Pedro Manzano: «Restaurar a la Macarena ha sido la mayor encomienda de mi trayectoria profesional»

Es quizá la única persona que no le ha hecho una foto a la Virgen de la Esperanza durante todo este trance, ni se ha hecho una con Ella cuando ha vuelto a ser la que era. Sus ojos y sus manos han sido testigos ... vivos del regreso de la Macarena. La ha recuperado tras una exitosa restauración Pedro Manzano, el hombre más aplaudido de Sevilla en el día de ayer y el más buscado por atrios y resolanas tras haberle devuelto la Virgen a tantos que la añoraban. «Cuando se trata de imágenes de vestir me gusta respetar su intimidad», resume Manzano a ABC de Sevilla apenas unas horas después de recibir el cariño de todos y haber completado satisfactoriamente la «mayor encomienda» de su trayectoria profesional.

- Ayer sale usted de la basílica ante la mirada de cientos de macarenos, que se van dando cuenta de quién es, y usted se lleva la mano al pecho. ¿Cómo se asimila ser el hombre que devolvió la Esperanza a Sevilla?

- Pues mire, fue algo, cómo le digo, espontáneo. Usted sabe que para entrar y para salir de la basílica pues tiene que ser por ahí, ¿no? Por la plaza. Y la gente me reconoció y espontáneamente empezaron un grupo de aplausos en una zona y se fue extendiendo a toda la cola hasta que todo el mundo terminó aplaudiéndome. Yo me sentí, pues bueno, no sé, anonadado. No sabía dónde meterme. No sabía si era mejor salir corriendo (ríe).

- Lo que sé es que más que huir de usted, lo que todos querían era abrazarle.

- Es bonito que la gente te dé la enhorabuena. Ahora me estoy dando cuenta de la dimensión que tiene todo esto. La verdad es que ha sido algo muy importante.

- ¿Qué es lo más emocionante que le han dicho?

- Trabajar sobre una obra de ese nivel y que después, desde el punto de vista emocional, tenga esa repercusión... Y sobre todo, lo mejor que me han dicho es que ha vuelto Ella. Que es Ella, que es su mirada, eso creo. Ése creo que ha sido el principal éxito.

Plano corto de la Virgen de la Esperanza el pasado lunes Víctor Rodríguez / ABC

- Dicen que por abril tendrá diecinueve años.

- Y que la policromía también se ha recuperado. Esa capa, su policromía original, que estaba ahí, un poquito enturbiada por las intervenciones últimas que ha tenido. Entonces, al serenar todo eso, lógicamente, la imagen, que ya de por sí es bellísima, recupera esa potencia.

- ¿Atribuye usted a Arquillo esas extralimitaciones?

- Mire, si usted me lo permite, no voy a entrar en lo que hace otro compañero. Cada uno interviene en función de su criterio, ¿no? Todos nos movemos en el mismo ámbito de metodología y de criterio, pero bueno, después cada uno aplica lo que sabe. Después de haber trabajado sobre la imagen tan a fondo y de llegar a conocerla tanto, lo que no encuentro es una explicación a eso. No la encuentro.

- ¿Sobre qué material fotográfico se ha apoyado para recuperar la expresión de la imagen?

- La documentación fotográfica la ha realizado por una parte Emilio Sáenz, fotógrafo de la Macarena, y por otra parte el fotógrafo del IAPH. Son ellos los que han ido documentando todo el proceso de la instalación. No he tenido la necesidad de fotografiarla.

- ¿Necesitan el Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario ser restaurados?

- No le voy a decir ni que no ni que sí. Los he visto a distancia, en sus altares. Necesitaría de un período de estudio previo también, como en el caso de la Virgen, para valorarlo.

- ¿Echará de menos rezarle a la Virgen tan cerca todos los días, muchos de ellos a solas?

- Totalmente. Es decir, llegaba todas las mañanas, tenía acceso privado, iba directo en el ascensor a la última planta. Eso era como subir al cielo.

- Comentó hace poco en El Llamador de Canal Sur Radio un matiz que me resultó interesante: ¿Cómo se consigue restaurar el relato visual?

- La principal dificultad en las dos últimas intervenciones era revertir lo hecho, y a partir de ahí, pues, volver a recomponer, ¿no? La expresividad de la imagen. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso sería muy difícil de explicar. He tenido una comisión de seguimiento y también otras dos comisiones consultivas y de desarrollo. Uno de los requisitos es que es multidisciplinar, entonces contamos con otros profesionales de otras disciplinas para que vengan a aportar su visión.

- ¿Cuándo habrá resultados de la prueba del Carbono 14, que dirá a qué altura del siglo XII es la Virgen de la Esperanza?

- No le sabría decir exactamente cuándo nos van a facilitar los resultados, puesto que ese tipo de estudio conlleva un tiempo de espera, porque se hace aquí en Sevilla, en el Centro Nacional de Aceleradores (CNA), como saben, y claro, tienen mucho demanda. Suelen bastar un mes o dos, depende.

- ¿Qué importancia ha tenido dar con la tecla en el tema de las pestañas?

- Trabajé con Esteban Sánchez, que ya estuvo cerca de la Virgen antes del Cabildo. Y fue muy buen profesional en ese sentido. Yo he querido contar con él. De hecho, las pestañas que tiene actualmente, bueno, pues es el segundo juego que se le han hecho.

- ¿Ha tenido dos contando el de la prueba y la reposición al culto?

- Un primer juego se usó para la primera prueba de vestuario in situ, tanto en el presbiterio como en su camarín. Y después ya se hizo el definitivo en base a la observación que tuvimos en conjunto con toda la comisión. Determinamos que era necesario que las pestaña tuviesen unas características más singulares, más como aparecen en la documentación fotográfica.

- ¿Cómo definiría ese segundo juego de pestañas, el que vemos desde ayer?

- El otro se hizo un poco rememorando las pestañas que tenía antes de la intervención conservativa de Arquillo. Y estas otras se han hecho un poco más tupidas de pelo, más completas. Con un tono de color más acorde, uno castaño oscuro.