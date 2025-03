Coronavirus España directo: La hostelería reabre este lunes en Asturias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró ayermás de 13.000 muertes globales y 692.000 nuevos contagios de coronavirus, las peores cifras diarias en casi un año de pandemia, que elevan el total desde su inicio a 69,5 millones de casos y 1,58 millones de fallecimientos.

América, con 29,7 millones de casos, registró en la pasada jornada una cifra récord de 328.000 nuevos positivos , mientras que Europa, con 21,4 millones de contagios, notificó a la OMS 273.000, lejos de las cifras de hace un mes pero mostrando un aumento de infecciones con respecto a la semana pasada.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.374, que son 41 más que los registrados el sábado: 10.135 en hospital o centro sociosanitario, 4.349 en residencia, 964 en domicilio y 926 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.442, lo que supone un aumento de 54 respecto al último recuento..

Con respecto a los últimos fallecidos, estos son dos hombres, ambos de edad avanzada y con factores de riesgo. No residían en centros de mayores. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en La Rioja 575 personas por Covid-19. De esta cifra, 285 eran residentes de centros de mayores.

Alemania cerrará toda la actividad no esencial hasta el 10 de enero

Por otro lado, los comercios que superen los 300 metros tendrán que abrir con un 30% de aforo, al igual que los gimnasios, que en actividades comunes no podrán sumar más de seis personas.

Cantabria ha sumado este sábado dos nuevos fallecidos por coronavirus, dos mujeres de 66 y 91 años que elevan a 352 el total de víctimas en una jornada en la que, no obstante, ha bajado de nuevo el número de casos registrados a 55 (20 menos que la jornada previa).

"Es un concepto amplio. Los allegados ya sabemos quiénes son, en fin, familiares o personas cercanas con los que sueles habitualmente pasar estas fiestas. No se trata de que haya un concepto de barra libre. El virus sigue entre nosotros y, por tanto, hay que actuar con responsabilidad: limitar al máximo la movilidad, reducir al máximo los contactos... Que todo el mundo entienda que son medidas que adoptamos para aprovechar el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho tanta gente a lo largo de tanto tiempo y no para tirar por tierra esos esfuerzos", señala en una entrevista que publica hoy Diario de León, y de la que se hace eco Europa Press.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que se está trabajando con otras autonomías en "determinar" el término "allegado", algo que, ha advertido, no puede ser un concepto que se traduzca en "barra libre".