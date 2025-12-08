Suscríbete a
Sevilla agradece a Pedro Manzano por devolver el esplendor de la Macarena

Los devotos han aplaudido de manera espontánea al restaurador al salir de la basílica en la tarde del 8 de diciembre

Aplauso de los devotos a Pedro Manzano pepe santos
M. J. R. Rechi

Otro de los momentos más emocionantes vividos el 8 de diciembre en la Macarena se produjo por la tarde, de manera improvisada, cuando Pedro Manzano, el restaurador de la Virgen, salió a la plaza tras abandonar la basílica. Los hermanos y devotos ... presentes aplaudieron a la persona que ha devuelto a la Virgen de la Esperanza su máximo esplendor.

