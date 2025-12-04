Suscríbete a
La agrupación de la Redención ha perdido la mitad de sus contratos en la Semana Santa de Sevilla en un año

La banda atraviesa un gran momento en lo musical que no se ve reflejado en la confianza depositada por las juntas de gobierno, que después de muchos años se decantan por otras formaciones

La Milagrosa pone fin a su relación con la Redención y la Cruz Roja, sus dos bandas históricas

Músicos de la Redención, el pasado Sábado de Pasión en la Milagrosa J. M. Serrano
Pepe Trashorras

Los cambios de bandas son una constante en la Semana Santa, que no es tan inmutable como podría parecer. Como dice alguien que sabe bastante del tema, los binomios son eternos mientras duran. Así lo han podido comprobar este año los integrantes de la ... Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, que han visto reducidos a la mitad sus contratos en la capital hispalense para la próxima Semana Santa después de que las hermandades de Montesión y la Milagrosa hayan decidido un cambio de rumbo.

