Suscríbete a
+Pasión

Pedro Manzano: «Restaurar a la Macarena ha sido la mayor encomienda de mi trayectoria profesional»

Entrevista

El restaurador revela que la dolorosa se probó con unas pestañas distintas a las que finalmente luce, y se muestra abrumado por tanto cariño tras devolver a la Virgen de la mejor forma

Pedro Manzano: «La imagen que tenemos actualmente de la Macarena es la Macarena»

Pedro Manzano devuelve la Macarena a Sevilla: «Es ella»

Pedro Manzano junto a la Virgen de la Esperanza, ya repuesta al culto
Pedro Manzano junto a la Virgen de la Esperanza, ya repuesta al culto abc
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es quizá la única persona que no le ha hecho una foto a la Virgen de la Esperanza durante todo este trance, ni se ha hecho una con Ella cuando ha vuelto a ser la que era. Sus ojos y sus manos han sido testigos ... vivos del regreso de la Macarena. La ha recuperado tras una exitosa restauración Pedro Manzano, el hombre más aplaudido de Sevilla en el día de ayer y el más buscado por atrios y resolanas tras haberle devuelto la Virgen a tantos que la añoraban. «Cuando se trata de imágenes de vestir me gusta respetar su intimidad», resume Manzano a ABC de Sevilla apenas unas horas después de recibir el cariño de todos y haber completado satisfactoriamente la «mayor encomienda» de su trayectoria profesional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app