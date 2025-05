El tenis no acaba de despegar

El Mundial de MotoGP 2020 se puso en marcha con retraso, como todo el deporte, paralizado desde marzo por el coronavirus. Pero ha vuelto. Por ahora, el paddock se ha blindado de maravilla contra el Covid-19. Las motos rugen y los pilotos han recuperado su profesión. También de regreso la Fórmula 1, adaptado el campeonato a las circunstancias que exige la pandemia. Incluso el baloncesto y el fútbol, deportes de más contacto, han reaparecido. Y sin embargo, el tenis sigue en pausa , amenazado cada semana con retrasar su puesta a punto.

A pesar de ser una disciplina que no tiene excesivos problemas para mantener la distancia, el planeta tenis no encuentra acomodo en el nuevo panorama deportivo. Se celebran pequeños torneos de exhibición, un regreso con cautela a las pistas para desempolvar la raqueta, en los que solo se cuenta con jugadores de zonas próximas; pero tanto WTA como ATP siguen atorados y sin hallar soluciones a los viajes internacionales. Sin que parezcan extrapolables las, por el momento, exitosas estrategias de MotoGP, baloncesto o Fórmula 1 , con un buen componente de responsabilidad individual, de crear burbujas de reducidos y controlables grupos, con test antes y durante la competición, confinados en el mismo lugar, con protecciones máximas y prohibiciones de mantener contacto con personal ajeno. Todavía es reciente el desafortunado ejemplo del Adria Tour, organizado por Novak Djokovic, en el que se contagiaron cuatro tenistas, incluido el serbio, al no cumplirse con rigor las normas.

El circuito femenino tiene fijado su regreso en Europa el 3 de agosto, en Palermo. La organización sigue adelante, trabajando para que los problemas sobrevenidos por los rebrotes no afecten a las tenistas. Solicitaron al gobierno italiano una excepción para que Simona Halep, número 2 del mundo, no tuviera que pasar la cuarentena obligatoria decretada para todos los viajeros de Rumanía y Bulgaria, al ser jugadora profesional. Sin embargo, la rumana ha decidido no participar. El factor miedo también entra en juego : «Por el incremento de casos positivos y mi ansiedad de viajar en estos momentos, he decidido no jugar en Palermo», escribió ayer la rumana.

También difícil lo tiene el circuito masculino, que tenía su fecha de vuelta el 14 de agosto con el torneo de Washington, cancelado a veinte días de su inicio al no poderse garantizar la presencia de todos los tenistas por las restricciones de movilidad de cada nación. Un aviso para el torneo de Cincinnati y, sobre todo, para el US Open, que redobla las dudas sobre su estreno el 31 de agosto.

Para septiembre, los torneos trabajan con los gobiernos para que los tenistas no pasen por cuarentenas al aterrizar en la temporada de tierra en Europa , con el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros en la agenda. Un poco más allá, siguen las decepciones, cancelados los once torneos de la gira de China debido a las prohibiciones del país de celebrar actos deportivos en lo que queda de año. Entre las ausencias: la Copa de Maestras o el Masters 1.000 de Shanghái.

Necesidad de regresar

Pero los tenistas necesitan volver al trabajo, sobre todo los que, alejados de los puestos de cabeza, se han quedado sin ingresos para mantener sus carreras . Son demasiados meses sin competir. « Es mejor jugar el US Open que no jugarlo , pero entiendo que existan sensaciones mixtas», dijo Garbiñe Muguruza, que quiere disputar el máximo número de torneos posibles «siempre que la situación sanitaria lo permita», aunque asume que será chocante jugar sin público.

Y la situación es compleja, pero posible, como demuestran las motos, los coches, el baloncesto o disciplinas con más potencial peligro de contagio como el cross training, que celebró este fin de semana en Valencia unos exitosos Taronja Games, con participantes de diez países y un estricto pasillo limpio hotel-sedes libre de Covid-19. «Lo más difícil fue tomar la decisión de hacerlo. Y los atletas te decían que sí, con algo de miedo, incertidumbre. Pero queríamos demostrar que se podía revitalizar el deporte internacional. Pensábamos que era muy pronto, pero en realidad es tarde si queremos reactivar la sociedad», explica para ABC Iván Colmenarejo, director del evento . El tenis, sin embargo, sigue atascado.