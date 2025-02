Coronavirus España: Illa, sobre la desescalada: «Un 51% de la población pasa a la fase 1»

5.00

Guatemala registró este viernes la muerte de un hombre de 38 años con coronavirus, que además padecía diabetes, y 68 nuevos contagios, la cifra diaria más alta desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo pasado. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, explicó en cadena nacional que con esos 68 contagios el país suma 900 casos en total, además de 24 fallecidos, incluido el de este viernes. "Hemos entrado al punto crítico", aseveró Monroy tras confirmar el repunte del virus.

Argentina extendió este viernes la cuarentena por la pandemia hasta el 24 de mayo, aunque habrá una mayor reapertura progresiva de las actividades en todo el país excepto Buenos Aires y su área metropolitana, focos principales de los contagios por coronavirus. "Tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos pero no hemos ganado la batalla", dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, quien compareció ante la prensa junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también peronista, y con el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, opositor.

China continúa con su tendencia a la baja de nuevas infecciones por coronavirus al contabilizar en las últimas 24 horas un único nuevo caso, "importado" del exterior, y prolonga su racha sin muertes por la resultante COVID-19, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias precisaron que el único contagio detectado en todo el país durante este viernes fue identificado en la municipalidad de Tianjin, en el norte del país.

México llegó este viernes a 3.160 fallecimientos y 31.522 infectados por COVID-19, en el día en que sus autoridades sanitarias pronosticaron como el pico de pandemia. Las autoridades sanitarias mexicanas contabilizaron 1.906 nuevos casos de contagios, un incremento del 6,4 % respecto al dia anterior, mientras que el número de decesos en las ultimas 24 horas fue de 199.

Panamá añadió 6 muertes por COVID-19 que aumentaron a 231 la cantidad de defunciones, y registró 202 nuevos casos que hacen un acumulado de 8.070 contagios confirmados en el país centroamericano, dijeron este viernes las autoridades de salud. Hay 333 pacientes hospitalizados, 248 en sala y 85 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que 3.006 están en aislamiento domiciliario, de ellos 980 en hoteles que vienen funcionando provisionalmente como hospitales.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ofreció por tercer día consecutivo el informe sobre los casos confirmados de COVID-19, mientras sus seguidores han comenzado a publicar bulos sobre el tema en las redes sociales. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, que estaba a cargo de la lectura diaria del informe, no comparece ante medios oficiales desde el martes pasado cuando informó de que mantenían cuatro casos activos con COVID-19 y todos en condición "delicados".

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 1.283.829 casos confirmados de COVID-19 y la de 77.178 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del sábado) es de 29.089 contagios más que hace 24 horas y de 1.635 nuevas muertes. Han superado la enfermedad al menos 199.993 personas, por lo que quedan activos algo más de un millón de casos. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 330.407 casos confirmados y 26.243 fallecidos. Solo en la ciudad de Nueva York han muerto 19.702 personas.

Colombia superó este viernes la barrera de los 10.000 contagios por coronavirus al confirmar el Ministerio de Salud 595 nuevos casos, con lo que el total de infectados llegó a 10.051, mientras que las muertes ascendieron a 428 con el reporte de 21 fallecidos. Según el boletín diario del Gobierno, los nuevos casos fueron contabilizados en Bogotá (225), Atlántico (108), Bolívar (101), Meta (76), Valle del Cauca (39), Amazonas (12), Norte de Santander y Magdalena (6), Tolima (5), Antioquia y Cundinamarca (4), Cauca y Risaralda (2), Córdoba, Quindío, Sucre, Santander y La Guajira (1).

Brasil confirmó 751 nuevos decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, el mayor número ya registrado en una sola jornada desde el inicio de la pandemia, y el total de fallecidos llegó a 9.897, informó este viernes el Ministerio de Salud. Esta es la primera vez que la cifra de muertes diarias se sitúa por encima de la barrera de los 700, tras registrar tres jornadas jornadas consecutivas por encima de los 600 esta semana.

América se consolidó esta semana como el continente donde el coronavirus se expande con mayor rapidez en momentos en los que se aproxima a los 1,7 millones de contagios confirmados y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que habrá cambios importantes en nuestras vidas hasta que haya una vacuna. En América el número de muertes por el coronavirus bordea ya las 100.000 y la expansión de la pandemia siguió su curso este viernes en Estados Unidos con 1.279.546 casos totales en el país, según los datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, que calcula que en el mundo ya son 273.034 los fallecidos y 3.918.316 los contagiados.

Un equipo de científicos chinos ha comprobado que la combinación de tres medicamentos antivirales es "prometedora" para el tratamiento de la COVID-19 en pacientes con la enfermedad leve o moderada. En concreto, los investigadores han constatado que el tratamiento temprano con una triple terapia de interferón beta-1b, lopinavir-ritonavir y ribavirin es segura y acorta la duración de la excreción viral en comparación con el fármaco lopinavir-ritonavir solo: un promedio de siete días frente a doce días.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este viernes al Ministerio de Sanidad que revise "cuanto antes" su decisión de que solo 10 de los 24 departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana pasen el próximo lunes a la fase 1 de la desescalada, una medida que el Gobierno valenciano rechaza. "No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión", ha señalado Puig en un mensaje de Twitter.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este viernes la extensión del estado de emergencia hasta el 24 de mayo para reducir la tasa de contagios del COVID-19, si bien el toque de queda nocturno arrancará a partir las 20.00 horas, dos horas más tarde que aplicado hasta la fecha. En una presentación desde Palacio de Gobierno, Vizcarra declaró que "tenemos que extender el estado de emergencia por dos semanas más, hasta el domingo 24, porque no sería responsable por parte de nosotros que cuando estamos con una tasa de contagio mayor de uno, levantarlo, eso generaría un rebrote".

Seis aviones del Ejército estadounidense han sobrevolado los hospitales de varias ciudades del sureste de Florida, el área más afectada del estado por la pandemia de Covid-19, como parte de la iniciativa nacional «Salute 365» para agradecer a los profesionales de la salud por su trabajo en la crisis sanitaria. Los seis aviones F/A-18 Hornet, de los «Blue Angels» (Ángeles azules) salieron al filo de la 13.00 (hora local) de Boca Ratón, a 77 kilómetros al norte de Miami, y avanzaron en formación hasta Homestead, en el extremo sureste de Florida. En su recorrido a baja altura, atravesaron las ciudades de Fort Lauderdale y Hollywood, ambas en el condado Broward, y luego continuaron hacia Miami, en Miami-Dade, este último donde se han registrado 13.511 casos confirmados del nuevo coronavirus de los 39.199 del estado, y 468 muertes de las 1.669. En el trayecto, de aproximadamente 25 minutos, los aviones cazabombarderos sobrevolaron numerosos hospitales en cuyas terrazas y techos se apostaron médicos y enfermeras para saludarlos .

