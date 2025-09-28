Primer golpe. Virgen de los Reyes

No hay más que tomar cierta perspectiva de lo cotidiano para entender la dimensión de algunas cosas. Cuando llegas a la ciudad de Antigua en Guatemala y ves un azulejo del Gran Poder y otro de la Macarena o cuando te enteras de que en ... la Patagonia hay una capilla dedicada a la Esperanza de Triana entiendes de verdad lo que significan algunas imágenes. El viaje a Bruselas de la Agrupación Virgen de los Reyes ha permitido comprobar que esta formación es algo más que una banda. De unos años a esta parte arrastra a miles de seguidores movidos por una manera clásica de tocar la música con ciertos aires renovadores.

En los conciertos de Bruselas se esperaba que las cientos de personas congregadas se motivaran con marchas como «La Saeta». No fue así. La fascinación que genera «Vida» «La Esperanza de María» o «El Galileo» ha superado ya la devoción por las piezas más clásicas. Pero es que no solo es eso. El Alcalde y Juan Ignacio Zoido son seguidores; había diputados de otros partidos en la cámara que admiraban a la Agrupación, gente de Andalucía y de España residentes en Bélgica se acercaron a escucharla con auténtica devoción. Sevilla está sobrada de buenas bandas de una categoría increíble. Pero lo de Virgen de los Reyes es definitivamente otra cosa.

