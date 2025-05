Coronavirus España en directo: 208.389 casos y 21.717 fallecidos, 435 más que ayer

5.45

Honduras registró este miércoles una nueva muerte por coronavirus, con la que subió a 47 los decesos, y totaliza 519 casos positivos tras confirmarse nueve contagios más, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De las 143 pruebas realizadas hoy, nueve dieron positivo por coronavirus, lo que eleva a 519 el número de contagios, afirmó el portavoz de Sinager, Francis Contreras, en cadena de radio y televisión.

5.45

Un hombre de 62 años de edad se convirtió este miércoles en el octavo fallecido por Covid-19 en El Salvador, que registra 237 casos, informó el ministro de Salud, Francisco Alabí. El funcionario señaló, sin entrar en detalles, que se trata de una persona que llegó al país desde Estados Unidos y que «recibió toda la atención médica y el esfuerzo del personal de primera línea».

5.40

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha insistido este miércoles en que China no informó del brote del coronavirus «de manera apropiada» a la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Creemos firmemente que el Partido Comunista chino no informó del brote del nuevo coronavirus de manera oportuna a la OMS», ha asegurado Pompeo en una rueda de prensa

4.48

Bolivia ha registrado este miércoles su récord de nuevos casos de coronavirus en un día al confirmar 63 en las últimas 24 horas, según ha informado el jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud boliviano, Virgilio Prieto. Así, el balance total de casos en la nación andina ha ascendido hasta los 672 positivos, mientras que las tres nuevas muertes registradas elevan el total de fallecimientos a 40.

4.47

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, indultará a partir del jueves a unos 3.000 presos vulnerables, que estén en riesgo mayor de contagio por la pandemia del Covid-19, anunció este miércoles su ministro de Justicia, Fernando Castañeda. El titular de Justicia explicó que la comisión de indultos calificará de oficio a los beneficiarios, sin necesidad de que sus familiares lo soliciten, al adelantar el decreto supremo que autoriza la medida.

4.30

Guatemala registró este miércoles la muerte de dos personas a causa del Covid-19 y sumó 10 fallecidos en total por la enfermedad, de la que ya se han contagiado 342 personas en el país, informó el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. En su habitual cadena nacional nocturna de radio y televisión, el gobernante precisó que los fallecidos fueron un hombre de 61 años y una mujer de 68, y que entre el final del martes y hoy se detectaron 26 nuevos casos de contagiados con el nuevo coronavirus tras realizarse 411 pruebas en el mismo período de tiempo.

3.40

Panamá sufrió 3 muertes más y llegó a 144 defunciones por el Covid-19, además de 171 nuevos casos que han elevado e 4.992 los contagios confirmados por este coronavirus, informaron este miércoles las autoridades sanitarias. En aislamiento domiciliario están 4.237 pacientes, de los que 980 se encuentran en hoteles que operan temporalmente como hospitales.

3.35

Los nuevos casos de coronavirus descendieron este miércoles en China hasta 10, seis de ellos procedentes del exterior, frente a los 30 contagios del martes y los 11 del lunes, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Si bien el lunes se contabilizaron 7 nuevos contagios a nivel local y 4 importados, y el martes 7 locales y 23 importados, el miércoles la cifra se situó en 4 y 6, respectivamente. Tres de los cuatro nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocada por nacionales chinos llegados desde Rusia.

3.26

México superó los 10.000 contagios de Covid-19 al registrar 1.043 nuevos casos para un acumulado de 10.544, el 10,9 % sobre los 9.501 del informe anterior, con un total de 970 defunciones, 113 de ellas en las últimas 24 horas, informaron este miércoles sus autoridades sanitarias. Los 1.043 contagios representan la cifra diaria más alta desde que a finales de febrero comenzaron a presentarse casos de coronavirus en México, según el informe técnico presentado en el Palacio Nacional.

3.04

Argentina sumó este miércoles ocho muertes más por Covid-19, por lo que el total de fallecidos se elevó a 159, mientras que confirmó 144 nuevos positivos, lo que dejó los casos en 3.288 desde que la enfermedad llegó a Argentina, informaron fuentes oficiales. Según el reporte diario del Ministerio de Salud, los decesos correspondieron a cinco personas de la provincia de Buenos Aires, dos que residían en la ciudad de Buenos Aires y una última en la provincia de Córdoba, en el centro del país sudamericano.

2.52

El continente americano se acercó este miércoles a la dramática cifra del millón de casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Covid-19, mientras los Gobiernos de los respectivos países luchan por intentar ver si ya el pico epidemiológico comienza a bajar o contenerlo lo mejor posible. Según los más recientes datos de la Universidad Johns Hopkins, se han reportado oficialmente 999.963 infecciones con el nuevo patógeno, de las cuales 44.775 han resultado en casos mortales, conforme a lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin que hasta ahora se vea claro cuándo se puede llegar a declarar siquiera un control sobre la expansión de la pandemia.

2.45

El Gobierno de Brasil anunció este miércoles un plan de recuperación económica y social a largo plazo, con el que espera mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la ya maltrecha economía del país. El ministro de la Presidencia, Walter Braga Netto, explicó que el llamado Programa Pro Brasil será implementado en «larga escala», durante una década, a partir de octubre próximo y trazará estrategias para recuperar al país en diversos frentes, con la planificación y colaboración conjunta de todos los ministerios que conforman el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

2.30

La empresa china Tencent Holdings Limited anunció la entrega a Ecuador de una donación de 120.000 mascarillas y 5.000 trajes de protección médica, con un peso total de 2,2 toneladas, informó la Cancillería ecuatoriana en Quito. La donación fue anunciada por la Fundación que pertenece a Tencent Holdings Limited, gracias a una gestión emprendida por la Embajada de Ecuador en Pekín, precisa un comunicado de prensa oficial.

1.30

El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, advirtió este miércoles sobre un supuesto plan global que estaría valiéndose de la pandemia del coronavirus para implementar el comunismo en el mundo a través de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un largo artículo publicado en su blog personal, Araújo comenta diversas partes del libro «Virus», del filósofo esloveno Slavoj Zizek, y afirma que el coronavirus ha hecho «despertar nuevamente la pesadilla comunista».

1.12

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal y con algunas excepciones la llegada al país de inmigrantes con el pretexto de la pandemia del Covid-19. «Acabo de firmar una orden ejecutiva que protege los recursos para nuestros pacientes y nuestros trabajadores», anunció Trump durante la rueda de prensa diaria sobre el Covid-19.

1.11

Las autoridades colombianas confirmaron este miércoles 207 casos nuevos de Covid-19, con lo que el país llegó a 4.356, y contabilizaron diez fallecidos, entre ellos un bebé de tan solo 37 días, lo que aumentó a 206 las víctimas mortales. De los nuevos casos, 84 corresponden a Bogotá y 40 al departamento del Meta, mientras que los demás fueron registrados en Antioquia y Valle del Cauca, 27 en ambos; Magdalena (10) y Risaralda (6).