Las autoridades de Egipto han confirmado este viernes un nuevo máximo en el número de contagios de coronavirus en el país, superando los umbrales de 8.000 casos y 500 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 495 nuevos casos, con lo que el total a nivel nacional es de 8.476, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. Asimismo, ha señalado que durante el último día han fallecido 21 pacientes , lo que eleva a 503 el total de víctimas mortales, mientras que 58 han recibido el alta, por lo que la cifra de recuperados se sitúa ya en 1.945.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en Rusia en las últimas 24 horas más de 10.000 casos , lo que eleva el balance de más de 187.000 personas contagiadas y 1.275 víctimas mortales , según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. En las últimas 24 horas han muerto 98 pacientes de COVID-19 , la enfermedad derivada del coronavirus, lo que eleva a 1.723 las víctimas mortales. En total, 26.608 personas se han recuperado de la enfermedad, incluidas 2.805 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

El Gobierno de Kuwait estableció el toque de queda total a partir del domingo en medio de una aceleración en el ritmo de incremento de casos positivos en el país, una política sanitaria que se está produciendo también en otros naciones árabes de la región, como Egipto, donde hubo un nuevo récord. El portavoz del Gobierno kuwaití, Tareq al Mizrem, in formó en una rueda de prensa de que el Consejo de Ministros decidió establecer un toque de queda completo en el país desde el domingo por un periodo de 20 días. La decisión se tomó después de que el Ministerio de Salud kuwaití registrara 641 nuevos casos y 3 decesos en las últimas horas, elevando a 7.208 el número total de positivos y a 47 las muertes.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra , ha anunciado este viernes que el Gobierno ha tomado la decisión de extender el estado de emergencia por la crisis del coronavirus otras dos semanas más, hasta el 24 de mayo, para evitar una mayor propagación y tras registrar 1.627 muertos. Según datos del Ministerio de Sanidad, son 58.526 los casos confirmados de coronavirus en Perú, donde los daños provocados por la pandemia son, en palabras de Vizcarra, "incalculables".

En el día en que se supera la trágica cifra de 30.000 muertos por coronavirius en Italia (exactamente 30.201; de ellos, 243 fallecieron el viernes), un médico anima a los parientes de los fallecidos que no pudieron ser salvados para que acudan a los tribunales. Es sabido que en las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales, sobre todo de Bérgamo, Brescia y Cremona, en la región de Lombardía, los médicos tuvieron que elegir a quién salvar y a quién «condenar». Ahora aporta nuevos datos, el doctor Mario Riccio, 61 años, jefe de Anestesiología y Reanimación del hospital de Casalmaggiore en la provincia de Cremona: «De cada tres pacientes que necesitaban ser intubados, teníamos que descartar a uno», declara al diario la República. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

"Es fundamental que entre todos consigamos que los sanitarios no vuelvan a estar en una situación similar. Al margen del descanso que les puedan dar las administraciones o el apoyo que reciban de toda la sociedad, está en nuestra mano no volver a ponerles en una situación así", dice Simón. Termina la rueda de prensa.

"No hay que hacer test indiscriminados a todo el mundo, sino en base a la estrategia de diagnóstico que fue acordada por todas las comunidades autónomas. Y sirve para todos los colecticos. Hay que testar a las personas que estén contagiadas, tengan sintomatología o formen parte del círculo cercano", explica Illa.

Simón, sobre Yolanda Fuentes: "No debo meterme en las decisiones que toma una comunidad. Solo puedo decir que trabajé con Yolanda en la crisis del ébola y son situaciones que unen mucho porque se está bajo mucho estrés. Ella es una gran persona y le tengo una gran estima".

Sobre el reparto de mascarillas de la Comunidad de Madrid: "Las mascarillas FPP2 están hechas para proteger del contagio y está indicadas principalmente para personas sanas. Quienes tienen sintomatología deberían usar una quirúrjica. Me parece una buena medida, vamos entendiendo que las mascarillas son importantes para no dar un paso atrás y sabemos que en el transporter público son obligatorias".

"Las limitaciones en las franjas horarias rigen para las actividades permitidas para cada franja horaria. Por otro lado, el estado de alarma es el recurso que nos permite limitar la circulación, que se ha demostrado y así lo seguimos creyendo, es necesario", dice Illa.

Simón: "Los estudio de seroprevalencia nos permiten saber qué ha pasado en España y conocoer cuántos casos reales ha habido. No va a ser exacto pero sí con mucha proximidad. Vamos a saber la incidencia en cada territorio y podríamos pensar que esa inmunidad adquirida podría ayudar para futuros brotes. Estos estudios hay que cruzarlos con los datos concretos, en residencias de mayores, en sanitarios... Estos cribados nos permiten saber a qué nivel de exposición han estado y cuál es el impacto del coronavirus en ellos".

Illa: "No sabemos hasta qué fecha Madrid estará en la fase 0, dependerá de la evolución de la epidemia en este territorio y cómo se desarrolla la preparación que está haciendo, que va a buen ritmo, en nuestra opinión".

"El municipio de Madrid y Barcelona tienen muchas similitudes. Cataluña y Madrid han concentrado la mayoría de casoss, concentrándose en el municipio de Madrid y en la provincia de Barcelona, llegando a estar ambas en una situación bastante crítica. No podemos permitir que se vuelva a repetir y cuando sus datos permitan valorar que pasen de fase, así se hará", dice Simón.

"Se ha concedido un margen de dos horas para adaptar cada franja teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas", explica Illa.

Illa: "Vamos a intentar hacer los anuncios lo antes posible y esta semana hemos tenido que hacer 19 reuniones y estudiar las propuestas enviadas que son la base de las decisiones tomadas. No hemos podido comunicarlo antes, vamos a intentar ajustar los tiempos de ahora en adelante".

Illa: "La movilidad está permitida dentro de la unidad territorial y ha de contenerse en ella. Prácticamente todas las comunidades han defendido que sea la provincia o la isla. Es importante, porque en caso de que hubiera un rebrote, queda encerrado en ese territorio".

"Hemos considerado que Madrid no estaba en condiciones de pasar a la siguiente fase y no sé si lo estará el fin de semana que viene, tendremos que verlo. Hemos mantenido varias reuniones con ellos: aye ra última hora nos mandaron su propuesta y hoy les hemos explicado nuestros motivos por los que consideramos que no están en condiciones de avanzar de fase. Están haciendo un buen trabajo en la detección precoz", dice Illa.

Illa: "Los territorios que no han progresado de fase pueden entregar el próximo lunes su nueva propuesta para que progresen al comienzo de la siguiente semana, es decir, el lunes 18. Por otro lado, para avanzar de fase en fase, lo recomendable y prudente es esperar 14 días para ver los efectos de estas medidas en estas unidades territoriales".

"Es importante seguir manteniendo las franjas, aunque hemos dado la posibilidad de adaptar estas franjas horarias a las condiciones climatológicas de cada territorio", explica Illa.

"En cuanto a Madrid, han pesado los criterios antes explicados. Hemos considerado que el territorio debe afronar con mayores garantías el acceso a la fase 1", dice Illa.

Sobre cuándo se hará la siguiente evaluación, Illa: "Según tenemos establecido, el próximo lunes los territorios pueden entregar sus propuestas otra vez. Quienes han pasado a la fase 1 deberían esperar 15 días, pero quienes están en fase 0 pueden optar a fase 1".

Illa: "Esto no es una carrera y hay que tomar las decisiones correctas en base a la cogobernanza y a la cautela. En los responsables autonómicos he visto ganas d eprogresar, pero tamibién prudencia. Es normal que se hagan propuestas, pero hemos tomado decisiones complejas que tienen matices".

