Suscríbete a
+Pasión

De Sanlúcar de Barrameda al Arenal: el regalo de un devoto por 60 años de amor a la Caridad

Una réplica en miniatura del templete de la patrona sanluqueña, que toma forma en el taller de los Hermanos Delgado, será donado por un hermano para el entrecalles del palio del Baratillo

La Virgen de la Caridad de la hermandad del Baratillo, en su salida procesional del año 2019
La Virgen de la Caridad de la hermandad del Baratillo, en su salida procesional del año 2019 Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una de las cuestiones fundamentales sin las que no se entiende el presente siglo es el engrandecimiento patrimonial de las hermandades, pero no por un fin que no tenga que ver con el plano caritativo, y las relaciones institucionales más allá de los límites fronterizos ... de las provincias animan a redundar en ello. Es lo que ha ocurrido con un hermano de la sevillana corporación del Baratillo, que con el deseo de simbolizar la relación duradera que se mantiene en el tiempo desde hace ya varias décadas, ha tomado la determinación de hacerle una donación muy especial a la Virgen de la Caridad de la gaditana localidad de Sanlúcar de Barrameda, de la que es patrona y alcaldesa perpetua.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app