0.55

Un grupo de personas intentó quemar la casa de una familia cuyos miembros están contagiados de coronavirus en la norteña ciudad chilena de Vallenar, en la región de Atacama, informó este miércoles el alcalde de la localidad, Cristián Tapia. El suceso tuvo lugar la pasada noche, durante el toque de queda que rige a nivel nacional, una vez que se supo que una mujer que trabaja en una empresa minera de la zona dio positivo en el examen que detecta el coronavirus, del que contagio al resto de su familia.

0.22

Un centro de exposiciones de la Ciudad de México fue transformado en una unidad médica temporal para atender a pacientes leves y moderados de Covid-19, informó este miércoles la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum durante su puesta en operación. La llamada Unidad Temporal Covid-19, con capacidad para 854 camas, busca ayudar a disminuir la eventual saturación en hospitales del sistema de salud de la capital mexicana y comenzará a operar el lunes 27 de abril.

0.17

Brasil sumó 165 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 2.906, en tanto que el número de casos confirmados asciende ya a 45.757, informó este miércoles el Ministerio de Salud. De acuerdo al más reciente boletín divulgado por la cartera, en el mismo periodo fueron reportados 2.678 nuevos casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un 6,2 % más respecto a la víspera.

23.32

Las autoridades de Yakarta, la capital de Indonesia, han anunciado este miércoles que las medidas de restricción impuestas para frenar el avance del coronavirus han sido ampliadas otras cuatro semanas más en la zona, principal foco de contagio en el país. Así, el cierre de lugares de trabajo «no esenciales», así como de los colegios, se mantendrá hasta el próximo 22 de abril, tal y como ha indicado el gobernador, Anies Baswedan, durante una rueda de prensa.

23.22

Cataluña ha superado los 9.000 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, concretamente 9.050, al sumar 205 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. La cifra de víctimas de hoy supone prácticamente la mitad de la registrada el martes, cuando según las funerarias fallecieron 404 personas por Covid-19 o con síntomas sospechosos de contagio.

22.52

La muerte de mayores en residencias de ancianos fué calificada hoy de «tragedia» por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Miles de mayores han sido víctimas del coronavirus en los países afectados por la pandemia, como España, y estos acontecimientos podrían volver a reproducirse en el futuro, advirtió este organismo. Informa María Teresa Beníitez de Lugo, corresponsal en Ginebra.

22.25

Brasil sumó 165 nuevas muertes por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, hasta un total de 2.906 , en tanto que el número de casos confirmados asciende ya a 45.757, informó este miércoles el Ministerio de Salud. De acuerdo al boletín más reciente de ese departamento, en el mismo periodo se contabilizaron 2.678 nuevos casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un 6,2 % más respecto a la víspera. La tasa de mortalidad de la enfermedad se mantuvo en el 6,4 % y, según la fuente, solo en los últimos siete días se han registrado 982 muertes.

22.00

La Comunidad de Madrid ha publicado en su página web la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia de coronavirus de hospitalizados , 37.988 , e ingresados en la UCI, 3.169, datos que hasta ahora no proporcionaba porque se limitaba a informar de los que había cada día. Hasta ahora, la comunidad facilitaba el dato de las personas que estaban hospitalizadas e ingresadas en UCI diariamente para el recuento oficial que elabora diariamente el Ministerio de Sanidad, pero no el acumulado, lo que provocaba dificultades para el seguimiento de la evolución de la enfermedad.

21.45

El Ayuntamiento de Nueva York ordenará congelar temporalmente los cuerpos de algunas víctimas de Covid-19 para reducir la presión sobre hospitales, morgues y funerarias, que cada vez cuentan con menos espacio para preservar los cadáveres de las personas que han fallecido por el virus. Se trata de cuerpos que en su mayoría no han sido identificados o que nadie ha reclamado y se trasladarán desde las morgues a camiones congeladores con el objetivo de que no se descompongan hasta que puedan ser llevados a un lugar definitivo en un plazo que puede llegar a hasta un año, según informan medios locales.

21.36

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin , ha informado este miércoles de que los eventos de más de 500 personas estarán prohibidos en el país hasta finales de julio a causa de la pandemia de coronavirus. En una rueda de prensa, la mandataria ha defendido la extensión de las medidas de restricción para hacer frente al virus y ha señalado que no ve "razón alguna para reunirse y formar grandes aglomeraciones" el próximo 1 de mayo con motivo del 'Vappu', la fiesta nacional con la que los finlandeses celebran el día del trabajo y de la primavera.

21.30

La madrileña Puerta de Alcalá lucirá a partir de este jueves un crespón negro en memoria de todos los fallecidos por la pandemia del coronavirus, han informado fuentes municipales. Será descubierto tras un minuto de silencio en el que estarán presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; y los portavoces de los grupos municipales en la Plaza de la Independencia de la capital.

21.21

El Gobierno ha otorgado 116 millones de euros repartidos en tres contratos a Hangzhou Ruining Trading , la compañía china que vendió a Sanidad 2,1 millones de mascarillas de la marca Garry Galaxy, que después se distribuyeron entre sanitarios de toda España y de las que se retiraron varias partidas defectuosas. Lea la noticia.

21.13

Un total de 174 de los 1.800 policías municipales de la capital que han pasado por las pruebas de diagnóstico del coronavirus han dado positivo, han informado a Europa Press fuentes del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento. Se trata de 64 agentes más que la semana pasada, pero el porcentaje de positivos ha caído, ya que entonces no habían llegado a las mil pruebas. Y así esperan que siga siendo, ya que en primer lugar se han hecho los test a los policías con síntomas o de baja por coronavirus, o en contacto con otros contagiados. Faltan todavía por testear a más de dos tercios de la plantilla.

21.05

El Colegio de Médicos de Madrid ha confirmado este miércoles un nuevo fallecimiento de un facultativo en la comunidad en las últimas horas. Se trata del Dr. Manuel Garrido Fernández de 57 años del Centro de Salud Alameda, que murió ayer 21 de abril debido a las complicaciones del coronavirus. «Una noticia que nos sume a todo el colectivo de médicos de Madrid, especialmente a sus compañeros de Atención Primaria, en un inmenso dolor», señalan en un comunicado.

20.57

La empresa Inaltech de Ontinyent (Valencia) ha reorientado su producción en el actual estado de alarma por la pandemia y ha centrado su actividad en desarrollar «aparatos innovadores» que puedan ser empleados para la medición y detección del coronavirus, unas cabinas para duchas con ozono y hornos para desinfectar objetos con rayos ultravioletas. Más detalles.

20.50

Francia ha registrado otras 544 muertes a causa del coronavirus , si bien el número de hospitalizados y pacientes en cuidados intensivos sigue disminuyendo. El director general de Sanidad, Jérome Salomon , ha explicado que de los 21.340 fallecidos , 13.236 han muerto en hospitales y 8.104 en residencias de ancianos. El número de decesos registrados en un solo día supone un ligero repunte de la mortalidad en comparación con el día anterior, en el que se registraron 531 muertos.

