La Macarena será retirada del culto el 12 de agosto

La Macarena será retirada del culto el próximo martes 12 de agosto por la noche, con el fin de someterla a un tratamiento de anoxia, primer paso del proceso de restauración aprobado por los hermanos.

El procedimiento será supervisado por el restaurador Pedro Manzano Beltrán y se llevará a cabo en las dependencias de la corporación. Los trabajos estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en tratamientos de anoxia y titular de la patente, considerada un referente nacional en esta técnica.

La hermandad ya ha solicitado a la autoridad eclesiástica la autorización para proceder a la retirada temporal de la imagen. Tal y como se recordó en el cabildo general extraordinario celebrado el pasado 29 de julio, este tratamiento de anoxia es una fase previa imprescindible para la posterior restauración de la venerada talla.

Lo hermanos aprobaron el día de Santa Marta la restauración de la Virgen que, tras ser leído el informe del estado de conservación por parte del IAPH y, seguidamente de Pedro Manzano, donde expuso la intervención a acometer sobre la Macarena durante tres meses, con esta retirada del culto se procederá a dar el primer paso para tener a la dolorosa en su mejor estado.

El restaurador Pedro Manzano, en el cabildo, expuso dos actuaciones principales: una conservativa y otra de reparación de las alteraciones. Esta restauración requerirá de ampliación de estudios durante el tratamiento.

Luz ultravioleta, fotografía digital, análisis químicos de la policromía, identificar la especie de madera con la que está hecha así como alguna de las añadidas posteriormente para la estructura son algunas de las actuaciones a hacer por Pedro Manzano sobre la Macarena. También hacer la prueba de carbono 14 para determinar la edad de materiales orgánicos como la madera.

Revisará la actual sujeción de la corona de la Virgen, se le aplicará un tratamiento de desinsectación para acabar con el problema de los xilófagos, le serán revisados los ensambles, se consolidará la imagen y se cerrará la grieta son otros de los aspectos de la restauración. Por otra parte, serán revisados los elementos metálicos para plantear extracción y sustitución por elementos de madera, dado que hay un clavo en la dorsal que está pudriendo la madera.

Otras las actuaciones en las que consistirá la restauración de la Macarena es la sustitución de las articulaciones por un sistema más funcional y la sustitución de la fijación de las manos al antebrazo, una forma de más versátil, fácil de usar y menos agresivo que garantice una mejor conservación y evite el desprendimiento de las manos, expuso Pedro Manzano en el cabildo.

Retirada de las lágrimas para retirar adhesivo y limpiarlas, la retirada de pestañas para recuperación el borde parpebral superior y una limpieza de los globos oculares es otros de los asuntos a tratar sobre la imagen. También el restaurador ampliará la zona para evitar daño de alfileres de vestiduras.

La propuesta presentada es la de tener una documentación fotográfica, retirar la fijación de la policromíay reintegrados por Arquillo, limpieza consensuada con la comisión de seguimiento y la recuperación de las manchas con la finalidad de devolver la tonalidad cromática que tenía excepto en las manos que volverán con el paso del tiempo al ser expuesta al culto, y la reposición de pestañas y las lágrimas.

