Los Javieres comienza su nueva vida en los Jesuitas llenando de fieles la capilla de los Luises

La hermandad ha abierto el pequeño templo de la calle Trajano para la veneración a San Francisco Javier un mes antes de trasladarse con sus imágenes titulares a su nueva sede

Los Javieres se trasladará a los Jesuitas el 17 de enero de 2026

La capilla de los Luises durante la veneración a San Francisco Javier
La capilla de los Luises durante la veneración a San Francisco Javier Juan Flores
Pepe Trashorras

Un nutrido grupo de personas se arremolinaba en la tarde de este miércoles en torno a la puerta neogótica del pequeño templo localizado junto al hotel Venecia, en la calle Trajano. Es la capilla de los Luises, anexa a la iglesia del Sagrado Corazón. ... La hermandad de los Javieres la ha reabierto este 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, para la veneración de la talla del santo misionero jesuita, titular fundacional de la corporación. Se trata del primer culto que celebran sus cofrades en las dependencias de su nueva sede canónica desde que se acordó la cesión de la misma, con el traslado de las imágenes titulares del próximo 17 de enero ya en el horizonte.