20.43

La OCU ha pedido hoy al Gobierno que de forma urgente regule el precio de todas las mascarillas, incluidas las higiénicas y las de alta protección. Para la organización, el precio regulado de las mascarillas no se debería aplicar por igual a toda la población, sino que sería necesario adecuarlo a criterios de asequibilidad basados en la necesidad de uso, la atención a grupos prioritarios o los niveles de renta, criterios que en parte se recogen en la tarjeta sanitaria, y que se deberían tener en cuenta.

20.35

El Congreso de los Diputados ha autorizado este miércoles la tercera prórroga del estado de alarma solicitada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs, PNV y los partidos regionalistas. Como ya sucedió hace quince días, Vox ha coincidido con la CUP , partido anti-sistema, y el independentista Junts en su voto en contra, mientras que de nuevo ERC y EH Bildu han optado por la abstención. La Cámara Baja mantiene la restricción de asistencia presencial y la mayoría de los diputados han votado de manera telemática.

20.27

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró hoy, en Ginebra, que las pruebas de detección para diagnosticar el Covid-19 y frenar su expansión tienen que hacerse sólo a los casos sospechosos de infección y no a toda la población. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal en Ginebra.

20.20

Los murciélagos juegan un papel fundamental en la vida de los humanos: polinizan nuestros cultivos, comen mosquitos portadores de enfermedades y portan enfermedades ellos mismos. Sin embargo, son grandes desconocidos. Hay más de 1.400 especies, de las que el 25% han sido registradas por la ciencia en los últimos 15 años. En realidad, sobre la mayor parte no sabemos cómo evolucionaron, dónde viven y cómo interactúan con el mundo que los rodea. Según los expertos, esa falta de conocimiento puede ser peligrosa: cuanto más sepamos sobre los murciélagos, mejor podremos protegerlos y defendernos contra las enfermedades que pueden transmitir, algo que ha quedado patente con el nuevo coronavirus que se ha extendido por todo el planeta. Lea la noticia.

20.11

Sobre el las "vacaciones de piscina y playa": "El grupo de desescalada tendrá que pensar en un descanso merecido, pero aún no podemos anticipar nada. El presupuesto básico siempre es la situación sanitaria del país y evitar que empeore la situación. Tenemos que ser prudentes a la hora de volver a la normalidad". Termina la rueda de prensa.

20.08

Ábalos, sobre la celebración de eventos en 2020: "No le puedo decir demasiado, vamos al día, mirando los registros sanitarios. Eso es lo que nos va indicar cómo actuar. No veo a corto plazo celebrar eventos masivos. No creo que la situación acturla nos permita salidas de ese tipo. Ni siquiera estamos en la fase de desescalada, seguimos en fase de confinamiento. Ya se ha suspendido Las Fallas, la Semana Santa... Son fiestas muy importantes para los territorios. No creo que podamos ir a corto plazo a ese tipo de eventos masificados".

20.05

Ábalos, sobre el año 2021: "Tenemos que trabajar en distintos escenarios y no sabemos cuál será el más propicio. Hay más optimistas, más moderadas y otros pesimistas; nadie lo sabe, hay que ser prudente. Lo claro es que podemos hacer frent a la epidemia si se aplican las medidas". Y termina: "Hay una lista de hoteles que siguen abiertos por necesidad, para transportitstas, personal sanitario, y también la información".

20.03

Ábalos, preguntado por la TV alemana por si los turistas podrán venir en verano: "Tengo una conversación pendiente con el misnitro alemán y hay alguna cuestión que podemos ir abordando. Hay muchos alemanes con vivienda en España y queremos que la disfruten. Tenemos territorios que básicamente viven del turismo y queremos mantener esa conexión entre países y podemos estudiar si se pueden abrir unas vías para que eso se produzca".

20.01

Ábalos: "El desescalamiento se decidirá de manera conjunta, por eso hay designado un representante autonómico en la mesa. Queremos decidirlo conjuntamente para que tenga eficacia".

19.58

Ábalos: "Siempre puede haber algo de picaresca, pero la ciudadanía española está demostrando una gran responsabilidad. Las situaciones contrarias son excepcionales y por eso tienen tanta notoriedad. Debemos confir en nuestra sociedad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad seguirán cumpliendo su cometido".

19.57

Ábalos, sobre la respuesta de Europa: "Las fórmulas de la crisis de 2008 no valen para el actual momento. Queremos que el proyecto de Europa sobreviva a esta crisis".

19.54

Ábalos: "En el caso del metro de Madrid, la coordinacion entre la secretaria general de transportes del ministerio y la comunidad de Madrid es muy positiva. Las medidas de distanciamiento son las que nosotors hemos aplicado al ferrocarril. Tenemos que coordinarnos para saber cómo vamos a recuperar la movilidad y la normalidad".

19.48

Ábalos: "Tanto en Ceuta como en Melilla la situación se ha contenido y no ha llegado a ninguna fase de alarma. Nosotros fuimos sensibles a reducir la conectividad, hay que ver la fragilidad desde el punto de vista sanitario que pueden tener".

19.45

Ábalos: "1.6000 profesionales sanitarios se han beneficiado de los los billetes de trasporte gratuitos. En cuanto a la circulación de trenes medicalizados, no me consta ninguna. No ha hecho falta, pero ahí está el recurso. Afortunadamente la presión ha bajado".

19.43

Ábalos, sobre el desescalamiento asimétrico: "El presidente del Gobienro ha mostrado su disposición a que sea así, de acuerdo con los presidentes autonómicos. Hay un grupo de trabajo de desescalamiento donde hay un representante de cada comunidad autónoma y se trabaja en esa línea".

19.41

Ábalos, sobre la implicación de distinitas administraciones en los pactos de estado que pretende el Gobierno: "Todas las administraciones tienen competencias muy importantes de cara a esa reconstrucción nacional".

19.37

Ábalos: "No sé si en mayo se podrá ir a la segunda residencia, ojalá".

19.35

Ábalos: "Procurar una situación de excepcionalidad no es del gusto de nadie. Para enfrentar esta crisis sanitaria todos estamos de acuerdo en las medidas básicas y no hay críticas a esas medidas. Hasta los que votan que no entienden la importancia del distanciamiento social, la higiene y demás. No tiene sentido enfocarlo desde un punto de vista oportunista".

19.33

Ábalos: "La OMS ha dicho que los países pueden aprender de España por su lucha contra el coronavirus". Comienza el turno de preguntas al ministro.

19.31

Ábalos: "Las CCAA y los ayuntamientos deben tener una participación activa en el camino de la reconstrucción. La desescalada y su intensidad deberá adaptarse a estas realidades".

19.29

Ábalos: "Da igual el nombre que se le dé y dónde se produzca, importa el pacto y el acuerdo. En esta tesitura es importante que el conjunto de las administraciones se invulucren en unos acuerdos de reconstrucción, de un estado descentralizado como el nuestro, pero que afectará, a todo el país".

