento al conocer el contagio de una camarera, con el fin de «evitar un brote», según ha informado su director, Jesús Alfonso. La camarera afectada no ha trabajado este viernes en el local pero se ha tomado la decisión de cerrar para «curarse en salud» y evitar contagios, y procederán a desinfectar la discoteca, ha explicado a EFE Alfonso. En la ciudad de València, otras dos discotecas permanecen cerradas y se están haciendo pruebas a los asistentes.

El Ministerio de Salud de Chile ha informado este sábado de que ya hay un total de 357.658 casos de coronavirus y un total de 9.533 muertos desde el inicio de la pandemia en el país latinoamericano. De acuerdo con el informe oficial, en las últimas 24 horas se han registrado 1.979 nuevos casos y 76 muertes más por el virus. De los nuevos contagios, 1.426 presentaron síntomas y 440 se mantuvieron sin ellos, mientras que otros 113 casos no han sido notificados. El Ministerio ha informado de que se han realizado 24.398 exámenes de detección de la COVID-19 en las últimas 24 horas, para sumar 1.648.390 pruebas desde que comenzó el rastreo en marzo pasado.