Territorios que pasan a la Fase 1: "Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, Islas Baleares (ya estaba Formentera), Canarias (ya estaban en la fase 1 Hierro, La Gomera y La Graciosa), Ceuta y Melilla". Territorios que no pasan : "Ninguna provincia entera de Castilla y León, pero sí 26 zonas básicas de salud. Cataluña tampoco pasa, pero sí lo hacen tres zonas básicas de salud. En Castilla La Mancha se proponen pasar Guadalajara y Cuenca. Madrid se queda en la fase 0. Valencia no pasaa la fase 1, pero por la buena evolución saniaria sí pasan 10 zonas básicas de salud. En Andalucía pasan Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva. Málaga y Granada se quedan en la fase 0".

"No llegar a la excelencia en uno de los criterios se puede compensar con una nota mejor en otro de ellos, por lo que hay criterios cualitativos y otros cuantitativos", explica Simón.

Simón: "Luego tenemos criterios de gravedad como el número de pacientes hospitalizados en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación en los hospitales, el número de pacientes en las UCI, el número de fallecidos en los últimos 7 días y la letalidad observada en este tiempo".

Simón, sobre los criterios: "El número de camas de críticos por cada 10.000 habitantes y el número de camas de pacientes agudos por cada 10.000 habitantes. Se pueden tener esas camas o tener accesos a ellas en un momento dado. Todas los territorios aprobados cumplen estos criterios. Luego valoramos cómo ha ido valorando la función de contagios a lo largo del tiempo. También tenemos en cuenta los PCR, la incidencia acumualda en los últimos 7 y 14 días, así como la cifra de casos sospechosos en la última semana, los PCR realizados y el número de positivos".

Toma la palabra Fernando Simón: "Estas decisiones nunca son fáciles y son producto de un trabajo muy intenso por parte de todos. Se han establecido conversaciones muy fluidas entre todos que nos ha llevado a elaborar una propuesta para aquellos territorios que pueden pasar a la fase 1".

"En la fase 1 se permiten las reuniones de un máximo de 10 persoans y la apertura de los comercios con restricciones de aforo, también de bibliotecas y museos. También de hoteles y de establecimientos turísticos siempre que las zonas comunes permanezcan cerradas", dice Illa. "Se permite a las comunidades adaptar las franjas horarias teniendo en cuenta la climatología de cada lugar", añade.

Illa: "Estamos en una etapa de desescalada basada en la cogobernanza con las comunidades. Otro pilar importante es la prudencia, que es esencial. Hemos conseguido controlar la epidemia y lo normal sería que consolidemos ese control. En estas semanas hemos recibido las propuestas para ir desescalando sus territorios y se ha procedido a analizar cada una de sus propuestas. Hemos tomado unas decisiones conjuntas en base a qué territorios están en condiciones de pasar a la fase 1. Un 51 % de los españoles vive en territorios que están en condiciones de pasar a la fase 1".

"En esta nueva etapa es más necesaria que nunca la disciplina social: la distancia de seguridad, la higiene de manos y el uso de mascarilla obligatoria en el transporte público", empieza Illa.

Comienza la comparecencia de prensa del ministro de Sanidad, Salvaodr Illa , y del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Los españoles no han fallado este viernes a su cita diaria para agradecer con sus aplausos la labor de los profesionales de servicios básicos pese a que desde que se permiten las salidas para paseos y ejercicio cada vez son menos los que se asoman a sus balcones y ventanas. Cuando se cumplen 56 días desde que comenzó esta iniciativa, el homenaje a quienes han garantizado durante el confinamiento el funcionamiento de los servicios básico se ha mantenido en la rutina de los españoles, aunque con diferentes etapas.

La comparecencia en rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa , en un principio prevista para las 18.15 horas y retrasada después a las 19.45 horas , aún no ha empezado. Se prevé que empiece en breves minutos.

Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu i Aran pasan a la fase 1 del plan de desescalada . El Ministerio de Sanidad ha aceptado la propuesta de la Generalitat, por lo que el próximo lunes pasarían a la fase 1 esas tres regiones sanitarias.

Las autoridades francesas han anunciado que se han producido 243 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de decesos por Covid-19 a 26.230.

Un niño de cinco años falleció este jueves en Nueva York "por complicaciones relacionadas con el COVID-19", anunció este viernes el gobernador Andrew Cuomo , que indicó que se trata del primer menor que muere en el estado como consecuencia del nuevo coronavirus. Cuomo agregó que, hasta el momento, se han registrado 73 casos similares, de niños afectados por el virus, y que se está estudiando el fallecimiento de otros menores, por si también estuvieran vinculados a la pandemia.

La rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, se retrasa hasta las 19.45 horas. Podrán seguirla en directo en ABC .

La Comisión Europea ha pedido este viernes prorrogar hasta el 15 de junio el cierre temporal de la frontera exterior de la Unión Europea que los países del espacio Schengen acordaron en marzo para tratar de contener la propagación del coronavirus. La gestión de las fronteras es una competencia exclusiva de los Estados y por ello Bruselas apela a una acción coordinada para ampliar el plazo de la suspensión temporal de entrada a suelo europeo, algo que se da por hecho que cumplirán los Estados miembro antes de que expire el veto actual el 15 de mayo.

Rusia , país que se acerca peligrosamente a los 200.000 casos de coronavirus, ha apostado por la precaución máxima ante la pandemia en su territorio y, mientras que las principales capitales de Europa empiezan a salir del confinamiento, Moscú aparca la desescalada hasta junio. El ministro de Sanidad, Mijaíl Murashko , destacó hoy que se ha estabilizado la hospitalización de pacientes con CovidD-19, pero admitió que es "prematuro" hablar de que Rusia ya haya alcanzado la "meseta" en la propagación del virus. Con los 10.699 contagios que registró en las últimas 24 horas, ya son 187.859 los casos de coronavirus en Rusia, a lo que hay que sumar 1.723 muertos.

Las multas por incumplir las restricciones de movimiento del estado de alarma por la pandemia de coronavirus se mantienen en torno a 15.000 diarias y se acercan ya a las 900.000 desde que se ordenó el confinamiento general de la población el pasado 14 de marzo. El máximo de actas se tramitaron durante la llamada 'hibernación' de la economía y la Semana Santa, cuando llegaron a superar las 25.000 por jornada. Según los datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press, hasta el 7 de mayo se han tramitado ya 869.537 propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', y se han practicado un total de 7.556 detenciones por todos los cuerpos policiales, incluyendo autonómicos y locales.

La Comunidad de Madrid pedirá la semana que viene pasar el 18 de mayo a la fase 1 de la desescalada después de que el Ministerio de Sanidad haya denegado su solicitud para hacerlo el próximo lunes, día 11, han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional. El Ejecutivo madrileño confía en que entonces la región logre el visto bueno de Sanidad para pasar a la fase 1, en la que es posible ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia, entre otras actividades.

El Atlético de Madrid reanudará este sábado los entrenamientos tars el parón provocado por el Covid-19, pero lo tendrá que hacer sin el brasileño Renan Lodi porque, según ha avanzado Globoesporte , el lateral izquierdo ha dado positivo en los tests que se le han realizado. a la plantilla rojiblanca.