19.27

Ábalos: "Hemos emitido una orden por la que eliminamos las restricciones al transporte aéreo de material sanitario o demás vuelos esenciales".

19.25

Ábalos: "La primera fase ha estado marcada por una fase ascendente de la curva, pero ya empieza a aplanarse. Conviene que seamos conscientes que este esfuerzo está empezando a generar sus frutos".

19.20

Ábalos: "Estamos trabajando el diseño de un sistema seguro, de acuerdo con el resto de organizaciones y comunidades, debido a la situación de estrés que va a sufrir el sistema de transportes en el futuro". (...). "El sector del transporte y la movilidad tendrán mucho que ver en la vuelta a la normalidad, ya estamos trabajando en un sistema seguro y coordinado".

19.18

Comienza la rueda de prensa. Ábalos: "Todos los transportes tienen a su disposición una nueva remesa de dos millones de mascarillas (...). El movimiento de transporte se ha reducido en un 90% respecto a las mismas fechas del año pasado".

19.15

En unos minutos comparecerá en rueda de prensa el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

19.05

Cuba anunció este miércoles otras dos muertes y 52 nuevos positivos de Covid-19 en el país, que dejan el número total de fallecidos en 40 y el de casos en 1.189 , lo que supone una letalidad del 3,3 %. La cifra de 52 nuevos infectados, todos de nacionalidad cubana, mantiene la tendencia de los dos días anteriores, en los que se reportaron 52 y 50 casos respectivamente.

18.57

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , ha pedido perdón a los profesionales sanitarios por "no haber llegado a tiempo" y por no contar con el material de protección "que merecían" contra el coronavirus. "Un tsunami que nos ha sobrepasado a todos, ha aseverado reiterando sus disculpas "ahora y las veces que haga falta".

18.50

El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo , ha recibido el alta hospitalaria este miércoles, tras permanecer ingresado por coronavirus en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles desde el 20 de marzo. La convalecencia la seguirá en su domicilio, según ha informado el Obispado. El obispo y la diócesis de Ávila ha manifestado su agradecimiento "profundo" a "cuantos han rezado por su recuperación y se han interesado por su salud durante este último mes".

18.42

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón se ha sumado al ensayo clínico impulsado y coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 'Solidarity', que estudiará la eficacia de cuatro medicamentos en el tratamiento del coronavirus y en el que participarán hasta 90 países distintos. Fundación Alcorcón es "uno de los pocos hospitales de complejidad media que participará en este ensayo global" -en la Comunidad de Madrid solo el hospital Clínico San Carlos, de alta complejidad, se había sumado hasta ahora- y ya ha iniciado el reclutamiento de pacientes para el ensayo, según destaca el centro en una nota de prensa.

18.35

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha avisado de que el nuevo coronavirus va a estar presente "durante mucho tiempo", sigue siendo "extremadamente peligroso" y la "mayoría de la población" sigue siendo susceptible a infectarse. Además, ha advertido de que las epidemias que ha provocado el nuevo coronavirus en muchos países pueden volver a resurgir "fácilmente", por lo ha pedido que no se asiente la "autocomplacencia" porque todavía queda un "largo camino" que recorrer en la lucha contra el virus.

18.27

Las oposiciones de profesorado se celebrarán en el año 2021. Tras semanas de incógnitas sobre un proceso que se había aplazado en todos los territorios del Estado salvo en Galicia, la conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, ha anunciado este miércoles que, finalmente, las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos docentes pasarán al próximo ejercicio.

18.20

Ha ocurrido en Valencia. Un hombre de 44 años de edad ha sido detenido en la puerta de un supermercaddespués de toser en la cara a agentes de la Policía Nacional al tiempo que les decía que «tenía coronavirus», después de una discusión cuando le pidieron su identificación, según ha informado la Jefatura en un comunicado. Lea la noticia.

18.13

Un nuevo fallecido en Madrid eleva a diez los farmacéuticos y dos los técnicos en farmacia muertos atendiendo a la población en primera línea de asistencia, además el número de profesionales afectados desciende desde los 493 de la semana pasada a los 456 actuales que todavía se encuentran ingresados o guardando cuarentena por coronavirus, según los últimos datos del Consejo General de Farmacéuticos.

18.05

Las autoridades italianas han comunicado un ascenso de 437 muertos (534 ayer) por coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra total de víctimas mortales asciende hasta 25.085. Según ha anunciado Protección Civil, se ha producido un aumento de 3.370 casos, alcanzando los positivos en el país los 187.327.

17.58

La ministra de Defensa, Margarita Robles , se ha emocionado tras un sentido mensaje de recuerdo para las familias de los fallecidos por Covid-19 cuyos cuerpos tuvieron que ser trasladados a la morgue provisional instalada en el Palacio de Hielo. Robles les ha asegurado que «nunca estuvieron solos» y que las fuerzas de la UME «han guardado por su respeto y su dignidad». Vea el vídeo con su intervención.

17.50

El estado de Nueva York ha registrado 474 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más baja dee el pasado 1 de abril.

17.35

Un hombre de 44 años que pesaba nada menos que 300 kilos y malvivía encerrado en su domicilio de Loures (a 18 kilómetros de Lisboa) tuvo que ser rescatado con una grúa, pero murió en el hospital. En pleno confinamiento, eran los vecinos quienes le llevaban comida. Una historia que está provocando el 'shock' en Portugal. Informa Francisco Chacón, corresponsal en Lisboa.

17.27

La Comunidad de Madrid estima que un total de 11.852 personas han fallecido en la región con sospecha o confirmación de Covid-19 en base a la información recopilada por Sanidad Mortuoria en función de los certificados de defunción. Esta cifra supone un incremento de 4.275 muertes a consecuencia del coronavirus respecto a los recopilados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lea la noticia.

17.20

Investigadores del centro tecnológico ITENE y técnicos de la compañía Controlnano desarrollan un nuevo equipo portátil de bajo coste que detecta de forma instantánea Covid-19 con el fin de que pueda ayudar a frenar y erradicar la pandemia. El nuevo sistema "Covidense" podrá analizar muestras ya sea sobre aire exhalado -en este caso, el dispositivo funcionaría de forma similar a un alcoholímetro- o sobre muestras de sangre, orina o aguas residuales y ofrecerá un diagnóstico inmediato.

17.13

Los rabinos jefes de Israel, Yitzhak Yosef y David Lau , el patriarca Greco Ortodoxo, Theophilos III, el patriarca Latino, Pierbattista Pizzaballa, los imanes Gamal el Ubra y Agel Al-Atrash y el líder espiritual druso, jeque Mowafaq Tarif , se unieron por primera vez en una oración conjunta y el motivo fue la crisis mundial generada por el coronavirus. Fue una iniciativa conjunta del Rabinato de Israel, el ministerio de Exteriores y el Consejo Mundial de Líderes Religiosos y tuvo lugar en el hotel King David de Jerusalén. Los líderes de las distintas religiones en la ciudad santa pidieron ayuda a Dios “para librarnos de la enfermedad” y oraron también en contra del aumento del racismo y la xenofobia que ha provocado la pandemia en distintos países. Informa Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC en Jerusalén.

