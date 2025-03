Séptimo mes de la epidemia de Wuhan, devenida en pandemia COVID-19; muchos países cambian de fase después de un período agudo de intensidad desigual. Asombra el que Vietnam, con sus 1600 Km de frontera con China, salde esta etapa con 325 afectados sin fallecidos.

Semanalmente, 2500 nuevas publicaciones científicas aumentan nuestro conocimiento del SARS-CoV-2 y sus consecuencias. Algunas encajan las cifras de infectados y fallecimientos en un modelo estadístico que explique lo que ha ocurrido en cada lugar y que pueda predecir lo que está por llegar. Muchos de estos algoritmos incluso cuantifican los beneficios de haber tomado medidas a tiempo, algo que hubiera sucedido en España con adelantar las medidas una o dos semanas. Pero, las predicciones se revelan muy condicionadas por algunos factores –no sólo la disponibilidad o no de vacuna- en los que es necesario insistir para que la vuelta a la normalidad no se vea perturbada por nuevos brotes no controlables.

Dos aspectos emergen y serán objeto de atención. Uno, el tamaño de las partículas de secreción respiratoria con el virus, que liberan los contagiados. Los aerosoles (del orden de la micra) pueden persistir varias horas en el ambiente sin depositarse, mientras que las gotículas de mucho mayor tamaño se depositan con rapidez en el suelo. Hay por tanto diferencias individuales en la capacidad de contagiar, de ahí el seguimiento de los contagiosos y sus contactos. El otro factor a considerar es el efecto de la temperatura y la humedad. Estudios recientes en China concluyen que más de la mitad de los contagios se ha venido produciendo a temperaturas de 5-15ºC y un porcentaje superior se dio con humedad ambiente de 3-10g/m3. Temperaturas y humedades más elevadas dificultan más el contagio del virus, lo que no puede interpretarse literalmente como que el calor vaya a derrotar la pandemia. Observaciones similares ya se han venido efectuando con otros virus respiratorios como el de la gripe. La ansiada vuelta a la normalidad requiere por tanto un esfuerzo notable de vigilancia del proceso, para seguir conteniendo al coronavirus.