No hay evidencias científicas de que los usuarios de lentes de contacto corran mayor riesgo de contraer el coronavirus, pero gran parte de los expertos en oftalmología aconsejan sustituirlas por gafas o al menos emplear lentillas desechables. La preocupación por el uso de lentillas durante la crisis sanitaria del Covid-19 ha aumentado a medida que se propagaba un virus sobre el que todos conocen que puede contagiarse a través del contacto con los ojos, pero no hay consenso entre los médicos sobre si debe evitarse el empleo de lentes de contacto mientras dure la pandemia.

Las autoridades de Pakistán han confirmado este viernes que el país ha registrado su máximo diario de casos de coronavirus, con 1.764, y que se ha superado así el umbral de 25.000 contagios , un día después de que el Gobierno anunciara que relajará desde el sábado el confinamiento pese no haber alcanzado el pico de la pandemia. El organismo 'ad hoc' que sigue la pandemia ha señalado que la cifra total de contagiados es de 25.873 y ha agregado que el número de fallecidos ha superado ya la barrera de los 600.

Las autoridades de Corea del Sur han informado este viernes de que se ha registrado un nuevo foco de infección de coronavirus en los clubes nocturnos y bares de Seúl , la capital, un día después de que el Gobierno declarara que la pandemia se encuentra bajo control. Las alarmas han sonado después de que las autoridades sanitarias constataran una quincena de nuevos casos , tres de ellos en extranjeros, que estarían relacionados con un paciente que visitó el fin de semana varios bares y clubes de Itaewon, una concurrida zona de la ciudad, según informaciones de la agencia local Yonhap.

El estado de Nueva York ha registrado 216 nuevas muertes por coronavirus , según ha anunciado este viernes su gobernador, Andrew Cuomo . Este dato supone un leve descenso del número de fallecidos diarios, pues ayer Nueva York registró 231 decesos .

Dice un mensaje que está circulando en móviles y redes sociales que uno de los primeros médicos chinos que alertaron del peligro del nuevo coronavirus, Li Wenliang , descubrió que el café podía ser beneficioso frente al patógeno que terminaría con su vida poco tiempo después. Pero no hay pruebas de que esta bebida, ni ninguna otra, proteja al organismo frente a la Covid-19. Ni de que Li investigara tal cosa. Lea la noticia.

Reino Unido ha registrado 626 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 31.241, según informó el Gobierno británico. En una rueda de prensa, el ministro de Medioambiente, George Eustice, precisó que estos decesos corresponden a casos de Covid-19 confirmados por test, si bien otras cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) indican que el número total de muertes atribuidas al virus podría superar las 36.000. En total, desde que comenzó la pandemia el país ha registrad o 211.364, 4.649 más que ayer.

Chile ha sumado en el último día casi 1.400 nuevos casos , la gran mayoría en la capital, lo que eleva ya casi a 26.000 el total de contagiados , mientras que suma hasta el momento 294 fallecidos , según el último balance ofrecido por las autoridades. Según la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza , en la última jornada se registraron 1.391 casos nuevos. Con ello, son ya 25.972 los casos confirmados en el país, si bien 12.160 pacientes se han recuperado de la Covid-19. Por otra parte, Daza ha precisado que hasta las 21.00 horas del jueves fallecieron otras nueve personas , cinco de ellas en Santiago, lo que eleva el balance de víctimas mortales a 294.

Italia ha sumado 243 nuevas muertes por coronavirus , lo que eleva el total de víctimas mortales en el país a 30.201 , según ha anunciado este viernes Protección Civil. Italia se convierte así, tras Reino Unido, en el segundo país europeo en superar los 30.000 muertos por Covid-19. El número de contagios en las últimas 24 horas es de 1.327 , siendo ya 217.185 contagios confirmados desde el comienzo de la pandemia.

Las autoridades jordanas han confirmado este viernes un total de ocho nuevos contagios por coronavirus en el norte del país tras casi una semana sin detectar casos, según un balance del Ministerio de Salud, que identifica como nuevo foco de la infección a la localidad de Mafraq , ahora bajo cuarentena y próxima al campo de refugiados sirio de Zaatari , el más grande del mundo. En total se han registrado un total de 22 casos en esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre. A diez kilómetros al este se encuentra el campamento de Zaatari, donde viven casi 77.000 refugiados que huyen de la guerra de Siria, un 20 por ciento de ellos menores de cinco años, según estimaciones de Naciones Unidas.

Un ayudante del vicepresidente del Gobierno de Estados Unidos, Mike Pence , segundo del presidente Donald Trump, ha dado positivo en su test por coronavirus, según ha anunciado la Casa Blanca. Precisamente ayer se difundió que tanto Pence como Trump habían dado negativo en sus respectivas pruebas.

A las 18.15 horas está previsto que comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para anunciar qué comunidades autónomas y qué provincias pasarán a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido preguntado por este tema en numerosas ocasiones. El miércoles se limitó a decir que eran once profesionales, pero eludió dar nombres o cargos para evitar, según él, la «presión» que podrían sufrir por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular. Sin embargo, la Ley General de Salud Pública obliga a desvelar esos nombres. En el artículo 11 se indica que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente»

El Grupo Lufthansa ha anunciado este viernes que a partir del próximo mes de junio las compañías Lufthansa, Eurowings y Swiss volarán a más destinos, tanto dentro de Alemania como en el resto de Europa. Uno de esos nuevos destinos será Mallorca . En total, serán 106 destinos los que estarán reactivados. La próxima semana, se darán a conocer detalles concretos de los horarios.

El Ministerio de Sanidad ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional. La Comunidad de Madrid presentó la documentación para pasar a la fase 1 este jueves por la noche tras conocerse la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes , que tuvo lugar un día después de que el Gobierno regional decidiera hacer esta petición al Ministerio de Sanidad. En la documentación alegaban que desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados en la Comunidad de Madrid y de un 64 % en el de ingresados en UCI.

El Museo Guggenheim Bilbao reabrirá de nuevo sus puertas al público el 1 de junio , tras acordar ayer las instituciones vascas recuperar la actividad cultural en Euskadi para esa fecha. Portavoces de este centro museístico han informado a EFE de que, por el momento, no se tiene previsto realizar ningún acto especial con motivo de la reapertura y que las condiciones de seguridad sanitaria y personal de los visitantes se adoptarán conforme a las recomendacion

Biólogos ambientales de la Universidad de Stirling (Reino Unido) han advertido de que la posible propagación del Covid-19 a través de las aguas residuales "no debe ser descuidada" en la batalla para proteger la salud humana. La respuesta a la pandemia mundial se ha centrado en la prevención de la transmisión de persona a persona, sin embargo, los expertos creen ahora que el virus también podría propagarse en las aguas residuales.

«De no ser por vosotros esto hubiera sido una catástrofe». Así de contundente se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , en su visita al equipo al Parque de Bomberos de Las Rozas . A estos valientes, aunque renieguen una y otra vez de adjetivos como ese, les tocó una difícil tarea, no solo porque nunca lo habían hecho sino por sus implicaciones emocionales: el traslado de cadáveres de desde las residencias hasta la morgue. Lea la noticia.

Barcelona ha reabierto este viernes sus playas, cerradas desde el 16 de marzo a causa del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, sin que se haya producido "ninguna incidencia remarcable", según han indicado fuentes municipales. Los ciudadanos mayores de 14 años han podido disfrutar de la playa entre las seis y las diez de la mañana y, "en general, se ha hecho un buen uso y se han mantenido las distancias de seguridad", asegura el consistorio.

