Montserrat, hacia los 425 años de historia con orígenes en San Ildefonso y presente y futuro en la Magdalena

Comienzan unos días especiales en la hermandad de Montserrat porque culminarán con la presencia de la Virgen junto a la 'Moreneta' en el monasterio catalán por la celebración de los 1.000 años de su creación y como arranque de los cultos extraordinarios del nacimiento ... de la cofradía sevillana. Es una de las históricas de la capital hispalense y posee uno de los patrimonios más exquisitos desde que se creara en 1601 en la parroquia de San Ildefonso.

Las investigaciones de Santiago Montoto señalan que los que trajeron la devoción de la Virgen de Montserrat fueron los catalanes que pasaron por Sevilla para hacer negocio en Las Indias y Félix González de León apunta a que a finales del siglo XVI, ya había una cofradía de gloria en torno a esta advocación. Las primeras reglas como corporación de penitencia son del 10 de abril de 1601 y todavía se conserva una copia en el archivo.

Desde el principio de la historia de Montserrat, la cofradía ha estado ligada al Viernes Santo por la tarde y al misterio de Jesús crucificado junto a Dimas y Gestas. Además, sus imágenes siempre han sido las mismas desde el siglo XVII y destacan el Cristo de la Conversión, obra de Juan de Mesa de 1619, y la dolorosa, según la cofradía, fue encargada en la primera década de la centuria antes mencionada.

La imagen saldrá de Sevilla esta semana y atravesará toda España para llegar a Cataluña y encontrarse con la Moreneta, una de las grandes devociones del país. La Virgen de Montserrat sevillana se le ha vinculado con el taller de Martínez Montañés y con Juan de Mesa. Llegó a haber un pleito por la talla cuando estaba la hermandad en San Ildefonso porque tal y como aparece en los documentos, «Catalina Román demandó a la hermandad aduciendo que ella había sido quien había costeado la hechura de la imagen y que la había realizado su hijo Fernando Manuel, clérigo y mayordomo de la misma en ese momento sobre 1604».

Una dolorosa que al principio, no fue del gusto de los hermanos

Continúa apuntando la cofradía que hay «declaraciones de los testigos donde se detalla que 1606 fue el primer año en que salió la cofradía desde San Ildefonso, y que con limosnas de los hermanos se hizo la imagen de la Virgen por un escultor que vivía en actual calle Buiza y Mensaque, y que al no ser de satisfacción se llevó al taller de Montañés en la actual O´Donell, donde un nuevo oficial suyo la perfeccionó, llevándola posteriormente para encarnarla al pintor Pagés, identificado como Gaspar de Raxis, en la actual Tetuán». Ahí es donde entra la hipótesis de que Juan de Mesa interviniera a la dolorosa.

Ya con las dos tallas, a mediados del siglo XVII, se trasladan al entorno de la Magdalena donde se construyó en una capilla en la que estuvo varias centurias hasta que se trasladaron a la que fue sede canónica de la desaparecida hermandad de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores. Entre medio, hubo épocas de decadencia, el esplendor con los Montpensier y su presente y futuro en un lugar histórico como es el barrio de la Magdalena junto a la parroquia que fue antiguamente el convento de los dominicos de San Pablo.

La idiosincrasia marcada de Montserrat se demuestra sobre todo cada Viernes Santo con un misterio muy singular, la portentosa talla del crucificado 'mesino' y una dolorosa con un palio muy característico que podría definirse como 'el más romántico de la Semana Santa de Sevilla'.