Benedicto XVI ordena retirar su nombre del libro que el cardenal Sarah presentaba como conjunto

En vista de que el cardenal Robert Sarah continuaba insistiendo en que el libro sobre el celibato era de ambos, a pesar de haber sido desmentido el lunes por «fuentes muy próximas al Papa emérito» citadas por ABC, Benedicto XVI ha ordenado en la mañana del martes retirar su nombre de todas las ediciones en varios países. La indicación ha sido transmitida a Sarah por su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, Georg Gaenswein.

Visto que era irreversible, el cardenal Sarah informaba en un tuit a primera hora de la tarde que «teniendo en cuenta las polémicas que ha provocado la aparición de la obra "Desde lo profundo de nuestros corazones", se ha decidido que el autor del libro figurará en las próximas ediciones como: Cardenal Sarah, con la contribución de Benedicto XVI. En cambio, el texto completo del volumen permanecerá sin cambios».

Apenas dos horas antes, y después de que los colaboradores de Benedicto le hubiesen pedido dar marcha atrás, el cardenal había respondido, en cambio, con un comunicado rotundo: «El 19 de noviembre envié un manuscrito completo al Papa emérito, incluyendo, como habíamos convenido, la portada, una introducción y una conclusión común, el texto de Benedicto XVI y mi propio texto».

El comunicado del prefecto de la Liturgia contradecía abiertamente lo que el entorno del Papa emérito había afirmado el día anterior, y añadía que «la polémica creada insinuando que Benedicto XVI no había sido informado de la aparición del libro "Desde lo profundo de nuestros corazones" es profundamente abyecta».

El cardenal guineano añadía: «Perdono sinceramente a todos los que me calumnian o que me quieren oponer al Papa Francisco. Mi apego a Benedicto XVI continúa intacto, y mi fidelidad filial al Papa Francisco absoluta».

El entorno del Papa emérito había negado rotundamente la autoría conjunta el lunes por la tarde, varias horas después de las notas publicadas por el director editorial del departamento de Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, y el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni.

Ambas se concentraban sobre todo en subrayar que Francisco está rotundamente a favor de mantener el celibato sacerdotal, y recordaban lo que el Papa dijo en ese sentido a los periodistas en enero de 2019 durante el vuelo de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá citando a San Pablo VI: “Preferiría morir antes que cambiar la ley del celibato sacerdotal”.

Esa primera reacción del departamento de Comunicación pretendía atajar el daño creado por la sospecha de que Francisco tuviese en la cabeza eliminar o erosionar el celibato aceptando la ordenación sacerdotal de indígenas diáconos permanentes casados en la Amazonia, como propuso el sínodo celebrado en octubre de 2018.

En cambio, la información proporcionada posteriormente por «fuentes muy próximas a Benedicto XVI» salía al paso de la manipulación del Papa emérito, con independencia de lo que estuviese haciendo el equipo de comunicación de Francisco, y precisamente para reparar el daño hecho al Papa emérito, al presentarle como dando lecciones al actual.

Esas fuentes, absolutamente fiables, no dejaban lugar a dudas. Benedicto XVI no había escrito ese libro con el cardenal Sarah, no había visto ni aprobado la portada ni que se presentase como escrito «a cuatro manos».

Explicaron que hace unos meses Benedicto XVI trabajaba en un texto sobre el sacerdocio y Sarah le pidió verlo. El Papa emérito se lo envió sabiendo que el prefecto de Liturgia estaba escribiendo un libro sobre el celibato y pensando que podría ser útil al cardenal, al que le une una buena amistad.

Desde hace seis meses, el pontífice emérito no está en condiciones de escribir y apenas de mantener conversaciones largas, como han constatado personas que le visitan. Las tres cartas personales de Benedicto XVI que Sarah ha publicado en su cuenta de Twitter confirman este cuadro.

En la del 20 de septiembre, Benedicto XVI le informa de que «había comenzado a escribir algunas reflexiones sobre el sacerdocio. Pero, escribiendo, me he dado cuenta cada vez más de que mis fuerzas ya no me permiten la redacción de un texto teológico», y promete enviárselo cuando lo traduzcan al italiano por si le fuese de utilidad aunque «noto fuertemente la insuficiencia de estas notas».

La carta del 12 de octubre se limita a cuatro líneas para acompañar el envío de «mis pensamientos sobre el sacerdocio. Dejo en sus manos ver si encuentra alguna utilidad en mis pobres pensamientos». Es una carta conmovedora, de uno de los mayores intelectuales europeos del siglo XX pero que, a sus 92 años, sufre limitaciones físicas muy serias.

En la carta del 25 de noviembre, Benedicto XVI agradece un texto de Sarah que es un resumen de las conversaciones y del texto anterior, «y me siento realmente feliz de poder decirle que usted ha sabido decir lo esencial en media página. Por mi parte, el texto puede ser publicado de la forma que usted ha previsto».

El entorno del Papa emérito fue contundente el lunes al calificar el libro de «una operación editorial y mediática de la que Benedicto XVI se aleja, y a la que es totalmente ajeno».

El proyecto ha sido pilotado por el cardenal guineano y su publicista, Nicolas Diat, junto con las editoriales Fayard de Francia, Ignatius Press de Estados Unidos y Cantagalli de Italia.