El Fondo COVID-19 , lanzado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) el pasado 19 de marzo para financiar proyectos de investigación en torno al nuevo coronavirus, ha alcanzado la cifra de los 85 proyectos aprobados . Muchos de estos proyectos ya estaban en marcha dentro de diferentes entornos clínicos y centros de investigación. Con la aprobación de más de 60 proyectos durante la semana pasada, que se unen a los 18 que ya se habían aprobado, más los cinco aprobados esta semana, son ya 85 los que se han financiado en el último mes y medio, tal y como señaló este jueves el ministro de Ciencia, Pedro Duque.

A falta de los resultados totales de primera y Segunda, la Liga ha detectado cinco positivos por Covid-19 en la primera ronda de test realizados a todos los clubes de Primera y Segunda División entre el martes y el miércoles, controles que alcanzaron a 1.000 profesionales del fútbol. Los equipos van volviendo poco a poco a los entrenamientos.

El nuevo coronavirus puede persistir en el semen de los hombres incluso después de que hayan comenzado a recuperarse, un hallazgo que aumenta la posibilidad de que el virus se transmita sexualmente, asegura un estudio publicado en «JAMA Network Open» . Una vez que el coronavirus llamado SARS-CoV-2 ingresa en el cuerpo humano, parece llegar a sitios mucho más allá de los pulmones: se ha encontrado en los riñones, el corazón, el hígado y el tracto gastrointestinal. Y ahora, los investigadores han detectado el virus en el semen. Sin embargo, estos hallazgos, no significan necesariamente que el virus puede transmitirse sexualmente a través del contacto con semen.

Sus Majestades los Reyes han celebrado este viernes una videoconferencia con el sector ganadero y lácteo, en la que los responsables de Central Lechera Asturiana han garantizado la recogida del cien por cien de la leche a sus socios ganaderos y el empleo de sus trabajadores. Lea la noticia.

Boris Johnson ha sido claro con sus ministros: procederá con «máxima precaución», con solo cambios «modestos e incrementales» durante este mes, a las restricciones impuestas a la población para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que podrían extenderse como mínimo hasta junio. Así lo ha revelado el periódico «The Times», citando a una fuente del gobierno que aclaró que en las próximas fases del desconfinamiento, que serán comunicadas a la ciudadanía por el primer ministro el próximo domingo, se tomarán solo «pequeños pasos» y únicamente cuando esté claro que es seguro hacerlo. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

Para evitar posibles engaños y a fin de saber qué productos cumplen con las mejores características, el listado de antisépticos de piel sana que han demostrado eficacia viricida incluye varios aspectos: el responsable de la puesta en el mercado de cada producto, la marca bajo la que se comercializa y el porcentaje de etanol o sustancia activa con el que cuenta. Puede consultar el mismo en este enlace.

Un cargamento con dos millones de mascarillas FPP2 adquiridas en China por la Comunidad de Madrid, hann llegado este viernes al aeropuerto madrileño de Barajas, y serán distribuidas a 3.000 farmacias para que la ciudadanía madrileña pueda recogerlas a partir del lunes próximo. La Comunidad ha informado en una nota de prensa de que se trata el primer lote de 14 millones de mascarillas que ha adquirido, y que espera que en los próximos días lleguen otros tres vuelos procedentes de china hasta completar los primeros 7 millones de mascarillas.

Aragón aún tiene 69 residencias de ancianos infectadas con coronavirus. Son el 70% de las que se vieron afectadas por la pandemia. Según informó este viernes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en Aragón han sufrido brotes de Covid-19 un total de 101 geriátricos, de los que 32 ya se han librado del coronavirus tras erradicar esas cadenas de infección que se habían declarado en esos centros.

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado que los bares que dispongan de terraza puedan extender las mesas y las sillas hasta las bandas de estacionamiento para poder garantizar la distancia de seguridad entre los clientes y mantener el máximo aforo posible. Esta distribución, según ha indicado la vicealcaldesa , Begoña Villacís , al término de la comisión técnica de terrazas, se hará en coordinación con el área de Medio Ambiente y Movilidad.

El desempleo en Estados Unidos se disparó en abril 10,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 14,7 %, como consecuencia de la oleada despidos a raíz de la pandemia del coronavirus, informó este viernes el Departamento de Trabajo. El paro ha pasado en el país del 4,4 % registrado en marzo al 14,7 % en el mes siguiente, el mayor incremento de este indicador hasta la fecha.

El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE), Luis Alberto Calvo, ha afirmado que la investigación científica no ha demostrado que mascotas como los gatos transmitan el coronavirus a los humanos. Así lo ha señalado en declaraciones a Efeagro, tras conocerse el primer caso de una mascota (un gato) infectado por COVID-19 en España, el sexto en todo el mundo, aunque el animal ya falleció y padecía previamente una enfermedad cardíaca.

El plan elaborado por los hosteleros sobre el proceso de desescalada en el sector incluye entre sus propuestas hacer tests rápidos de COVID-19 a los clientes en la entrada de los locales como forma de dar seguridad al consumidor y conseguir así una recuperación de la actividad más rápida. Así figura en el documento enviado este viernes al Gobierno, que también incluye medidas como hacer cuestionarios epidemiológicos a los clientes para saber si tienen síntomas o tomar la temperatura antes de dejarles acceder al establecimiento.

Andalucía acumula, desde que se decretó el estado de alarma, un total de 146.262 propuestas de denuncias y 1.197 detenidos por parte de los cuerpos de seguridad, que han constatado un aumento en los últimos días de los incumplimientos por hacer deporte en grupo, incumplir horarios o reuniones de jóvenes. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha pedido este viernes a los miembros del Comité de Coordinación de Seguridad que extremen la vigilancia y «la pedagogía» en los horarios en los que se puede salir a pasear y a hacer deporte para que se cumplan las normas de distanciamiento.

Los italianos duermen mal, con pesadillas, por el coronavirus, pero se han dado el atracón a base de pasta y platos con muchas calorías, regados con vino o cerveza, lo que ha hecho que engorden una media de 2 kilos. Otra consecuencia evidente del ansia causada por Covid-19 es que, al contrario de lo que se esperaba, no habrá baby boom. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma. Lea la noticia completa aquí.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha confirmado hoy que el nuevo coronavirus causante de la enfermedad Covid-19 no es un producto de laboratorio sino una zoonosis vírica originada en murciélagos, frecuentemente receptores de este tipo de virus, y luego transmitida, a través de otros mamíferos, al ser humano. Lea la noticia aquí.

Un grupo de reconocidos líderes sociales de diferentes ámbitos de la vida pública española participan en una iniciativa solidaria de apoyo las acciones que Cáritas ha puesto en marcha en todo el país para atender las necesidades más urgentes de las personas y familias más vulnerables ante el impacto del coronavirus. Los nombres de los participantes en esta iniciativa solidaria son Ainhoa Arteta, Santiago Cañizares, Vicente Del Bosque, Ángel Expósito, Anne Igartiburu, Silvia Jato, Marta Jaumandreu, Josetxo ('Masterchef Junior'), Cisco García, Diego García, Laura ('El Sueño de Vicky'), Carlos Latre, Toni Nadal, Javi Nieves, Sonsoles Ónega, Fran Rivera, Inma Shara, Carlos Sobera e Irene Villa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado un 39% de incremento de conductores de coches, motos y furgonetas que circulan con exceso de velocidad durante el estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la expansión del Covid-19. Tráfico aportó este dato este viernes a partir de un estudio sobre una muestra de 170 lugares de control (radares fijos y de tramo), que analizan la velocidad a la que circulan los vehículos desde que entró en vigor el estado de alarma en comparación con los mismos días del año anterior.

