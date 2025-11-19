Suscríbete a
Sevilla se rinde ante Jesús de las Penas en un traslado inolvidable

La hermandad llevó a su titular al Buen Suceso para conmemorar el 150 aniversario fundacional

Traslado del Señor de las Penas al Buen Suceso
El Señor de las Penas, 150 años después, se reencuentra con la orden fundadora de esta hermandad, los que durante tanto tiempo custodiaron a esta imagen en el antiguo convento del Carmen de calle Baños. Esta vez, estará estos días en la actual ... sede de los carmelitas calzados, el Buen Suceso, a los pies de la Virgen del Carmen, ofreciendo una estampa, una más para los analistas de esta corporación carmelita.

