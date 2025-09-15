Luis Miguel Dasilva, candidato de la Redención: «Terminaremos los proyectos iniciados por la actual junta de gobierno»

La hermandad de la Redención celebra en la tarde de este 16 de septiembre, en sus dependencias,cabildo general de elecciones, un acto que tiene lugar dos meses después de la coronación de la Virgen del Rocío. Uno de los candidatos es Luis ... Miguel Dasilva, actual mayordomo primero, que expone los ejes principales de su proyecto a ABC de Sevilla.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

-Después de ser miembro de junta durante 18 años de manera ininterrumpida y aprender de Antonio Chaves, Pepe Carretero, José Antonio Moncayo y Manuel del Cuvillo, como hermanos mayores, los valores y el trabajo constante para conseguir el bien y el crecimiento de la hermandad, se me creó una inquietud interior. A medida que iba avanzando el tiempo me di cuenta de que dicha inquietud no era solamente mía, ya que muchos hermanos me hicieron llegar la misma sensación. A partir de ahí, con el apoyo de mi familia y de los hermanos, decidí presentarme para seguir ayudando a mi hermandad si así lo creen oportuno los hermanos de la Redención.

-¿Cómo está siendo el proceso electoral en la hermandad en las últimas semanas?

-Intenso… Pero a su vez muy gratificante. Intenso porque mi intención desde un principio ha sido intentar escuchar a todos los hermanos y saber de primera mano sus sentimientos, proyectos o ideas para poder llevarlos a cabo si deciden elegirme hermano mayor. Y tremendamente gratificante porque he sentido desde un primer momento -y muy de cerca- el cariño, afecto y apoyo de muchísimos hermanos por la decisión que estoy llevando a cabo.

-¿Cuáles son los proyectos de su programa?

-Como candidatura continuista que somos, no hay mayor orgullo para mí que los proyectos que se han quedado aprobados e iniciados en la actual junta de gobierno y que por falta de tiempo no se han ejecutado puedan finalizarse: como la restauración del Sagrario, realizar una túnica bordada para Nuestro Padre Jesús de la Redención, aumentar el patrimonio de la hermandad con nuevas insignias para la cofradía, completar el paso de María Santísima del Rocío Coronada después de la ejecución de la candelería, jarras y violeteros. Por supuesto, continuar la labor de los proyectos de caridad, lo más importante de la hermandad. Aumentar y continuar colaborando con el economato del Casco Antiguo, crear una bolsa de trabajo para los hermanos que están en estado de desempleo y aumentar a niveles exponenciales la colaboración con 'Autismo Sevilla' para que el proyecto siga creciendo con el mismo amor y cariño que hasta ahora existido. Asimismo, seguir reforzando los lazos históricos que nos unen con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

Sí quiero puntualizar que todos estos proyectos se podrán llevar a cabo sea la candidatura que sea, después de la gran labor que se ha llevado a cabo desde la diputación de mayordomía durante estos dos últimos mandatos con Herminia Aparcero y mi persona, después de ejecutar los proyectos de la corona para la coronación canónica, la ejecución de la candelería, la restauración de la iglesia de Santiago y muchos otros. Con esfuerzo y trabajo, hemos logrado que la hermandad esté saneada económicamente para poder continuar ejecutando los proyectos anteriormente citados.

-¿Qué más falta por hacer en la Redención?

-El Papa Francisco decía que la Iglesia tiene una misión constante y creciente y que nunca se debía hablar como algo que ya está completo. En nuestra hermandad quedan aún muchas cosas por hacer. Posee un potencial y un poder de crecimiento espectacular. Está viva y esa viveza hace que siempre surjan proyectos para progresar. Desde seguir formando a los más jóvenes en fe y continuar evangelizando y llegar a todos los rincones que hagan falta -como Iglesia que somos- hasta seguir adelante en la búsqueda del lugar para la adquisición de la nueva casa de hermandad para que a todos los hermanos se les proporcionen las comodidades y ventajas que se merecen.

-¿Cómo ve que salgan dos candidatos de la misma junta de gobierno?

-Que salgan dos candidatos pone de manifiesto que la hermandad está viva y que los hermanos quieren formar parte de ella de manera activa. Ya somos 5.000 hermanos en nómina y pone de manifiesto que somos una gran hermandad.

-¿Cambiaría algo del Lunes Santo ante el crecimiento de la jornada?

-Las hermandades del Lunes Santos estamos muy unidas y lo que hay que hacer es trabajar como una sola hermandad, como lo hemos hecho hasta ahora, seguir siendo una sola hermandad es fundamental para seguir avanzando hacia un bien común. Todas las hermandades del día crecen en el número de nazarenos y es un aspecto que no se debe ver como un problema sino, más bien, como algo que se está haciendo bien porque acuden a la llamada de sus titulares con devoción. A partir de ahí, todo lo demás hay que estudiarlo con una mesa de trabajo y uniendo nuestras manos por el bien de todas las hermandades del día.

Con respecto a nuestra hermandad, la idea es seguir formando a nuestros colectivos de diputados y de seguridad para estar siempre al servicio del hermano. El equipo que llevo de la diputación mayor de gobierno en mi candidatura es el mismo que lleva trabajando por la hermandad estos ocho últimos años: un grupo con experiencia y con unos conocimientos de la cofradía muy estudiados que han hecho que la dignificación de la hermandad en la calle sea un hecho.

-Un mensaje para los hermanos de la Redención.

-Este martes día 16, Dios mediante, estamos llamados a votar. Hagámoslo con fe y libertad, confiando en lo que cada uno sienta que es lo mejor para nuestra hermandad y, sobre todo, para honrar y servir a nuestros sagrados titulares. Recordemos que lo verdaderamente importante es que, una vez depositado el voto, permanezcamos unidos como una sola familia en Cristo.

Nuestro mayor éxito será siempre caminar juntos, con amor fraterno y fidelidad a la misión que el Señor nos encomienda. Que Nuestro Padre Jesús de la Redención y su bendita Madre María Santísima del Rocío coronada nos guíen y acompañen en este camino de unidad y esperanza.