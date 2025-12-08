Sevilla agradece a Pedro Manzano por devolver el esplendor de la Macarena

Otro de los momentos más emocionantes vividos el 8 de diciembre en la Macarena se produjo por la tarde, de manera improvisada, cuando Pedro Manzano, el restaurador de la Virgen, salió a la plaza tras abandonar la basílica. Los hermanos y devotos ... presentes aplaudieron a la persona que ha devuelto a la Virgen de la Esperanza su máximo esplendor.

Ha sido el agradecimiento del pueblo de Sevilla por devolver a la Macarena a un estado óptimo de conservación; por haber hecho que la dolorosa vuelva a ser la que era, incluso mejor, pues ha recuperado su aspecto original y hay Virgen para rato, como así ha hecho saber Pedro Manzano.

Posiblemente sea uno de los recuerdos más bonitos que el restaurador vaya a conservar para siempre, no solo en su carrera profesional, sino también en su vida. Fue un gesto de cariño, un reconocimiento de todos los allí presentes, que se volvieron para aplaudirle por devolver la Virgen a las miles de personas que le profesan devoción. Una imagen universal, una talla de amor y fe compartida que está de regreso para no irse nunca más.

Es un gesto que merece ser destacado en una sociedad tan complicada, que todo lo critica y que a veces intenta pisar a cualquiera para aparentar ser mejor, una sociedad cada vez con menos valores. Pero esto demuestra que la Macarena es capaz de unir a las personas y de recordar a los creyentes cuál es su verdadero sitio.

Este emotivo momento representa el desahogo de lo mal que lo han pasado tantas personas por la fallida restauración de Arquillo y por no tener a su Virgen durante tanto tiempo, pero la espera ha merecido la pena, ha vuelto para volver a oír las plegarias de los devotos, los rezos, las peticiones, porque una imagen, la devoción es fundamental en la vida de un sevillano. Hay Esperanza.