Suscríbete a
+Pasión

elecciones

Los Javieres celebrará elecciones en su nueva sede canónica

el 13 de enero es la fecha elegida para elegir a la nueva junta de gobierno, si procede, en la capilla de los Luises

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Cristo de las Almas
Cristo de las Almas abc
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cabildo de elecciones de la hermandad de los Javieres será uno de los primeros actos que la corporación lleve a cabo en su nueva sede canónica o en su lugar fundacional, en los jesuitas, en concreto en la capilla de los Luises ... el 13 de enero de 2016.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app