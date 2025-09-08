Así regresa la Virgen de los Remedios de las Siete Palabras tras la restauración de Pedro Manzano

La Virgen de los Remedios de la hermandad de las Siete Palabras, coincidiendo con la festividad de la Natividad de la Virgen, regresa al culto tras haber sido restaurada durante los últimos cuatro meses en el taller de Pedro Manzano. La imagen estará expuesta a la veneración de los fieles en la parroquia de San Vicente desde las cinco y media de la tarde hasta la finalización de la eucaristía de acción de gracias, que dará comienzo a las 21:00 horas.

La restauración de la Virgen de los Remedios ha consistido en la eliminación de los daños existentes a nivel estructural y funcional, así como en la aplicación de tratamientos orientados a su restitución material y presentación estética. La intervención se ha abordado con la flexibilidad necesaria para corregir las deficiencias detectadas durante el proceso, logrando así una restauración personalizada y adecuada a los problemas de conservación planteados.

Aprovechando la retirada del culto con motivo de la restauración, Pedro Manzano ha utilizado este periodo, además de para llevar a cabo su intervención, para realizar estudios complementarios, tales como el análisis químico de la policromía, el estudio estratigráfico de la capa de color y el examen mediante luz ultravioleta.

La imagen presentaba deficiencias en los ensambles, el soporte y la superficie pictórica. Las pruebas realizadas detectaron un estado de conservación inadecuado e inestable, tanto a nivel estructural —debido a la presencia de fendas y a la falta de ajuste entre los planos de contacto de las piezas de madera que conforman los distintos ensambles— como a nivel superficial, donde se observaban fisuras, erosión, desgaste, levantamientos y pérdidas de policromía, muchas de ellas asociadas al uso cultual de la imagen.

Durante la restauración, Pedro Manzano ha llevado a cabo la consolidación estructural de la imagen y de las fisuras documentadas, así como la revisión y estabilización de los ensambles que lo requerían. También se ha procedido a la retirada de elementos metálicos que generaban problemas, todo ello en estrecha relación con una adecuada conservación preventiva de la obra.

Por otra parte, se han sustituido las articulaciones por otras de carácter multidireccional, elaboradas en madera de sapelli. También se ha renovado el sistema de fijación de las manos a los antebrazos, el armazón del candelero, el sistema de sujeción de la imagen al mismo, así como su anclaje al paso procesional. Del mismo modo, se ha sustituido la corona situada en la región superior del cráneo, entre otras actuaciones complementarias.

Otro de los aspectos abordados ha sido la fijación de las zonas con riesgo de desprendimiento, así como la limpieza y reintegración de las lagunas de estuco, para proceder posteriormente a la reintegración cromática de las pérdidas en la capa de color, siempre preservando el carácter devocional de la obra. Finalmente, se aplicó una capa de protección mediante resinas sintéticas estables. Todo el proceso se ha llevado a cabo bajo la supervisión de la comisión de seguimiento de los trabajos designada por la hermandad.