17.05

Resuelta la incógnita sobre el número de mascarillas defectuosas que el Gobierno mandó retirar tras repartirlas entre las Comunidades Autónomas. Se trata, al menos, de 2,1 millones de la marca Garry Galaxy que el Ministerio de Sanidad pagó por adelantado a un proveedor chino llamado Hangzhou Ruining Trading como parte de un lote más grande compuesto por 8,8 millones de mascarillas. Lea la noticia.

16.57

Dibujar cómo será el Madrid tras el final del estado de alarma y conjugar la seguridad sanitaria con la recuperación económica es el reto que ahora tiene entre manos el Ayuntamiento de la capital. Según ha indicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida , el Consistorio ya planea ese proceso de desescalada en el que plantea la ampliación de terrazas para poder mantener la distancia de seguridad y la instalación de cámaras térmicas en los centros municipales para controlar los signos de fiebre de los empleados de la corporación local. Más detalles.

16.50

El obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez , ha suspendido la Bajada de la Virgen de las Nieves, en La Palma , en los meses previstos de este año y plantea una celebración, con todos los componentes, en una fecha extraordinaria, con margen de tiempo suficiente para realizar los preparativos y cuando se garanticen todas las medidas de seguridad, una vez haya pasado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

16.43

Reino Unido ha registrado 759 nuevas muertes en las últimas 24 horas, ascendiendo la cifra total de decesos por coronavirus en el país a 18.010 . En total, son 133.495 personas registradas como casos positivos. Según ha comunicado el ministro de Sanidad del país, Matt Hancock, "están ahora mismo en el pico de la pandemia".

16.35

El Gobierno va a permitir que los niños puedan salir del confinamiento a dar un paseo, aunque aún está por definir en qué condiciones. Respondemos a continuación a las preguntas más frecuentes sobre cómo afecta el coronavirus a los menores. Más detalles .

16.27

Esta morgue, instalada en la pista de patinaje sobre hielo de un centro comercial, es la segunda instalación provisional de estas características cerrada en la Comunidad, después de que el Gobierno regional clausurase el 14 de abril la del Palacio de Hielo de Majadahonda. Según datos del Gobierno regional, el Palacio de Hielo de Madrid ha albergado el cuerpo de 1.146 personas fallecidas.

16.20

La cifra de fallecidos en Afganistán se mantiene en 41, en un país donde años de conflicto han dejado un sistema de salud maltrecho con problemas para afrontar una pandemia de este tipo y en el que la violencia no ha remitido en las últimas semanas pese a los llamamientos al alto el fuego. Según el último balance, el total de casos asciende ya a 1.143 .

16.13

Fuentes de la Diócesis de Lugo han confirmado a Efe que se trata de una «hermana de la Sagrada Familia de Burdeos» que colabora de forma activa con la parroquia de A Milagrosa, en la zona norte de la capital lucense. Los mismos informadores indicaron que la religiosa es una persona «muy conocida y querida» en la parroquia de A Milagrosa, donde venía colaborando en múltiples actividades. Vea el vídeo de su alta.

16.05

Como todos los días desde que estalló la pandemia, los Reyes han seguido haciendo este miércoles gestiones sobre el Covid-19. Don Felipe ha recibido a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , que ha acudido a despachar con el Jefe del Estado sin papel alguno, como se puede ver en las imágenes. Ribera es la decimoquinta ministra de Sánchez que acude a La Zarzuela desde que estalló la pandemia y es la encargada del plan de desescalada del confinamiento. Los Reyes también han pedido información a distintos interlocutores sobre la situación de las personas mayores, los jóvenes y los recién nacidos en plena epidemia. Lea la noticia.

15.52

En la ciudad donde se inventó la pizza, Nápoles , en el sur de Italia, se podrá volver a pedir este alimento a domicilio, cuarenta días después de que, tras comenzar el confinamiento por el coronavirus, el presidente de la región de Campania, Vincenzo de Luca , lo prohibiera. Después de un tira y afloja entre el presidente de la región y los restauradores y pizzeros, De Luca firmó hoy la ordenanza por la que se permitirá desde el 27 de abril, como ya se hace en otras muchas zonas del país, la entrega a domicilio de comida, incluido el plato más popular de la zona y de toda Italia.

15.45

La Consejería de Salud ha distribuido en la última semana 79.200 nuevos test rápidos de C0vid-19 en residencias de mayores, centros sociosanitarios y ayuda a domicilio, para mejorar el diagnóstico de usuarios y trabajadores que no habían sido previamente diagnosticados a través de PCR. Con esta nueva remesa de pruebas, se han realizado hasta el 21 de abril un total de 73.087 test -43.619 a usuarios y 29.468 a trabajadores-, que han permitido confirmar 761 casos más de residentes positivos y 266 de trabajadores.

15.38

El Gobierno de Portugal ha elevado este miércoles a 785 el balance provisional de fallecidos por coronavirus, después de confirmar en las últimas 24 horas 23 muertes más vinculadas al Covid-19, la enfermedad derivada del brote que se originó en 2019 en la ciudad china de Wuhan. El Ministerio de Salud luso tiene registrados hasta la fecha 21.982 positivos de la enfermedad , una subida de 785 con respecto al recuento del martes. De estos enfermos, más de 1.100 están ingresados en hospitales, entre ellos 207 en cuidados intensivos, mientras que la cifra de recuperados ha aumentado hasta los 1.143.

15.30

Honduras ha prorrogado hasta el 1 de mayo en las localidades de Colón, Cortés, Yoro y El Progreso el toque de queda que rige desde el pasado mes de marzo en todo el país para frenar la propagación del coronavirus. El Gobierno de Juan Orlando Hernández declaró el 19 de marzo un "toque de queda absoluto" entre las 17.00 y las 7.00 (hora local) para todo el país que debía expirar el 26 de abril. En el caso de estos cuatro departamentos, este miércoles se ha extendido hasta el 1 de mayo.

15.22

El médico de la UVI móvil de Tomelloso (Ciudad Real) de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transportes del Sescam, José Manuel Iriarte , ha fallecido este miércoles por coronavirus. Iriarte, de 63 años, estaba ingresado desde hace semanas en la UCI del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, han confirmado a Efe sus compañeros.

15.15

La prensa rusa empieza informar de los primeros casos de muertes entre el personal sanitario por coronavirus y la multiplicación de los casos de infección entre estos trabajadores por la falta de los medios de protección necesarios. Los sindicatos médicos denuncian estas carencias de material y la falta de previsión a la hora de adquirirlos. Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.

