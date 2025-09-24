Manuel Román gana las elecciones de Santa Genoveva

Manuel Román gana las elecciones de la hermandad de Santa Genoveva, celebradas el 24 de septiembre, festividad de la Virgen de las Mercedes, en las dependencias de la corporación, frente al otro candidato presentado, José Manuel Gamboa.

En total, han ejercido su derecho al voto un total de 1083 hermanos, de los cuales 663 apoyaron a Manuel Román, 409 lo hicieron a favor de José Manuel Gamboa, mientras que se contabilizaron 11 votos en blanco y nulos.

El nuevo hermano mayor electo de Santa Genoveva, Manuel Román, como ha declarado a ABC de Sevilla, cuenta con numerosos proyectos. Entre ellos, destaca su intención de seguir al servicio de la parroquia y potenciar la labor social, que considera una de las señas de identidad de la hermandad.

En este sentido, subraya la importancia de la espensa, «el elemento más significativo de esa labor social», así como la voluntad de continuar con las acciones conjuntas con las hermandades del Lunes Santo y con la hermandad del Gran Poder.

«La labor social es para nosotros fundamental —señala—, al igual que la formación. Queremos estar al lado de nuestros mayores a través de nuevos programas, con propuestas como 'Conéctate', que les permitan integrarse en el mundo digital. También nos preocupa especialmente fomentar la presencia activa y amplia de los jóvenes en la vida de hermandad, procurando que tengan espacios donde puedan crecer y desarrollarse dentro de ella». En el ámbito patrimonial, «debemos hacer frente a proyectos importantes que tenemos en el futuro, proyectos de hermandad como el centro social Santa Genoveva y otros proyectos como continuar con la orfebrería del palio, que es un compromiso por el que los hermanos nos votaron hace unos años y hay que continuar. Este año se ha estrenado la candelería y hay que seguir con otros elementos del paso de palio de Nuestra Señora de las Mercedes», ha apuntado Manuel Román.

Estos son los hermanos que conformarán la junta de gobierno para los próximos cuatro años:

-Hermano mayor: Manuel Román Naranjo

-Teniente de hermano mayor: José Francisco Villa Bonmatí

-Consiliaria: Mercedes Lerate Díaz

-Fiscal: Juan Antonio de la Bandera Berlanga

-Secretaria 1ª: María Pilar Lerate Díaz

-Secretaria 2ª: María Rodríguez Leal

-Archivero: José Antonio Illesca Córdoba

-Vocal de comunicación: María Dolores Lechuga Mancilla

-Mayordomo: Manuel Villegas Ruiz

-Mayordomo de cuentas: José Antonio Rodríguez García

-Diputado de cultos: Sergio Gómez Fernández

-Diputado mayor de gobierno: Francisco M. Velázquez Iglesias

-Prioste: Raúl Corrales Otero

-Prioste custodio: Antonio García Serrano

-Coordinador de formación y acción social: Álvaro Campos Domínguez

-Vocal de formación: Dolores Gutiérrez Sobrado

-Vocal de acción social: José Antonio Sierra Álvarez.

