La UME asegura que «en ningún caso se han detectado niveles tóxicos de gases en zonas de población»

La ministra de Defensa , Margarita Robles, ha mantenido este viernes una jornada de trabajo y de reconocimiento al trabajo que la Unidad Militar de Emergencias ( UME ) está realizando desde hace casi dos semanas para mitigar los efectos del volcán Cumbre Vieja en la denominada Operación Volcánica La Palma «Esfuerzo de todos».

«Empezar manifestando nuestro cariño y solidaridad con la población de la gente de La Palma. Su dolor es nuestro dolor. Sentimos profundamente lo que está pasando», indicó Robles.

La UME tiene 187 efectivos desplazados actualmente en la isla de la Palma. «La UME estará en La Palma el tiempo que sea necesario siempre que lo reclame la dirección técnica [de emergencias]. No se va a regatear ningún tipo de esfuerzo», indicó la ministra en la videoconferencia desde el Ministerio.

«Se trata de una misión totalmente distinta a lo que ha hecho la UME en otras ocasiones: la lava es una fuerza de la naturaleza que no se puede combatir, por ello las misiones han estado orientadas a mitigar sus efectos. Ayudar, proteger y asistir a la población, en su mayoría humilde», introdujo el general de la UME, Luis Manuel Martínez Meijide.

El coronel Pedro Aneiros, jefe del Estado Mayor de la UME, explicó que se ha utilizado un plan de riesgo volcánico vigente en la UME desde 2020, cuando se planificó el ejercicio Canarias 2020 que, aunque no se pudo celebrar por la pandemia del Covid, sí sirvió en cuanto a su planeamiento.

«En casi dos semanas de intervención se han realizado las siguientes misiones: apoyo y coordinación con la Dirección de la Emergencia; vuelos de reconocimiento y vigilancia de progresión de la colada; mediciones de calidad del aire y toma de muestras de lava; y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en evacuación de ciudadanos y retirada de enseres.

Durante la videoconferencia, la ministra se interesó sobre la toxicidad de los gases que emanan de la colada y el teniente Pablo García informó de que «en ningún caso se han detectado niveles tóxicos en zonas de población».

Los quince minutos que tiene cada familia para sacar los enseres de sus viviendas también centraron la atención de la ministra, habiéndose abierto otros turnos en las mismas viviendas para entrar en otras ocasiones siempre que las condiciones de seguridad lo permitían.

«La gente se siente desolada porque viven por incertidumbre sobre cómo va a ser su futuro y que no podrán regresar a sus casas. Desde el punto de vista psicológico lo más impactante es no tener una perspectiva de recuperación . La gente más mayor se ve en peores condiciones porque ven que no tendrán tiempo para restablecerse y la gente que tenía negocios», dijo el capitán Alberto Pastor, psicólogo de la UME en la misión.