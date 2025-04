Los asintomáticos levantan de nuevo la curva de los contagios por coronavirus

La t ransmisión del coronavirus aumenta en España . Tras dos días seguidos superando los 240 nuevos infectados en 24 horas (ayer fueron 241) y con 4.852 diagnosticados en las últimas dos semanas, las estadísticas de Sanidad ya revelan que hay más de un contagio por cada diez mil españoles. Unas cifras impulsadas por los brotes en Cataluña y Aragón, que ayer notificaron 52 y 59 nuevos casos respectivamente. El problema radica en que la curva actual es muy similar a la de principios de marzo. Concretamente a la semana del 5 al 11, poco antes de que se decretara el estado de alarma ante la implosión del Covid-19 .

En esos siete días de marzo se pasó de 237 a 2.128 positivos y, según el informe de ayer del Ministerio de Sanidad , en la última semana han dado positivo 2.491 personas. De todos los nuevos contagios en estos recientes siete días, la mitad (1.172) se han registrado en Cataluña, donde hay varios brotes activos. El que más preocupa a Sanidad es el de la comarca del Segriá , en Lérida. La siguiente comunidad en número de contagios es Madrid, con 289 positivos en los últimos 7 días y le sigue Aragón con 256 contagios. En Galicia, donde también hay un brote de interés en La Mariña (Lugo), los confirmados por pruebas PCR en la última semana son 164.

«Es una situación muy diferente», aseguró ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , preguntado por la comparativa. En marzo no solo se hacían menos pruebas PCR, sino que solo se hacían a casos en los que se reunieran unas condiciones muy determinadas, como haber viajado a China o el norte de Italia. Y los resultados no se notificaban en el día. « Ahora la capacidad de detección y notificación es mucho más precoz , más rápida, por lo tanto la evolución es diferente», aseguró ayer Simón, para añadir una segunda diferencia: «La mayor parte de lo que detectamos ahora, entre el 60 y el 70% de los casos, son asintomáticos, muchos con infección pasada», mientras que el grueso de marzo eran casos graves, con capacidad de contagio a más personas. «Todo esto implica que la situación ahora puede ser aparentemente no muy distinta, pero ese incremento drástico que hubo de un día para otro en la primera semana de marzo no se observa ahora», aseguró.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , confirmó ayer por la mañana que los brotes activos ascienden a 73, frente a los 67 del día anterior. El que más preocupa es el de la comarca leridana. «No sabemos si el brote está controlado», reconoció ayer Simón, en la rueda de prensa de la tarde. Allí se siguen concentrando dieciséis de los cerca de veinte brotes activos de Cataluña, que han afectado especialmente a sectores hortofrutícolas y a temporeros llegados para trabajar en la campaña. La comarca, confinada perimetralmente desde el día 4, registró ayer la primera muerte por Covid-19 desde que se acabó el confinamiento, rompiendo la tendencia 0 que llevaba con la «nueva normalidad», y sumó 46 nuevos casos con PCR.

Con todo, fuentes del Hospital Arnau de Vilanova de la ciudad de Lérida, el principal de la zona, estimaron que entre ayer y hoy se va a llegar al pico de la afectación por los brotes. Según fuentes de la Consejería de Salud, e l 70% de los casos detectados siguen siendo asintomáticos y por transmisión comunitaria, aunque se cree que la situación no está desbordada. El director del CCAES aseguró en su comparecencia periódica que, en base a los últimos datos, «da la impresión que la epidemia del Segriá no está creciendo».

Los contagios por coronavirus en Cataluña van más allá de Lérida. Los infectados han crecido en todas las regiones sanitarias catalanas excepto en Tarragona, según los datos de la Generalitat, que registró en las 24 horas 482 positivos . Ayer se confirmaron nuevos brotes en Tarragona, las Tierras del Ebro y Barcelona (en el Reial Club de Polo, donde se estaban haciendo campamentos de verano), que acumulan nueve positivos, todos leves,,

También en Aragón están preocupados. La escalada de contagios se agrava y hay nuevos brotes en Sádaba (Zaragoza) y Alarcón (Teruel). Según la Consejería de Sanidad, el balance ha sumado más de 100 casos en 48 horas, con casi 30 contagios en la capital en un solo día. Hay cuatro brotes activos en esta comunidad, informa Roberto Pérez.

Medidas más estrictas

En este contexto, algunas autonomías como Baleares y Cataluña han decidido imponer en todo momento el uso de mascarillas para evitar rebrotes. También ha endurecido las medidas en Ordicia (Guipúzcoa), donde los positivos han ascendido a 58 este jueves.

Con la curva algo descontrolada, el ministro de Sanidad volvió a ser interpelado ayer sobre la posibilidad de decretar nuevamente el estado de alarma. Aseguró que « no hay ninguna previsión » y que las comunidades tienen la capacidad de «decretar confinamientos quirúrgicos en zonas limitadas».

Illa se pronunció en línea con la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , al asegurar que «si se diera el caso de una transmisión descontrolada y necesitáramos limitar de una forma muy drástica la movilidad, que es un derecho fundamental, en varias zonas de España, ya sabemos que hay un instrumento que ha sido eficaz».

Según Montero, «no cabe ninguna duda» de que si el Ejecutivo, alentado por las autoridades sanitarias y los expertos, considera que es conveniente volver a decretarlo, «lo propondría al Congreso de los Diputados».