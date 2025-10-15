Suscríbete a
+Pasión

elecciones

José Luis Notario propone para la Macarena una «Misión de la Esperanza permanente» en la zona norte de Sevilla

El candidato a hermano mayor apuesta por una asistencia social a 28 barrios con una población superior a 130.000 personas

José Luis Notario: «La Macarena no es el problema de ninguna situación de la Madrugada»

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza Macarena
La Esperanza Macarena víctor rodríguez

P. S.

Sevilla

El candidato a hermano mayor de la Macarena, José Luis Notario, ha presentado su proyecto de asistencia social, en el que destaca la creación de una «gran Misión de la Esperanza permanente dirigida a llevar la caridad a todos los barrios de la zona ... norte de la ciudad». Reivindica que la corporación es «el operador social más antiguo del barrio» y destaca que la caridad «es una seña de identidad de los macarenos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app