Primer golpe. Más Madrugada, menos nazarenos

Las cifras de nazarenos que ofreció el último conteo hace ya irremediable tomar medidas y abandonar la posición cómoda de dejar la patata caliente para otros

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Paco Vélez, Presidente del Consejo de Cofradías ABC
José Cretario

SEVILLA

El anuncio del Presidente del Consejo de empezar a explorar si la Madrugada puede adelantarse o de mantener reuniones para ver cómo autorregulan las cofradías sus nazarenos es la prueba más palpable de que al toro hay que cogerlo por los cuernos. Las cifras de ... nazarenos que ofreció el último conteo hace ya irremediable tomar medidas y abandonar la posición cómoda de dejar la patata caliente para otros. La Madrugada se puede adelantar, es obvio. Los que vivimos son nuevos tiempos y dogmas absurdos como el que ha planteado históricamente el Jueves Santo para que las cofradías de la siguiente jornada no «invadan» su día ya no se sostienen. El Silencio ni come ni deja comer. No quiere adelantos pero tampoco quieren dejar de ser los primeros.

