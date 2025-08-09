De Sanlúcar de Barrameda al Arenal: el regalo de un devoto por 60 años de amor a la Caridad

Una de las cuestiones fundamentales sin las que no se entiende el presente siglo es el engrandecimiento patrimonial de las hermandades, pero no por un fin que no tenga que ver con el plano caritativo, y las relaciones institucionales más allá de los límites fronterizos ... de las provincias animan a redundar en ello. Es lo que ha ocurrido con un hermano de la sevillana corporación del Baratillo, que con el deseo de simbolizar la relación duradera que se mantiene en el tiempo desde hace ya varias décadas, ha tomado la determinación de hacerle una donación muy especial a la Virgen de la Caridad de la gaditana localidad de Sanlúcar de Barrameda, de la que es patrona y alcaldesa perpetua.

Se trata de la proyección de una réplica en menores dimensiones del templete con el sale cada verano en procesión la Virgen de la Caridad, cuya idea es que vaya colocado el día de mañana en el entrecalle del paso de la Caridad del Baratillo, esto es, en la posición frontal y baja del palio de la dolorosa del Miércoles Santo, donde poder venerara a ambas advocaciones, que nunca dejan de ser la misma. De la Caridad del Arenal a la Caridad sanluqueña, cuya salida por cierto se produce siempre con la Festividad del Día de la Asunción en este municipio tan frecuentado por los sevillanos en estos meses de verano, al igual que sucede en tierras cercanas a la propia Sanlúcar regadas por el Atlántico, como son Rota y Chipiona.

Así, le había sido encargado meses atrás del propio hermano baratillero a los Hermanos Delgado un boceto inspirado en una de las piezas de mayor valor para los sanluqueños, del templete de plata de estilo barroco con esas columnas salomónicas de ébano, para que en un futuro pueda ocupar el entrecalle del paso de palio un Miércoles Santo siempre que así lo decida la hermandad. No en vano la relación entre hermanos de sendas corporaciones es dilatada en el tiempo, pues tal y como recuerdan quienes la vivieron en 1965 fue cuando se produjo la coronación de la patrona sanluqueña, y en ella participaron costaleros del Baratillo y también de la hermandad de la Macarena, que quedaron absolutamente prendados y siguen siendo devotos de Nuestra Señora de la Caridad Coronada.

Boceto del templete de la Caridad sanluqueña que servirá para el entrecalle de la Caridad baratillera ABC

Con lo cual, y ahora que se cumplen sesenta años desde aquella relación fraternal, este hermano aspira a darle forma material al cariño mutuo que se profesan dichas corporaciones con este templete que han llevado a gran término los mencionados orfebres sevillanos con el fin de que la Caridad no tenga límites, ya sea en la ciudad de la manzanilla o en la tierra de María Santísima, donde su esplendor estará garantizado por el público de la Sevilla cofrade. Con la ilusión de que otros sesenta años arrojen la luz necesaria al prójimo que tanto necesita de caridades.