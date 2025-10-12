Primer golpe. Más Madrugada, menos nazarenos

El anuncio del Presidente del Consejo de empezar a explorar si la Madrugada puede adelantarse o de mantener reuniones para ver cómo autorregulan las cofradías sus nazarenos es la prueba más palpable de que al toro hay que cogerlo por los cuernos. Las cifras de ... nazarenos que ofreció el último conteo hace ya irremediable tomar medidas y abandonar la posición cómoda de dejar la patata caliente para otros. La Madrugada se puede adelantar, es obvio. Los que vivimos son nuevos tiempos y dogmas absurdos como el que ha planteado históricamente el Jueves Santo para que las cofradías de la siguiente jornada no «invadan» su día ya no se sostienen. El Silencio ni come ni deja comer. No quiere adelantos pero tampoco quieren dejar de ser los primeros.

De otro lado, la limitación de nazarenos es algo más que necesario para encontrar una Semana Santa sostenible que no dure eternamente. Decía Paco Vélez que es un asunto más que complicado porque no es lo mismo establecer un patrón para la Macarena o La Esperanza de Triana que hacerlo para El Sol. El candidato Notario ha sacado una bandera a manera de manifiesto para proclamar que él nunca cercenará los derechos de los macarenos que quieran salir. Le ha faltado apostillar: «aunque salgan 15.000». Más madrugada y menos nazarenos. Magnifico debate para el curso que se abre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hermandad de la Esperanza de Triana