El Señor del Divino Perdón de Alcosa ya está en el paso del Nazareno del Cerro para su procesión extraordinaria

El Señor del Divino Perdón ya se encuentra sobre el paso del Nazareno del Cerro de cara a la procesión extraordinaria que protagonizará por las calles del Parque Alcosa el próximo domingo 5 de octubre. La iglesia de la beata Ana María de Javouhey presenta así esta inusual estampa en los días previos a la salida con la que la corporación del Sábado de Pasión celebrará su 25 aniversario fundacional.

La talla de José Antonio Navarro Arteaga luce por el momento con las manos atadas sobre las andas procesionales de Francisco Verdugo estrenadas el Martes Santo de 2019, en la primera salida procesional del Señor de la humildad del Cerro. Para la ocasión se estrenará tras la imagen la agrupación musical de la Encarnación de San Benito, nueva banda de la hermandad tras la salida de Virgen de los Reyes. También participará la banda de música Santa Ana de Dos Hermanas.

El Señor del Divino Perdón saldrá este domingo a partir de las 11.00 horas para recorrer en procesión diversas calles de su barrio. El itinerario discurrirá por las calles Emilia Barral, Beata Ana María de Javouhey, plaza Maestro Sánchez Rosa, plaza Azahín, Emilia Barral, avenida Ciudad de Chiva, plaza Zocodover, calle Ontur, Pintor Alfonso Grosso, Carmen Conde, avenida Ildefonso Marañón Lavín y Escritor Alfonso Grosso hasta su entrada a las 15.10 horas.

Se da la curiosa circunstancia de que en los últimos años se ha podido contemplar al titular cristífero de la hermandad del Divino Perdón de muy diversas formas. Hasta la Semana Santa de 2024, el Señor procesionaba en solitario sobre su antiguo paso tallado y barnizado en caoba. En la procesión extraordinaria que protagonizaron las hermandades de Alcosa con motivo del cincuentenario de la parroquia en junio de ese mismo año, salió junto a la Virgen de la Purísima Concepción en el paso dorado de la hermandad de la Humildad de Mairena. Ya este año, se estrenó el nuevo paso, aún en fase de talla, con las figuras secundarias del misterio ejecutado por Navarro Arteaga, y ahora saldrá de nuevo en solitario sobre el paso de la hermandad del Cerro.