La Comisión Europea repartirá en los próximos días 1,5 millones de mascarillas entre los trabajadores sanitarios de 17 Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, el primer lote de un paquete de diez millones de máscaras, informó el Ejecutivo comunitario este viernes. Esta entrega de mascarillas es parte de una nueva compra financiada por la Comisión a través del Instrumento de Apoyo de Emergencia con el objetivo de dar apoyo directo a los Estados miembros en la mitigación de las consecuencias inmediatas de la pandemia de coronavirus y anticipar las necesidades relacionadas con la salida y la recuperación.

Dos comunidades, Cataluña, con 543, y Madrid, con 148, aglutinan la mitad de nuevos positivos; por detrás, está Castilla y León con 91. Se trata de los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad en los que en total ha habido un aumento de fallecidos en las últimas 24 horas y también de nuevos contagios.

La cifra de usuarios de residencias y viviendas tuteladas que han fallecido en la comunidad de Castilla y León asciende a 1.375, de las cuales 12 han muerto en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento inferior al uno por ciento, concretamente, del 0,8 por ciento respecto a este pasado jueves.

A pesar de que África es uno de los continentes menos afectados, hasta el momento, por el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisa que si las medidas de contención fallan podría haber más de 40 millones de infectados en el primer año de brote y alrededor de 190.000 personas podrían perder la vida por el virus SARS-CoV-2. Lea la noicia aquí.

El Ayuntamiento de Palencia suspenderá el cobro de las tasas que pagan los hosteleros por sus terrazas durante todo el año 2020 y flexibilizará al máximo el espacio que ocupan en la vía pública permitiendo, de forma excepcional, la instalación de terrazas en plazas de aparcamiento o en la calzada a los locales que no disponen de ella.

Simón ha destacado que «la mayor parte de las comunidades autónomas están realizando pruebas de cribado para los profesionales sanitarios». Finaliza la rueda de prensa.

«La movilidad en las fases se va a restringir a la zona territorial que pasa de fase. Si es una provincia, la movilidad será posible en el marco de esa provincia, si es un área territorial, la movilidad se verá reducida a ese área. En cando a las franjas es posible que en la fase 1, en principio habrá alguna variabilidad pero se van a mantener. En breve se tendrá una decisión final. El problema de las franjas es que están pensadas para evitar las relaciones entr grupos vulnerables y posible sinfectados». Sobre si solo se podrá ir a las terrazas en la franja autorizada para su grupo de edad, Simón señala que «en principio se podrá ir mientras estén abiertas las terraza».

Simón ha ecordado que «hay que estar al menos dos semanas en una fase para pasar a la siguiente», aunque puede haber cierta flexibilidad. «Se tendrán que ir evaluando las solicitudes».

Sobre la picaresca de algunas personas durante la fase 0, el director del CCAES indica que «tenemos que tener mucho cuidado». «Toda la población debe entender que después de lo que hemos pasado no podemos permitir que unos pocos lo tiren por tierra. Somos un país con una vida social más intensa que en otros países y a veces nos cuesta cumplir con algunas normas en las que se busca un distanciamiento físico. Tenemos que mantenerlo durante un tiempo más».

En cuanto las debilidades y fortalezas de las comunidades, Simón señala que «han sufrido epidemias completamente diferentes». «No se han reforzado de la misma manera aunque ahora se pidan unas condiciones mínimas básicas. En general están bien preparadas pero hay zonas con un músculo mayor que otras. En general no hay grandes debilidades y es difícil identificar debilidades comunes», ha destacado.

El director del CCAES señala que el informe en el que se pide pasar de fase, lo envía la comunidad autónoma. «La evolución de la epidemia son los parámetros clave para evaluar la situación»

Fernando Simón, director de Cordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha señalado que pese al aumento de muertes y contagios de hoy, «observamos unas tendencias equialentes pero debemos empezar a ser un poco más finos en los anáilisis. De todos los casos, algo más de la mitad los han notificado dos comunidades autónomas, hay una disparidad importante y es necesario analizarlo cuidadosamente».

Ya son 222.857 las personas que han dado positivo en las pruebas PCR y 26.299 han perdido la vida por el coronavirus. Por otra parte, el número de personas que han dado positivo en algún tipo de test ()PCR y de anticuerpos) son 260.117.

En cuanto a los positivos también hay un repunte, ya que se registraron 1.095 positivos por pruebas PCR, unos 300 más que ayer, cuando eran 754 los nuevos contagiados detectados.

España registra un aumento en el número de nuevas muertes por coronavirus. Sanidad ha notificado hoy 229, frente a las 213 de ayer.

Varios deportistas españoles que participaron entre el 18 y el 27 de octubre en los Juegos Mundiales Militares de la ciudad china de Wuhan enfermaron con síntomas similares a la COVID-19 durante o después de ese evento deportivo, han explicado a Efe varias fuentes castrenses. Al menos dos uniformados padecieron síntomas de gripe compatibles con el nuevo coronavirus durante su estancia en Wuhan y al menos otros dos mostraron dolencias nada más llegar a su destino en España, según el relato de fuentes directas e indirectas que han hablado bajo la condición de respetar su anonimato.

El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, y su homóloga española, Arancha González Laya, acordaron este viernes la cooperación entre sus países en la lucha contra el coronavirus y el desarrollo de fármacos para la COVID-19. «Los dos ministros se mostraron de acuerdo en la importancia de compartir información, las lecciones aprendidas y el conocimiento de cada país sobre la respuesta a la infección del nuevo coronavirus, y en cooperar en el desarrollo de medicamentos terapéuticos», según un comunicado difundido por la Cancillería japonesa.

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP), ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez conocer la identidad de los expertos que están tomando las decisiones sobre las fases de desescalada por el coronavirus. En una entrevista en Onda Cero, recogida por EP, Pastor ha pedido al Ejecutivo central «transparencia» para saber «de verdad por qué se toman las decisiones» sobre la desescalada. «No es bueno que no se sepan los nombres de los expertos. En España hay una ley de salud pública que dice en uno de sus artículos que toda participación de expertos, asesores y recomendaciones tienen que ser conocidos por los ciudadanos. Lo dice la ley», ha insistido. Lea la noticia aquí.

El «reto» de las UCI frente a nuevos rebrotes del Covid-19 es la creación de un sistema organizativo que atienda «separadamente» a los pacientes infectados de los que no, así como a los pendientes de diagnóstico. Así lo defendió el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Ricard Ferrer, en un seminario sobre ‘Organización de las UCI ante la pandemia por la Covid-19’, organizado con la colaboración de Pfizer y en el que precisó que este sistema de ‘doble circuito’ permitiría atender la actividad habitual de las unidades una vez comience la vuelta a la ‘nueva normalidad’.

