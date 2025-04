Sábado Santo en Sevilla, en directo: última hora del tiempo, los recorridos y las hermandades de la Semana Santa 2025

Es Sábado Santo en Sevilla. La Semana Santa entra en su recta final con una jornada marcada por el recogimiento, la sobriedad y el silencio. En este día procesionan cinco cofradías que combinan la solera de las hermandades históricas con la fuerza de las más recientes: el Sol, los Servitas, la Trinidad, el Santo Entierro y la Soledad de San Lorenzo. Desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada, sus cortejos recorrerán las calles de la ciudad. El carácter funerario de muchos de sus misterios y el ambiente más melancólico de esta jornada convierten el Sábado Santo en una cita imprescindible para los cofrades que buscan vivir la Semana Santa desde la intimidad y la fe más serena.