15.07

El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Miguel Barrero , ha alertado de que las previsiones de facturación para el año 2020 podrían caer a la mitad en el mercado interior, entre 1.000 y 1.200 millones de euros, debido a la crisis generada por el coronavirus. "Se esperaba una facturación de 2.400 millones en el mercado interior a finales de año y ahora creemos que la caída va a estar más cerca del 50% que del tercio que pensamos al principio. Van a ser dos meses y medio de facturación en la que solo se ingresará por digital, lo que no va a compensar la caída", ha lamentado Barrero.

15.00

El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha prohibido este miércoles la venta de rosas y plantas en la calle, así como los establecimientos que estén abiertos, de cara a la diada de Sant Jordi, que se celebrará este jueves. Ha recordado que únicamente está permitida la comercialización online, o por teléfono, siempre y cuando se hagan entregas a domicilio, que vayan acompañadas con las medidas de seguridad sanitaria, ha señalado en un comunicado.

14.54

Un total de 24 profesionales de la salud han muerto de Covid-19 en Turquía, donde se confirmaron 3.474 casos de contagio por coronavirus entre el personal sanitario, entre ellos 1.307 médicos, informó este miércoles la Asociación de Médicos de Turquía (TTB). Dos tercios de los contagios se concentran en la mayor ciudad del país, Estambul, donde se han detectado también el 60% de los casos de Covid-19 en el país.

14.47

Cataluña tiene 25 residencias de ancianos en «situación crítica», en algunas de las cuales el Govern se plantea incluso cambiar a las direcciones, reubicar usuarios y proceder a desinfecciones, y en cinco se está elaborando un informe de salud pública para llevar a cabo una intervención directa. Así lo ha dado a conocer hoy miércoles la consellera de Salud, Alba Vergés, en rueda de prensa tras la reunión diaria del Procicat, en la que ha precisado que son 122 residencias en las que la situación es «compleja», por falta de personal, material de protección y hace falta desinfección.

14.35

El 70 por ciento de las enfermeras asegura haber trabajo sin equipos de protección individual (EPI) y la mayoría suspende la gestión del Gobierno y de las comunidades autónomas frente al nuevo coronavirus, según se desprende de una encuesta realizada a más de 11.000 profesionales de Enfermería de toda España por la Organización Colegial de Enfermería. Asimismo, de los enfermeros encuestados a los que se les ha hecho la el test de diagnóstico del Covid-19 (sólo al 23%), prácticamente una tercera parte ha sido certificado como caso positivo e, incluso, el cinco por ciento ha tenido que trabajar con síntomas.

14.24

El Gobierno vasco «no pierde la esperanza» de que los alumnos regresen a las aulas, especialmente los niveles educativos «sensibles» como Bachiller y 4º de ESO. El objetivo sigue siendo terminar el curso el 30 de junio y «que la base de la nota se apoye en las dos primeras evaluaciones», informa Adrián Mateos.

14.20

El Ayuntamiento de Tarragona estudia denunciar un bulo sobre la COVID-19 que se ha difundido en forma de carta firmada por el alcalde, Pau Ricomà (ERC), y con el membrete oficial, conforme habrá que ir a la playa por turnos este verano. La carta, con fecha del 16 de abril, la ha recibido al menos una familia en su domicilio y se ha compartido por las redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

14.08

La Guardia Civil ha imputado a una joven de 26 años, vecina del ayuntamiento orensano de Trasmiras, un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo pese a carecer del permiso de conducción y en pleno estado de alarma. Según han informado fuentes de la investigación, la mujer alegó que había salido «a comprar ajos» para plantar en una propiedad que tiene cercana a su domicilio.

13.58

Un proyecto de investigación impulsado por 16 universidades españolas analizará las consecuencias del confinamiento sobre el estado de salud de los estudiantes universitarios. En él participarán 20 grupos de investigación de estos centros universitarios, en los que estudian 500.000 alumnos que representan más del 30% de la población universitaria española. Así lo precisó este miércoles a través de un comunicado la Universidad de Granada, una de las participantes en esta iniciativa que coordina la Universidad del País Vasco y que se desarrollará en el marco de Exernet, una red de investigación que integra a grupos de investigación españoles en actividad física y salud, con el objetivo de coordinar, armonizar y divulgar la investigación en esta área.

13.50

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido este miércoles constituir un grupo de trabajo para diseñar la desescalada en la Comunidad de Madrid, que se pondrá a funcionar en las próximas horas y que estará encabezado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En una rueda de prensa telemática, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha explicado que este grupo trabajará en el diseño de la desescalada e intentará «generar certidumbre entre los madrileños, que quieren saber qué va a pasar en los próximos días, a partir del domingo y a partir del 8, 9 ó 10 de mayo».

13.36

Los Reyes se han reunido este miércoles por videoconferencia con el presidente del Foro de la Profesión Médica y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, y el presidente de la Asociación de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García, para conocer de primera mano la labor asistencial llevada a cabo por los médicos de Atención Primaria y por los geriatras en la asistencia y tratamiento a los mayores en esta crisis del Covid-19.

13.25

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han puesto en marcha un estudio genético para identificar el riesgo individual de desarrollar formas graves de Covid-19. Los resultados podrían ayudar a prevenir infecciones graves y a descubrir potenciales tratamientos. «El objetivo de nuestro estudio es averiguar por qué algunos pacientes infectados con coronavirus (SARS-CoV-2) apenas sufren afectación clínica mientras que otros desarrollan formas muy graves de la enfermedad Covid-19», explica Anna Planas, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB), que coordina el proyecto Inmugen.

13.11

Una mujer de 101 años de edad ha recibido este miércoles el alta en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) después de días ingresada como consecuencia de la Covid-19. Según ha informado el Sergas, se trata de la persona con más edad que ha superado el coronavirus en la provincia de Lugo.

12.56

El Ministerio de Sanidad iraní ha elevado este miércoles por encima de 85.000 la cifra de contagios por Covid-19, una enfermedad que ya se ha cobrado casi 5.400 vidas en la República Islámica, el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia global. El portavoz ministerial, Kianoush Jahanpour, ha informado de 1.194 positivos desde el lunes, lo que eleva el balance provisional hasta los 85.996. De ellos, más de 63.000 han superado la enfermedad, aunque 5.391 han perdido la vida, 94 más que el recuento de la jornada previa.

12.45

En cuanto a la franja de edad de 14 a 18 años, dice Simón que entiende que ya podían salir a comprar, pasear a los perros, etc., como ya dijo ayer la ministra María Jesús Montero.

12.41

Dice Simón que el riesgo es mayor yendo al supermercado que paseando solo por la calle. «No tendría sentido que los supermercados volveran a masificarse», aunque apunta que no supone «un riesgo excesivo» si se mantienen las distancias recomendadas.

12.38

Fernando Simón habla sobre la decisión de dejar salir a los niños. Dice que lo que los expertos plantean se tiene que poder cumplir luego.

12.35

El estudio de seroprevalencia, dice Simón, permite no solo valorar la situación actual, sino la transmisión en las próximas semanas. Dará resultados preliminares desde el inicio de la primera semana, asegura.

