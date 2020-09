María (48) sale a la calle corriendo, hoy tiene cita con el médico. Camina deprisa, revisando que lo lleva todo encima: llaves, cartera, móvil, bolsa para cargar la compra que hará al salir de la revisión... Entonces se detiene en seco, ¡la mascarilla!

Nerviosa, pensando cómo nadie la ha mirado raro desde que salió de casa, entra en una tienda y comenta con los dependientes el descuido mientras pide unas nuevas.

«Todos los días con ella puesta y voy y me olvido de cogerla», explica algo apurada. «No se preocupe, no es la primera a la que le ocurre algo así», responde uno de los trabajadores al tiempo que coloca un paquete sobre el mostrador. «Aún no nos hemos acostumbrado del todo a esta nueva situación que llevamos meses viviendo».

La transformación de las mascarillas en un complemento más en el día a día de los españoles no es lo único que ha cambiado desde que el pasado mes de diciembre se detectara el primer caso de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. El Covid-19 ha modificado hasta la forma en la que nos decimos «Hola» unos a otros.

A nadie extraña ya la imagen del ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, negándole un apretón de manos a la canciller Angela Merkel hace unos meses. Poco a poco, ciudadanos de todo el mundo han ido dejando atrás esta costumbre y adaptándose a una nuevas modalidades de saludo entre las que hay una que ha destacado: el choque de codos.

Desde entonces, no han dejado de repetirse escenas de políticos y distintas celebridades saludándose de este modo. Pero ¿es esta la mejor forma de hacerlo?

Según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, no. «Al saludar a las personas es mejor evitar golpes en el codo porque te sitúan a menos de un metro de la otra persona», escribió en su cuenta de Twitter.

It's been a very busy week for everyone. The world is fighting #COVID19 together as one. And yet life must go on. I hope everyone is taking rest this weekend. Here are some recommendations from @WHO