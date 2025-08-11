La Virgen de Montserrat saldrá en Cataluña con el palio de traslados del Rosario de Montesión La corporación de la calle Feria cede estas andas que será las que lleve la dolorosa del Viernes Santo en su rosario en Montserrat

La Virgen de Montserrat saldrá en procesión por Cataluña a finales del presente año con el palio de traslados del que es propietaria la hermandad de Montesión, concretamente el que utiliza la Virgen del Rosario de Montesión para este tipo de actos alejados a la salida procesional, de modo la dolorosa que sale por las calles de Sevilla cada Viernes Santo dejará esta estampa de difícil olvido en tierras catalanas con una impronta que también recordará a la devoción que se vive intensamente en la calle Feria.

La junta de gobierno que encabeza Juan Antonio Coto ha sido la encargada de trasladar a sus hermanos y por ende al público cofrade que su imagen mariana «realizará el rosario matutino por las inmediaciones del Santuario de Montserrat, en el viaje del próximo mes de diciembre (D. m.) a la Abadía, en el palio de traslados de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos«, gracias a este gesto de hermandad por parte de Montesión, que ha cedido gustosamente parte de su patrimonio.

Se recuerda en este punto que dicho rosario tendrá lugar en el monasterio de Santa María de Montserrat el sábado 13 de diciembre, tras la misa que oficiará el arzobispo el mismo día por la mañana. El paso de palio de traslados es obra de José Ramón Paleteiro, es de terciopelo burdeos y suele ser el utilizado por la dolorosa cuando ésta efectúa el rosario de la aurora del 1 de noviembre.

Ya confirmó en su día la hermandad de Montserrat que el transporte de su titular se producirá de forma terrestre, descartando por tanto la vía del avión, contando siempre con las máximas garantías de seguridad, y a la imagen devocional de la titular se le une ahora también el traslado de estas andas que tendrán sin lugar a dudas su lucimiento por las calles del municipio montserratense.

