Suscríbete a
+Pasión

gota a Gota

Primer golpe. Virgen de los Reyes

El viaje a Bruselas de la agrupación ha permitido comprobar que esta formación es algo más que una banda

Concierto de Virgen de los Reyes en Bruselas
Concierto de Virgen de los Reyes en Bruselas ABC
José Cretario

José Cretario

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hay más que tomar cierta perspectiva de lo cotidiano para entender la dimensión de algunas cosas. Cuando llegas a la ciudad de Antigua en Guatemala y ves un azulejo del Gran Poder y otro de la Macarena o cuando te enteras de que en ... la Patagonia hay una capilla dedicada a la Esperanza de Triana entiendes de verdad lo que significan algunas imágenes. El viaje a Bruselas de la Agrupación Virgen de los Reyes ha permitido comprobar que esta formación es algo más que una banda. De unos años a esta parte arrastra a miles de seguidores movidos por una manera clásica de tocar la música con ciertos aires renovadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app