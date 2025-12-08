Suscríbete a
patrimonio

Montserrat, hacia los 425 años de historia con orígenes en San Ildefonso y presente y futuro en la Magdalena

La hermandad comienza unos días históricos que acabarán con la presencia de la Virgen junto a la Moreneta en el monasterio catalán

La Virgen de Montserrat por el Arco del Postigo
La Virgen de Montserrat por el Arco del Postigo manuel olmedo
Manuel Luna

Comienzan unos días especiales en la hermandad de Montserrat porque culminarán con la presencia de la Virgen junto a la 'Moreneta' en el monasterio catalán por la celebración de los 1.000 años de su creación y como arranque de los cultos extraordinarios del nacimiento ... de la cofradía sevillana. Es una de las históricas de la capital hispalense y posee uno de los patrimonios más exquisitos desde que se creara en 1601 en la parroquia de San Ildefonso.