12.31

El fin del permiso retribuido recuperable no parece haber tenido incidencia en la epidemia, dice Simón. «No se ha visto ahora mismo un repunte significativo en el número de casos», explica, aunque pid seguir observándolo con prudencia y cuidado.

12.26

Simón reitera que se pueden ir progresivamente implementando medidas de alivio, pero para poder hacerlo, dice, se tienen que dar una serie de circunstancias importantes, como garantizar que haya una capacidad asistencial que no se vea afectada en caso de rebrote, como ha ocurrido en esta ocasión.

12.20

La secretaria de Transportes, María José Rallo, destaca que el nivel de utilización de Cercanías en el día de ayer se sitúa en el 12% en Madrid y en un 9% en Barcelona, sin episodios de aglomeraciones.

12.16

El general de la Guardia Civil José Manuel Santiago explica que durante el día de ayer se llevaron a cabo 12.000 controles en espacios públicos, interceptando a 2.532 vehículos. Se tramitaron más de 5.000 denuncias, dice, y se detuvo a 24 personas. Un ejemplo, dice, fue el de un hombre en la Rioja, que fue detenido por segunda vez tras saltarse 16 veces el confinamiento.

12.14

Informa también de la detención de tres personas vinculadas con el terrorismo yihadista, uno de ellos, detenido como los otros dos en Almería, tenía un perfil criminal «extremadamente violento», dice.

12.11

El comisario principal de la Policía Nacional José Ángel González habla de 3.393 sanciones tramitadas en las últimas 24 horas, aunque destaca que hay una bajada del 14,2% respecto al día anterior.

12.08

El general de las Fuerzas Armadas Carlos Pérez explica que los militares ya han trabajado en 4.500 residencias de mayores y anuncia que ayer se desmontaron las instalaciones de los pabellones 1 y 3 de Ifema.

12.06

Fernando Simón analiza las últimas cifras sobre coronavirus y habla de «una evolución muy favorable» durante esta semana, aunque destaca que se sigue teniendo «un número importante de fallecidos».

12.05

El presidente sudafricano, Cyril Rampaphosa, anunció anoche un ambicioso plan para inyectar más de 24.300 millones de euros (500 mil millones de rands) en un paquete de apoyo social y económico para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus. Se trata del «desembolso fiscal único» más grande del país y es casi diez veces la cantidad gastada en la preparación para organizar la Copa Mundial de Fútbol hace diez años. En su quinto discurso a la nación desde el primer caso de Covid-19 en el país, Ramaphosa habló sobre tres asuntos claves que preocupan a los sudafricanos: la naturaleza de las intervenciones económicas, el alcance del apoyo social y cómo será la «vida después del confinamiento». El líder sudafricano prometió una prestación para la manutención de los hijos (de 15-25 euros) y otras subvenciones durante los próximos seis meses, cuando está previsto que la economía sufra más estragos debido a la pandemia. Los sudafricanos desempleados que no reciben otras subvenciones recibirán un total de 2.100 rands (poco más de 100 euros) cada uno en pagos mensuales de manera temporal, el primero de su tipo en el país. La cantidad que cobrarán es de menos de 18 euros al mes, una décima parte del salario mínimo. Se estima que cerca de 10 millones de sudafricanos se beneficiarán de esta «corona subvención» para desempleados y más de 13.000 millones, lo harán de los subsidios por manutención infantil. En total, Ramaphosa dijo que el gobierno ha presupuestado 2.500 millones de euros para aliviar el impacto del coronavirus en los más vulnerables, lo que se traduce en el 10% del presupuesto total y alrededor del 1% del producto interno bruto (PIB) de Sudáfrica. Informa Alba Amorós.

12.02

La reducción de emisiones de gases de efecto invernader o, y sus consecuencias positivas en el medio ambiente, serán sólo temporales y, a corto plazo , ya que un virus no puede combatir el cambio climático, según declaró, en Ginebra, director general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas. Léelo aquí .

11.46

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento está trabajando en un plan propio de desescalada que en hostelería incluye por ejemplo ampliar las terrazas de los bares, reducir aforos o instalar medidas de protección como mamparas. En concreto el Ayuntamiento de Madrid trabaja en planear la vuelta a la actividad en hostelería y en sus propias instalaciones, donde estudia poner cámaras térmicas para el personal municipal. El regidor considera que «cualquier administración responsable en estos momentos tiene que estar ya afrontando esa desescalada», que ha pedido se encare «de inmediato» por parte del Gobierno central para poder hacer frente a la crisis económica y social, según ha señalado en una entrevista con Antena 3 recogida por Efe.

11.38

El Ayuntamiento de Buñol (Valencia) ha decidido suspender la Tomatina, su fiesta de carácter internacional, por «responsabilidad» y en favor de la «seguridad» de quienes cada año participan en ella ante la crisis sanitaria actual provocada por la pandemia del coronavirus. Así lo ha confirmado a Europa Press la concejal de Tomatina, María Vallés, que ha señalado que esta es una medida que planteada desde el equipo de gobierno de la ciudad que se ratificará este miércoles al mediodía en una reunión con todos los grupos con representación en el consistorio.

11.22

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes un nuevo plan de estímulo de 480.000 millones de dólares (441.894 millones de euros) para ayudar a pequeñas empresas y hospitales a hacer frente a la pandemia de coronavirus. Está previsto que el texto, de unas 25 páginas, reciba el jueves el respaldo de la Cámara de Representantes antes de pasar a manos del presidente, Donald Trump, para su ratificación, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

11.06

El número de contagios detectados en las últimas 24 horas ha sido de 4.211, y el total de personas que se han recuperado asciende a 85.915.

11.04

España registra 208.389 casos y 21.717 fallecimientos, 435 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

11.00

Serán los servicios de Atención Primaria de las comunidades autónomas los que recogerán las muestras para el estudio. Léelo aquí .

10.50

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas en Rusia más de 5.200 casos nuevos, lo que eleva el balance a cerca de 58.000 personas contagiadas y un total de 513 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso encargado de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas se confirmaron 5.236 casos de covid-19 en 78 regiones del país», ha explicado el centro operativo ruso. La mayoría de los nuevos contagios se han registrado en Moscú, con un total de 2.548 casos nuevos, y en la provincia homónima (631 positivos). Con los nuevos datos, el balance se eleva a 57.999 contagiados.

10.35

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se personará como acusación particular en todos los casos en los que un sanitario se haya contagiado por coronavirus por el uso de mascarillas defectuosas. Así lo ha asegurado este miércoles Serafín Romero, presidente de este organismo, en una entrevista en «Herrera en COPE».

10.22

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este miércoles que la Comunidad de Madrid solo ha recibido una tercera parte de las mascarillas prometidas por el Gobierno de España, 4,5 millones frente a los 12,9 anunciados. La jefa del Ejecutivo madrileño ha pedido por Twitter que el Gobierno de Pedro Sánchez «revise las entregas de material a la Comunidad de Madrid». «De los 12,9 millones de mascarillas que dice habernos dado, en nuestros albaranes constan recibidas menos de 4,5 millones», ha escrito Díaz Ayuso.

