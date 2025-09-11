José Ignacio del Rey gana las elecciones de los Estudiantes

José Ignacio del Rey Tirado gana las elecciones de los Estudiantes, celebradas el 10 de septiembre en las dependencias de la corporación, frente al otro candidato presentado, Ricardo Mena-Bernal. A la tercera fue la vencida y, finalmente, ha podido llevarse a cabo el proceso electoral de esta hermandad.

En total, han ejercido su derecho al voto un total de 1659 hermanos, de los cuales 990 apoyaron a José Ignacio del Rey Tirado, 650 lo hicieron a favor de Ricardo Mena-Bernal, mientras que se contabilizaron 19 votos en blanco y 0 nulos.

Para José Ignacio del Rey, como comentó a ABC de Sevilla, «es necesario un cambio en la hermandad y la reactivación de su vida interna, para lo cual contamos con una gran cantidad de proyectos». En concreto, en su plan destaca «la congelación de las cuotas para todos los hermanos, la implantación de un nuevo sistema con exención total para los hermanos de 0 a 3 años, y una bonificación específica para aquellos mayores de 70 años».

«Otro de los ejes fundamentales de nuestro proyecto es la reactivación de la acción social, que entendemos como una dimensión irrenunciable de la vida de hermandad. Para ello, proponemos el desarrollo de voluntariados participativos y comprometidos, así como la puesta en marcha de dos nuevos programas:

-Un programa de salud mental, con el objetivo de garantizar el acceso rápido y económico a atención especializada para hermanos o universitarios que lo necesiten.

-Un programa de mentorización, que busca acercar la Universidad a los barrios más desfavorecidos de la ciudad, ayudando a romper las barreras que impiden a muchos jóvenes culminar sus estudios superiores». «Es sólo una pequeña parte de los muchos proyectos que tenemos en mente y que deseamos poner en práctica al servicio de la hermandad y de su vocación universitaria», apuntó José Ignacio del Rey.

A falta de la confirmación del cabildo y posterior toma de posesión, estos son los nombres que conformarán la nueva junta de gobierno de los Estudiantes para los próximos cuatro años:

-Hermano mayor: José Ignacio del Rey Tirado

-Teniente hermano mayor: Antonio Gil Tejero

-Consiliario 1º: Antonio Piñero Piñero

-Consiliaria 2ª: Mercedes Ramos Ciuró

-Consiliario 3º: Juan Jesús Martín del Río

-Consiliario 4º: Manuel Gómez de Micheo

-Mayordomo 1º: Juan Antonio González Marín

-Mayordomo 2º: Francisco José Ávila Martínez

-Secretaria 1ª: Amelia Moreno Gutiérrez

-Secretaria 2ª: Cristina Soto Moreno

-Fiscal: Juan Antonio Coveñas Alcañiz

-Censor: Antonio Palomo Verges

-Archivero: Antonio Rodríguez de la Torre

-Prioste 1º: Miguel León Muñoz

-Prioste 2º: Juan Carlos Sanz-Agero Siles

-Diputado mayor de gobierno: Carlos Ruiz del Portal Ruiz-Granados

-Diputada de cultos y formación: María Paz Montalbo Bustamante

-Diputada de acción social: Inmaculada Ríos Collantes de Terán

-Diputada de actividades universitarias: Blanca Sánchez-Cid Artillo

-Diputado de juventud: Ignacio Sáenz Rodríguez

