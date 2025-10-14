Los Javieres celebrará elecciones en su nueva sede canónica

El cabildo de elecciones de la hermandad de los Javieres será uno de los primeros actos que la corporación lleve a cabo en su nueva sede canónica o en su lugar fundacional, en los jesuitas, en concreto en la capilla de los Luises ... el 13 de enero de 2016.

La actual junta de gobierno solicitó una prórroga que debía finalizar en junio. Sin embargo, dado que los Javieres tiene ya todo el proceso concluido para regresar a su nueva sede —faltando únicamente el traslado de los titulares— y comenzar así una nueva etapa de su historia en un lugar tan emblemático, se ha decidido adelantar las elecciones.

El horario establecido para los hermanos con derecho a voto será de 18:00 a 22:00 horas. Podrán ejercerlo aquellos que sean mayores de edad, estén al corriente de pago y cuenten con al menos dos años de antigüedad en la hermandad.

Por otro lado, el plazo de presentación de candidaturas estará abierto del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Estas podrán presentarse durante dicho periodo los lunes, miércoles y viernes, en horario de 19:00 a 21:00 horas.

La hermandad ha enviado este mensaje a sus hermanos: «Se encarece a todos los hermanos/as, que hayan de tomar parte en estas elecciones, se abstengan de presentarse, si no se consideran aptos para lo que les pide la iglesia, ni voten a aquellos cuyas condiciones no sean las idóneas para tales responsabilidades de conformidad con las normas diocesanas y con las reglas de nuestra hermandad».