10.11

El alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha dimitido de la alcaldía después de que anoche fuera arrestado por los Mossos d'Esquadra por atentado a la autoridad por encararse a los agentes que le interceptaron saltándose el confinamiento y conduciendo con síntomas de embriaguez. Lo ha anunciado el cuarto teniente de alcalde, Rubén Guijarro, en una rueda de prensa convocada de urgencia y en la que ha explicado que Pastor, que todavía permanece detenido en la comisaría de Les Corts de Barcelona, ha pedido disculpas y ha hecho pública su decisión a través de una carta firmada que ha remitido su abogado.

10.05

Seat ha empezado esta mañana a realizar test PCR a sus 15.000 empleados para garantizar su salud y evitar contagios de coronavirus de cara a reiniciar de su actividad de manera gradual a partir del próximo 27 de abril. Además, según ha informado la empresa, estos test suponen una muestra representativa de la sociedad y sus resultados, anónimos y confidenciales, serán la base de un estudio científico.

9.45

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado este miércoles la segunda mitad del mes de mayo como «el horizonte de desescalada» de las medidas que se han adoptado con el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Sánchez ha avanzado esa intención en su comparecencia ante el pleno del Congreso para solicitar el aval de la cámara a la prórroga del estado de alarma quince días más e informar de los debates y acuerdos de los últimos Consejos Europeos.

9.30

El alcalde de Badalona (Barcelona), Álex Pastor, detenido el martes por la noche tras conducir presuntamente ebrio, ha pasado la noche en la comisaría de Les Corts de Barcelona, y aún no ha podido declarar. Según han informado fuentes policiales a Europa Press, lo más común tras una detención por la noche es que el detenido sea trasladado ante el juzgado sobre las 7.00 horas de la mañana siguiente, pero la situación generada por el coronavirus está ralentizando los procedimientos habituales. Así, las mismas fuentes han insistido en que el funcionamiento va más lento, y que aún no saben si el alcalde declarará por viodeconferencia como se está haciendo en múltiples casos por la crisis sanitaria o no.

9.10

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide en el Congreso de Diputados la prórroga del estado de alarma. Síguelo en directo aquí .

8.50

La morgue que se instaló en el centro comercial del Palacio de Hielo cerrará este miércoles tras el descenso del número de muertes a causa del Covid-19. El Palacio de Hielo fue el primer recinto de estas características habilitado para el traslado de los fallecidos, convirtiendo sus instalaciones en una morgue provisional, con el objetivo de ayudar a descongestionar la crisis sanitaria acogiendo 1.146 fallecidos por Covid-19.

8.25

Interpharma, una empresa con sede en Barcelona, era la gran tapada del Gobierno. Ayer, tras varias semanas negándose a explicar quién compró los 659.000 test de diagnóstico defectuosos comprados a China, el Ejecutivo ha publicado el contrato de compra. La Plataforma de Contratación del Sector Público muestra cómo el Ministerio de Sanidad se comprometió a pagar más de 17 millones de euros por los primeros test de diagnóstico rápido que iban a llegar a nuestro país, aunque solo desembolsó seis que, según dice Sanidad, ya ha recuperado. Léelo aquí .

8.11

Un segunda ola del actual coronavirus en Estados Unidos tendría efectos muchos más graves para la población que los que sufre ahora, ya que coincidiría con el inicio de la temporada de gripe. En una entrevista con el diario The Washington Post, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, reflexiona sobre la evolución de la pandemia en EE.UU. «Existe la posibilidad de que el ataque del virus en nuestra nación el próximo invierno sea incluso más difícil que el que acabamos de atravesar», aseguró Redfield, ya que «vamos a tener la epidemia de gripe y la epidemia de coronavirus al mismo tiempo». Para el experto, tener dos brotes de enfermedades respiratorias simultáneos añadiría una tensión «inimaginable» al sistema de atención sanitaria.

7.45

El ministro de salud británico, Matt Hancock, ha anunciado que Reino Unido comenzará este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Así lo ha hecho durante la rueda de prensa diaria sobre el Covid-19 del Ejecutivo británico, donde ha puntualizado que desarrollar una vacuna es «una ciencia incierta», según ha recogido la cadena Sky News.

6.55

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha anunciado este martes que se han registrado un total de 379 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que constituye el día más mortífero desde que estalló la pandemia, al tiempo que ha explicado que el foco de la misma se está desplazando hacia el sur. Así, la cifra de fallecidos por Covid-19 en Nueva Jersey ha ascendido hasta los 4.753. Mientras, se han confirmado 3.643 nuevos casos, por lo que el balance global se sitúa en 92.387 positivos.

6.53

El 67,9 por ciento de los españoles considera que la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus ha sido un «desastre», según una encuesta del Instituto Nacional de Estudios Analíticos (INEA), recogida por Europa Press. Los ciudadanos suspenden con un tres la gestión concreta del jefe del Ejecutivo y con un 2,3 al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y una amplia mayoría, un 64 por ciento, consideran que el doctor Fernando Simón ha faltado a la verdad.

6.45

Un total de 33 integrantes de la tripulación de un crucero italiano amarrado en la ciudad japonesa de Nagasaki han dado positivo en una prueba de Covid-19 después de que se descubriera el contagio de uno de sus miembros, informaron hoy fuentes oficiales. Los infectados son de varias nacionalidades no especificadas y el estado de salud de cada uno de ellos, así como su edad, están por confirmarse todavía, según dijeron en una rueda de prensa funcionarios de la Prefectura de Nagasaki.

6.34

Los nuevos casos de coronavirus aumentaron el martes en China hasta 30, 23 de ellos procedentes del exterior, frente a los 11 contagios del lunes y los 12 del domingo, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Si bien el domingo se contabilizaron 4 nuevos contagios a nivel local y 8 importados, y el lunes 7 locales y 4 importados, el martes la cifra se situó en 7 y 23, respectivamente, rompiendo la tendencia a la baja de estos últimos días. Los siete nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

6.32

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este martes que la región ya no necesitará el buque médico Comfort que llegó a la Gran Manzana a finales de marzo pocas horas después de haberse reunido con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca. «Fue muy bueno tenerlo en caso de desbordarse (el sistema sanitario), pero he dicho que en realidad ya no necesitamos el Comfort», dijo Cuomo durante una entrevista con la cadena local MSNBC en referencia a su encuentro con el mandatario estadounidense.

6.29

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recibido en la tarde de este martes en Gran Canaria el séptimo cargamento que ha adquirido de forma propia con material sanitario, procedente de China, para hacer frente a la propagación del coronavirus. Este avión ha trasladado hasta el archipiélago 63.250 test para diagnóstico, 2 millones de mascarillas quirúrgicas, 18.250 batas desechables y 7.345 batas impermeables equipamientos básicos de protección para el personal de los centros sanitarios de las islas, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.