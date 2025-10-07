Los nombres de la candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo en la Macarena

Fernando Fernández Cabezuelo fue el primero de los candidatos en anunciar su presentación a las elecciones de la Macarena, en unas elecciones que la hermandad llevará a cabo el próximo 30 de noviembre.

Según explicó en un escrito emitido por la candidatura, se ... presenta una lista que combina veteranía y juventud, sabiduría y frescura, así como una sólida experiencia en diversas áreas de la corporación.

«La candidatura está integrada por un equipo diverso y comprometido, compuesto por cuatro mujeres con experiencia en áreas clave como protocolo o priostía, junto a un grupo de jóvenes con una vinculación constante y activa en la vida de la hermandad. Además, hasta cinco de sus miembros han formado parte de anteriores juntas de gobierno, aportando un conocimiento profundo de la corporación y de su funcionamiento interno», han apuntado. «Asimismo, se destaca la sólida trayectoria profesional del equipo, con perfiles especializados en asesoría fiscal y financiera, economía, derecho y conservación del patrimonio artístico, entre otras disciplinas, lo que garantiza una gestión rigurosa y cualificada», explican a través de sus medios informativos. El comunicado concluye así: «Esta candidatura se presenta con la firme voluntad de ofrecer una alternativa real al actual gobierno, sustentada en nuevas ideas y proyectos que permitan recuperar la excelencia y restaurar tanto la imagen como el prestigio de la hermandad, que en los últimos tiempos se han visto comprometidos. El proyecto, liderado por Fernández Cabezuelo, apuesta por una gestión renovada, transparente y participativa, orientada a reforzar la vida interna de la hermandad y potenciar su proyección externa, siempre bajo los pilares fundamentales de la fe, la caridad y el servicio». Estos son los nombres de los hermanos de la candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo: Hermano mayor: Fernando Fernández Cabezuelo Teniente de hermano mayor: José Luis Vega Vázquez Consiliario 1º (Caridad y asistencia social): Manuel Rodolfo Campbell Caro Consiliario 2º (Asuntos económicos): Rafael Guil Sánchez Consiliario 3º (Culto, acólitos, coral, escolanía y ropero): Macarena Cano-Romero Moreno Consiliario 4º (Formación, juventud y biblioteca): Antonio Rubio García Fiscal 1º: Fernando Romero Fernández Fiscal 2º: Victoria Fernández-Cabezuelo Sainz de la Maza Mayordomo del Rosario: Agustín Alfonso Calvo Mayordomo de la Esperanza: Antonio José Carrasco Torres Secretario del Rosario: Rocío Sáez Millán Secretario de la Esperanza: José Javier de Tarno Sánchez Prioste del Rosario: Fernanda Sainz de la Maza Conesa Prioste de la Esperanza: Miguel González de la Bandera Diputado mayor de gobierno: José Antonio Peñalosa Vázquez