Los centros residenciales de discapacitados intelectuales en Cataluña se han visto desbordados por la COVID-19, según han denunciado a Efe trabajadores y familiares de internos, una situación que la propia Generalitat ha reconocido que ha sido «compleja», si bien no ha tenido apenas visibilidad. En Cataluña existen hasta 8.112 plazas en residencias para discapacitados intelectuales en 367 centros, en los que en más de la mitad de los casos ha habido contagiados por coronavirus, si bien ni la administración ni el global de los centros, muchos privados o concertados, han facilitado datos concretos.

Investigadores del Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa) del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) han detectado el primer gato infectado por el nuevo coronavirus en España, y se convierte en el sexto caso en el mundo. El gato pertenecía a un núcleo familiar con diversas personas afectadas por Covid-19: «La cadena de transmisión del virus se produce de las personas a los gatos y estos son las víctimas colaterales de la enfermedad en los humanos», ha dicho el investigador del Irta-Cresa Joaquim Segalés.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en Rusia en las últimas 24 horas más de 10.000 casos, lo que eleva el balance de más de 187.000 personas contagiadas y 1.275 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 10.699 nuevos casos de infección por coronavirus en 83 regiones, incluidos 5.232 casos sin síntomas clínicos», ha explicado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Un grupo de 18 investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) trabaja desde hace semanas en un nuevo proyecto que trata de identificar factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener más posibilidades de infección grave en el caso de padecer Covid-19.

El 70% de los cántabros considera que el miedo al contagio por COVID-19 es una realidad con la que convivimos y, aunque la percepción de alto riesgo se limita a un 23%, para el 50% de la población existe la sensación de temor o ansiedad al salir de casa. Estos son algunos datos preliminares que se desprenden de un proyecto de investigación realizado a nivel nacional sobre la percepción de riesgo de contagio por COVID-19 en nuestro entorno más cercano en el que ha participado la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo este viernes un llamamiento mundial para frenar y contrarrestar el discurso de odio que se ha extendido en paralelo a la expansión de la pandemia de la COVID-19. «Debemos actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Por ello, hoy pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar el discurso del odio en todo el mundo«, dijo Guterres según Efe. Además, advirtió de que »la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo». Lea la noticia aquí.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, reivindicó este viernes la labor que viene realizando la Iglesia desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Durante su participación telemática en Nueva Economía Forum, el arzobispo de Barcelona aseguró que «la Iglesia ha estado confinada pero no parada» Lea la noticia aquí.

Las medidas de aislamiento social a causa de la pandemia del coronavirus pueden provocar trastornos psicológicos en la infancia, tales como la ansiedad o la depresión, según revela un estudio hecho público este viernes por Save the Children. La ONG ha entrevistado a más de 6.000 niños, niñas y familias en Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos y el Reino Unido para conocer cómo está afectando la crisis sanitaria a su estado emocional y psicológico y prácticamente uno de cada cuatro encuestados sufre ansiedad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este viernes que Euskadi cumple con los parámetros establecidos para pasar a la fase 1 de la desescadala a partir del lunes. Urkullu comparece en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para hacer un análisis actualizado de la situación de la pandemia de coronavirus en Euskadi.

El Gobierno se inclina por rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada, según han informado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo. Esa es la principal hipótesis que se mantiene tras recibir la documentación que trasladó ayer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Quince trabajadores de residencias públicas de la Comunidad de Madrid que utilizaron una partida de mascarillas defectuosas , detectadas hace dos semanas en geríatricos y en algún hospital madrileño, han dado positivo en coronavirus en las pruebas realizadas, según ha informado un portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Lea la noticia aquí.

El Gobierno anunciará entre este viernes y el sábado qué lugares pueden pasar de fase y relajar algo más su desconfinamiento. El Ejecutivo ha establecido una serie de medidas generales para la fase 1, si bien los acuerdos con las comunidades autónomas pueden incluir especificidades territoriales en la desescalada.

El Partido Popular denunciará al Gobierno ante la Fiscalía por «haber suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios» poniendo en «peligro su salud» durante la crisis del coronavirus, según ha anunciado el secretario general de la formación, Teodoro García Egea. El dirigente del PP ha señalado que la compara de material en la crisis del Covid-19 «ha sido un auténtico desastre» y ha subrayado que por eso su partido toma «hoy» esta «decisión importante» de instar a la Fiscalía a que investigue si «esta compra de material ha podido ser objeto de algún tipo de desviación».

La teoría de que la transmisión de coronavirus remitirá o desaparecerá con la llegada de las altas temperaturas ha sido desmentida por un estudio canadiense dado a conocer este viernes y que reafirma que lo único demostrado es que medidas como el distanciamiento físico sí funcionan. Según el estudio realizado por Jüni y su equipo, y que aparece publicado hoy en la revista Canadian Medical Association Journal (CMAJ), la realidad es que tras estudiar lo sucedido en 144 regiones del mundo que sumaban más de 375.000 casos de COVID-19 hasta el 27 de marzo, los datos avalan que las altas temperaturas no afectan a la transmisión y propagación de la enfermedad. Lea la noticia aquí.

El 95,8 % de las personas que viven en residencias en Baleares no tiene COVID-19, según datos del Círculo empresarial de Atención a las Personas, CEAPS. La entidad señala en un comunicado este viernes que el dato corresponde a 61 centros, que en total cuentan con 5.110 plazas, y ha habido casos de COVID-19 en 23 de los centros de las islas.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pretender «ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas» al pedir al Ejecutivo que la capital pase a la Fase 1 del plan de desescalada. En una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, Iglesias ha asegurado que «no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión» de que hay dos territorios -como Madrid y Barcelona- donde es «razonable» que el ritmo de la desescalada «vaya con unos ritmos más lentos».

Ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia son algunas de las medidas de alivio que estarán permitidas en los territorios que entren el lunes en la fase 1 de la desescalada. El Gobierno anunciará entre este viernes y el sábado qué lugares pueden pasar de fase y relajar algo más su desconfinamiento.

China se ha mostrado favorable a la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) envíe una misión al país para esclarecer el origen del coronavirus, detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan. «China ha apoyado el trabajo de la OMS durante mucho tiempo y ha trabajado con ella de una manera abierta, responsable y transparente», ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Hua Chunying. «China está de acuerdo en concluir el origen del virus en un momento adecuado», ha agregado.

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 167.000 personas contagiadas y más de 7.200 muertos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Según el último balance, la pandemia del coronavirus ha dejado a 167.300 personas contagiadas y un total de 7.266 víctimas mortales en Alemania. El aumento de casos diarios asciende a 1.209, una cifra ligeramente inferior a los 1.284 positivos de la jornada anterior.

Patxi López, presidente de la Comisión para la reconstrucción del Congreso, ha señalado en une entrevista con Radio Nacional de España que el estado de alarma y el mando único han sido y son imprescindibles en esta pandemia». Refiriéndose a la desescalada, insistió en que «no es una competición, no podemos dejarnos llevar por la impaciencia», ya que «un mal paso puede hacernos retroceder a todos».

Los transportistas de mercancías por carretera han sido convocados a tocar sus bocinas durante tres minutos a las 12.00 horas de este viernes, 8 de mayo, con el fin de resaltar ante la sociedad su papel durante la crisis para garantizar el abastecimiento y los suministros, según informó la patronal CETM. El objetivo concreto de la iniciativa es «llamar la atención de la sociedad y de las administraciones para destacar el esfuerzo que los trabajadores del sector están realizando durante la crisis del coronavirus y el estado de alarma y remarcar que, sin su presencia, el suministro de alimentos, material sanitario y medicamentos en un momento tan crucial como este, sería inviable», detalla la asociación.

