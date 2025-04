Cambiar el estado de alarma y ampliar el toque de queda: crece la presión de numerosas autonomías

Cada vez son más las autonomías que, siguiendo los pasos de Castilla y León , piden una modificación del toque de queda para frenar el repunte de contagios que se ha producido en esta tercera ola de la pandemia. El cambio conllevaría también una variación en el estado de alarma decretado el pasado 25 de octubre, y prorrogado en noviembre hasta el 9 de mayo. Y tal modificación necesitaría, según el Ejecutivo, de dos circunstancias: la primera, un consenso en el Consejo Interterritorial que se producirá el miércoles y, la segunda, garantías de que se aprobará en el Congreso de los Diputados cuando se someta a votación. Se da la circunstancia de que hoy mismo el Gobierno ha presentado el recurso en el Tribunal Supremo para recurrir la decisión que ha impuesto de manera unilateral la comunidad dirigida por Alfonso Fernández Mañueco, que ha dicho hoy que «no se van a quedar de brazos cruzados». De hecho, el barón territorial ha pedido «las herramientas para evitar este tipo de confusiones». La decisión del tribunal no será inmediato, pues mañana abren el plazo para presentar alegaciones.

«Decisiones unilaterales no nos llevan a nada. Decisiones basadas en el consenso sí nos permitirán avanzar» y lograrán frenar al virus, ha dicho la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en una entrevista concedida a Onda Cero.

De hecho, con una postura más flexible que en semanas anteriores, el Ejecutivo central se ha mostrado este lunes dispuesto a modificar las franjas horarias del toque de queda y permitir que se establezcan en horas más tempranas, como ha hecho Castilla y León provocando un choque jurídico con La Moncloa, que entienden que en el estado de alarma actual no está habilitada la posibilidad de plantear esta limitación de movimientos antes de las 22.00 horas.

Sin embargo, fuentes del equipo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguran que no tienen un rechazo rotundo a modificar esta medida «si existe consenso entre quienes lo tienen que aplicar». Y por tanto se abren a un debate sobre la cuestión en el Consejo Interterritorial de este próximo miércoles. Eso sí, por otro lado, fuentes de La Moncloa venían expresando sus dudas en los últimos días respecto a la «utilidad» de este adelantamiento , ya que consideran que con las capacidades autonómicas para decretar cierres de comercios ya se puede lograr de facto este punto.

No obstante, la voluntad de Illa es abordar la cuestión este miércoles. El ministro sondea ya a los gobiernos autonómicos sobre el adelanto del toque de queda. Pero el Gobierno tiene claro que hace falta una modificación del actual Real Decreto en virtud del cual está vigente el estado de alarma. Fuentes del Gobierno explican que debe modificarse mediante un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Es decir, en la Interterritorial se buscará ese consenso pero no se puede tomar la decisión, que después se materializaría legalmente en la siguiente reunión del Gobierno. Que si no se decide a celebrar un Consejo Extraordinario para aprobar esta cuestión sería ya el del martes 26 de enero.

El Gobierno explica también que, en esta ocasión, el estado de alarma no faculta al ministro de Sanidad a modificar las medidas, como sí contemplaba el primer decreto del mes de marzo. Y que, por tanto, si se quiere que la medida dure más de quince días, esa modificación debería ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

Y por eso, desde el Gobierno trasladan parte de la responsabilidad al PP. Porque el Ejecutivo parece dispuesto a la modificación «si hay consenso y ponen sus votos en el Congreso de los Diputados». Mensaje al PP pero también para PNV y las fuerzas independentistas que sostienen a la Generalitat de Cataluña. Pablo Casado hoy mismo se ha referido al choque producido entre Castilla y León y el Estado, aludiendo al segundo como «el perro del hortelano», que pide por un lado que se detenga la incesante escalada de contagios y por otro no deja adoptar a las autonomías medidas que consideran expeditivas como limitar el horario nocturno.

Batallón de autonomías

Por su parte, desde las autonomías se ha liderado una especie de batallón en pro de cambiar esos horarios: Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para invocar ese cambio del estado de alarma, una posición sobre la que se han manifestado a favor el presidente de Castilla-La Mancha , Emiliano García Page , que ha comunicado que adelanta el toque de queda a las 22.00 horas. El presidente castellano-manchego ha convenido en que sería partidario de un confinamiento que permitiese salir a trabajar y a estudiar, para que no tuviese los efectos nocivos tanto en la salud mental como en la económica que conllevó el encierro de la última primavera.

Según han manifestado hoy las autoridades de Baleares, Canarias y Cantabria, las tres autonomías suscribirían la necesidad de dotar de mayor flexibilidad al estado de alarma para poder restringir los horarios de movilidad si la curva de la pandemia sigue en ascenso. Galicia, Andalucía y País Vasco también se muestran en sintonía con Castilla y León para modificar la franja horaria.

Madrid , que endureció el toque de queda el pasado viernes, y ha entrado en vigor hoy lunes, de las 0.00 a las 23, y la hostelería adelanta el cierre a las 22.00 horas, subraya que va a mantener su nuevo horario dos semanas antes de volver a estudiarlo.