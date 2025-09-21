Monseñor Saiz Meneses coronará en 2027 a la patrona de Guadalcanal, la Virgen de Guaditoca Se trata de una devoción muy antigua y significativa de la Sierra Norte de Sevilla

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, coronará canónicamente a la patrona de la localidad sevillana de Guadalcanal, Nuestra Señora de Guaditoca, el 3 de julio de 2027, en una ceremonia que tendrá lugar en el Paseo del Palacio, parque anexo a la Parroquia de Santa María de la Asunción.

El anuncio de la coronación ha corrido a cargo del propio arzobispo, al término de la función principal que ha presidido esta tarde don José Ángel al término de la novena que ha presidido el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, desde el pasado día 11. Se trata de una devoción muy antigua y significativa en toda la Sierra Norte de Sevilla.

A lo largo del año, la Virgen sale en romería en dos ocasiones, el último sábado de abril y el último sábado de septiembre, en trayectos de ida y vuelta entre el santuario que lleva el nombre de esta devoción mariana y la parroquia, pasando por el convento del Espíritu Santo. La talla es de Antonio Illanes, que sustituyó en 1937 a la que fue quemada al inicio de la Guerra Civil. La hermandad data de 1863, fruto de una visita de la reina Isabel II a Guadalcanal, si bien los primeros datos acerca de la devoción a la Virgen nos retrotraen al siglo XIII.

La corporación cuenta en la actualidad con más de 1.400 hermanos y su hermano mayor es Jesús Gálvez. Con motivo de esta coronación, la hermandad colaborará con la Archidiócesis en la reforma de los salones parroquiales, unos locales que se destinarán a la Catequesis y la Cáritas parroquial.