Mientras la mayoría de comunidades autónomas están dispuestas a dar el salto para iniciar su desescalada, el Ejército español se prepara para el peor de los escenarios: que la infección vuelva a poner al sistema sanitario contra las cuerdas. Si se cumplen las previsiones de los analistas militares, España padecerá dos oleadas más de esta pandemia y tardaremos entre un año y un año y medio más en alcanzar la normalidad. Lea la noticia aquí.

Madrid también amplía hoy las zonas por las que se puede pasear. El Ayuntamiento de Madrid abrirá a partir de este viernes los parques de los distritos, que son, tal y como ha indicado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, «los más pequeños», que servirán para «mantener garantías de distanciamiento social». «Esta Junta ha tomado la decisión de abrir los parques de los distritos, no todos los parques; solo los de los distritos que sirven de desahogo», ha indicado en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de la capital.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado este jueves un decreto por el que se levanta el cierre de las playas para el paseo y la actividad deportiva a partir de las 15.00 horas de mañana viernes. El decreto será de aplicación hasta que se mantengan las restricciones de uso de playas y zona de baño que lo motivan por el coronavirus. Los usos autorizados, con carácter exclusivo y excluyente, son los siguientes: paseo y actividad deportiva individual, ha informado el consistorio.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha enviado este viernes un «mensaje verbal» al presidente chino, Xi Jinping, para felicitarle por la gestión de la pandemia del coronavirus en China. Así lo ha trasladado la agencia de noticias norcoreana, KCNA, que ha especificado que Kim también ha agradecido a Xi el manejo de la Covid-19, «apreciando enormemente que aproveche la victoria en la guerra contra la epidemia sin precedentes y el control estratégico y táctico de toda la situación mientras lidera el Partido Comunista chino y al pueblo».

China se ha mostrado este jueves favorable a la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud envíe una misión al país para esclarecer el origen del coronavirus. «China ha apoyado el trabajo de la OMS durante mucho tiempo y ha trabajado con ella de una manera abierta, responsable y transparente», ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Hua Chunying. «China está de acuerdo en concluir el origen del virus en un momento adecuado», ha agregado.

La Organización Internacional para las Migraciones ha reiterado este jueves que miles de migrantes están varados «en todo el mundo» debido a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, lo que, en última instancia, también aumenta sus posibilidades de resultar contagiados.

El gobierno de Australia anunció este viernes que permitirá la reapertura de pequeñas cafeterías y restaurantes en la primera de las tres etapas establecidas en el plan para la reanudación económica paralizada por la pandemia de COVID-19. Los gobiernos regionales de los ocho estados y territorios que componen el país oceánico son los encargados de anunciar el calendario de las fases.

La teoría de que la transmisión de COVID-19 remitirá o desaparecerá con la llegada de las altas temperaturas ha sido desmentida por un estudio canadiense dado a conocer este viernes y que reafirma que lo único demostrado es que medidas como el distanciamiento físico sí funcionan. Para aquellos que todavía creen las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que en febrero afirmó que la COVID-19 desaparecería con la subida de las temperaturas, Peter Jüni, profesor de epidemiología y medicina de la Universidad de Toronto y principal autor del estudio, tiene un simple mensaje: de eso nada.

Un grupo de investigadores de Japón ha tenido éxito en confirmar el desarrollo de un anticuerpo que puede evitar nuevas infecciones del nuevo coronavirus, según informaron hoy medios locales. El equipo trabaja en la Universidad de Kitasato, en Tokio, en colaboración con la firma Kao y la firma emergente Epsilon Molecular Engineering. «Se tienen esperanzas de que los resultados de esta investigación puedan derivar en el desarrollo de agentes terapéuticos y de diagnóstico frente a las infecciones del nuevo coronavirus», dice la introducción del estudio. [Puedes seguir leyendo aquí]

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo este viernes un llamamiento mundial para frenar y contrarrestar el discurso de odio que se ha extendido en paralelo a la expansión de la pandemia de la COVID-19. "Debemos actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Por ello, hoy pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar el discurso del odio en todo el mundo", dijo Guterres después de advertir de que "la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo".

Los Gobiernos de China y de Corea del Sur donaron materiales de bioseguridad y recursos financieros al de Colombia para atender la pandemia de coronavirus que provoca el COVID-19, de la que ya hay 9.456 casos y 407 víctimas mortales, informaron este jueves fuentes oficiales. El embajador de China en Colombia, Lan Hu, entregó a la canciller Claudia Blum y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, materiales de bioseguridad, respiradores y pruebas diagnósticas para enfrentar el coronavirus.

China continuó hoy su tendencia en mínimos de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 con un nuevo caso y prolongó su racha sin muertes por la resultante COVID-19, informó la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias precisaron que el único contagio detectado en todo el país durante este jueves fue identificado en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza tanto con Rusia como con Corea del Norte.

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.254.740 casos confirmados de COVID-19 y la de 75.543 fallecidos con esta enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del viernes) es de 27.310 contagios más que hace 24 horas y de 2.448 nuevas muertes. En todo el país han superado la enfermedad al menos 195.036 personas, por lo que quedan activos algo menos de un millón de casos.

América se acercó este jueves a las 100.000 muertes por la pandemia del coronavirus, mientras gran parte del continente aguarda todavía el pico de contagios e intenta mantener sus planes graduales de reapertura económica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó hoy que en el mundo se registran ya más de 254.000 fallecidos con COVID-19 y que los casos confirmados se aproximan a los 3,7 millones.

Las personas muertas por la COVID-19 o con sospechas de padecer la enfermedad en Cataluña se elevan a 10.965, según los datos facilitados por las empresas funerarias a la Generalitat, con el fallecimiento de 134 nuevas víctimas en las últimas 24 horas. El departamento de Salud ha informado de que 3.228 personas han perdido la vida en una residencia, 142 en un centro sociosanitario, y 599 en sus casas, mientras el resto son personas fallecidas en hospitales o se trata de casos no clasificables por falta de información.

La Comunidad de Madrid ya ha presentado formalmente la documentación técnica de su propuesta para entrar la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno central ante el Covid-19, que se sustenta en una caída del 84 por ciento de hospitalizados y del 64 por ciento de los ingresados en UCI durante el pico de incidencia de la pandemia. Según ha informado el Ejecutivo regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como autoridad sanitaria del Gobierno regional, ha aportado el Informe de Madrid sobre las Capacidades Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición hacia una nueva normalidad. Dentro de ese informe, la Consejería de Sanidad ha explicado el descenso de todos los indicadores provocados por esta epidemia en la región, y especialmente el descenso mantenido en el último mes desde el pico de la crisis -registrado entre los días 31 de marzo y 1 de abril- de las hospitalizaciones en los centros sanitarios madrileños y de los ingresos en UCI. En concreto, la red de hospitales, tanto públicos como privados, ha registrado un descenso de un 84 por ciento en el número de personas hospitalizadas en planta y de un 64 por cientoen los ingresados en puestos de cuidados intensivos.